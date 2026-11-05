Μουσική 05.11.2026

Γιώτα Νέγκα & Γιώργος Θεοφάνους: Κυκλοφορούν το νέο EP «Ταυτότητα» με 6 τραγούδια

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Η Γιώτα Νέγκα και ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζουν το EP Ταυτότητα με 6 νέα τραγούδια που κυκλοφορούν από την Panik Oxygen
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο EP «Ταυτότητα» της Γιώτας Νέγκα και του Γιώργου Θεοφάνους.
  • Το EP περιλαμβάνει 6 τραγούδια σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους.
  • Η Γιώτα Νέγκα ερμηνεύει τα τραγούδια, ενώ οι στίχοι είναι από Βραχάλη, Πατέλλη, Μουτσάσου.
  • Περιλαμβάνονται τα τραγούδια «Ταυτότητα» και «Τσέπη», ενώ οι καλλιτέχνες έχουν ζωντανές εμφανίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Γιώτα Νέγκα και ο Γιώργος Θεοφάνους ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις στο EP «Ταυτότητα», που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen στις streaming υπηρεσίες και στο YouTube.

GIOTA NEGKA

Το EP αποτελείται από 6 τραγούδια σε μουσική του καταξιωμένου Γιώργου Θεοφάνους, με τη Γιώτα Νέγκα να δίνει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα σε κάθε ένα από αυτά. Τους στίχους έγραψαν οι Ελεάνα Βραχάλη, Ουρανία Πατέλλη και Αναστασία Μουτσάσου.

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Το tracklist περιλαμβάνει το ομότιτλο τραγούδι «Ταυτότητα», που κυκλοφόρησε προ μηνών και αποτέλεσε την πρώτη γνωριμία του κοινού με τη δισκογραφική δουλειά, καθώς και την «Τσέπη», που ξεχώρισε τις προηγούμενες ημέρες μέσα από τα social media και τα ραδιόφωνα.

Την ίδια ώρα, η Γιώτα Νέγκα ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στον «Σταυρό του Νότου», όπου θα εμφανίζεται όλες τις Παρασκευές του Νοεμβρίου μαζί με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, ενώ ο Γιώργος Θεοφάνους εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Κυριακή στη «Μέδουσα».

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Panik Oxygen ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γιώτα Νέγκα
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