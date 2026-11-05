Μουσικά Νέα 05.11.2026

Η Karol G γράφει ιστορία στο Billboard – Το ρεκόρ που δεν έχει πετύχει κανείς εδώ και 32 χρόνια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Για πρώτη φορά στα 32 χρόνια του Billboard Latin Airplay, μία καλλιτέχνιδα κατακτά ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις με τραγούδια από το ίδιο άλμπουμ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Karol G κατέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard Latin Airplay τις θέσεις 1, 2 και 3 ταυτόχρονα.
  • Τα τρία τραγούδια που κατέκτησαν τις κορυφαίες θέσεις προέρχονται από το ίδιο άλμπουμ της Karol G, "No Me Arrepiento de Sentir Tanto".
  • Η επιτυχία αυτή είναι μοναδική, καθώς προηγούμενοι καλλιτέχνες που κατέκτησαν τις τρεις πρώτες θέσεις είχαν τραγούδια από διαφορετικές δισκογραφικές δουλειές.
  • Η Karol G εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη σύνδεση της μουσικής της με το κοινό και την υποστήριξη της ομάδας της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Karol G έχει εισέλθει σε μια νέα, θρυλική φάση της καριέρας της, καταγράφοντας ένα πρωτοφανές ρεκόρ στο chart του Billboard Latin Airplay. Για πρώτη φορά στην 32χρονη ιστορία του chart, ένας καλλιτέχνης καταφέρνει να κατέχει ταυτόχρονα τις θέσεις Νο. 1, Νο. 2 και Νο. 3, και μάλιστα με τραγούδια προερχόμενα από το ίδιο άλμπουμ. Αυτή η επιτυχία, που αφορά την κατάταξη της 7ης Νοεμβρίου, τοποθετεί την Karol G σε ένα μοναδικό βάθρο, δίπλα σε ονόματα όπως ο Bad Bunny και ο J Balvin, οι οποίοι έχουν επίσης κατακτήσει τις τρεις κορυφαίες θέσεις, αλλά όχι με κομμάτια από την ίδια δισκογραφική δουλειά.

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Η ίδια η Karol G εξέφρασε τη βαθιά της χαρά και ευγνωμοσύνη για αυτό το επίτευγμα, δηλώνοντας: «Μου φέρνει τόση χαρά να βλέπω πώς η μουσική συνεχίζει να συνδέεται με τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Το να έχω τρία τραγούδια να καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις στο Latin Airplay chart είναι κάτι που με ενθουσιάζει και με γεμίζει περηφάνια – αλλά πάνω απ’ όλα, με κάνει να νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη».

Διάβασε επίσης: Judeline: Το τραγούδι της με την Karol G κατέκτησε τον κόσμο – Η απρόσμενη επιτυχία του «BbY WoW»

Η δύναμη του album «No Me Arrepiento de Sentir Tanto»

Τα τρία αυτά επιτυχημένα τραγούδια προέρχονται από το άλμπουμ της Karol G, «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και παρέμεινε για 11 εβδομάδες στην κορυφή του chart Top Latin Albums. Στην τρέχουσα κατάταξη του Latin Airplay, το «BbY WOW», μια συνεργασία με τους Judeline και rusowsky, επέστρεψε στην πρώτη θέση για τρίτη εβδομάδα. Το κομμάτι συγκέντρωσε 11,1 εκατομμύρια ακροάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρακολούθησης 23-29 Οκτωβρίου, σημειώνοντας αύξηση 29%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Ahí», η συνεργασία της Karol G με τον Drake, το οποίο έπεσε από την κορυφή μετά από μία εβδομάδα, καταγράφοντας 8,3 εκατομμύρια ακροάσεις, με μείωση 10%. Στην τρίτη θέση, σκαρφαλώνει το «Alguien Que Te Amaba», φτάνοντας σε νέα υψηλά με 7,6 εκατομμύρια ακροάσεις, μια αύξηση 31%.

Η Karol G με εντυπωσιακό μακιγιάζ και κοσμήματα, γιορτάζει την επιτυχία του τραγουδιού «BbY WOW».
https://www.instagram.com/karolg/

Στρατηγική και σύνδεση με το κοινό

Ο Jose Cedeño, EVP & GM της Interscope Capitol Miami, σχολίασε την επιτυχία, επισημαίνοντας: «Η Karol βρίσκεται σε μια ξεχωριστή στιγμή όπου διαφορετικά τραγούδια συνδέονται με διαφορετικά κοινά ταυτόχρονα. Κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιστορία και δυναμική, και δουλειά μας είναι να υποστηρίξουμε αυτό στο οποίο ανταποκρίνονται οι θαυμαστές και το ραδιόφωνο. Δεν βλέπουμε αυτά τα τραγούδια να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Υπάρχει πραγματική ζήτηση και για τα τρία, και το να τα βλέπουμε στο Νο. 1, Νο. 2 και Νο. 3 στο Latin Airplay μιλάει για αυτή τη σύνδεση και την ευρύτητα της μουσικής της». Η Karol G τόνισε επίσης τη σημασία της ομάδας και της δουλειάς πίσω από κάθε επιτυχία: «Πίσω από κάθε τραγούδι, υπάρχει μια ιστορία, πολλή σκληρή δουλειά και μια απίστευτη ομάδα που κάνει εφικτό στη μουσική να φτάνει τόσο μακριά. Ευχαριστώ όλους όσους ακούν αυτά τα τραγούδια, τα κάνουν δικά τους και τα οδηγούν σε μέρη που εμείς οι ίδιοι δεν φανταζόμασταν ποτέ».

Ιστορικό πλαίσιο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Karol G δεν είναι η πρώτη που καταφέρνει να κατακτήσει τις τρεις πρώτες θέσεις. Ωστόσο, η μοναδικότητα του επιτεύγματός της έγκειται στο ότι όλα τα τραγούδια προέρχονται από το ίδιο άλμπουμ. Το 2019, ο Bad Bunny και ο J Balvin είχαν επίσης φτάσει σε παρόμοιες κορυφές, αλλά με τραγούδια από διαφορετικές δισκογραφικές δουλειές ή συνεργασίες. Ο Bad Bunny, για παράδειγμα, βρέθηκε στην κορυφή τον Αύγουστο του 2019 με το «Callaita» και το «Que Pretendes» (με τον J Balvin), ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019, ο J Balvin κατέλαβε τις τρεις πρώτες θέσεις με τα «Que Pretendes» (με τον Bad Bunny), «No Me Conoce» (με τον Jhayco και τον Bad Bunny) και «China» (μια μεγάλη συνεργασία με τους Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin και Ozuna).

Η επιτυχία της Karol G στο Latin Airplay chart, σε συνδυασμό με την κυριαρχία της στο Hot Latin Songs chart με το «BbY WOW» για 11η εβδομάδα, επιβεβαιώνει την κυρίαρχη θέση της στην παγκόσμια μουσική σκηνή και την ικανότητά της να συνδέεται βαθιά με το κοινό της.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Billboard Karol G
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 μέρη στην Αθήνα για προφιτερόλ που δύσκολα θα μοιραστείς με άλλους

4 μέρη στην Αθήνα για προφιτερόλ που δύσκολα θα μοιραστείς με άλλους

05.11.2026
Επόμενο
Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

05.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γενέθλια για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη – Τα τραγούδια που έγιναν το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς
Μουσικά Νέα

Γενέθλια για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη – Τα τραγούδια που έγιναν το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς

05.11.2026
«TO US»: Το νέο άλμπουμ των TWS που αφήνει πίσω την τελειότητα και αγκαλιάζει τις ατέλειες
Μουσικά Νέα

«TO US»: Το νέο άλμπουμ των TWS που αφήνει πίσω την τελειότητα και αγκαλιάζει τις ατέλειες

05.11.2026
Από τις Little Mix στην κορυφή: Η Jade Thirlwall πέτυχε το πρώτο της προσωπικό ρεκόρ στο Billboard
Μουσικά Νέα

Από τις Little Mix στην κορυφή: Η Jade Thirlwall πέτυχε το πρώτο της προσωπικό ρεκόρ στο Billboard

05.11.2026
The B-52s: Απέκτησαν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame μετά από 50 χρόνια καριέρας
Μουσικά Νέα

The B-52s: Απέκτησαν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame μετά από 50 χρόνια καριέρας

04.11.2026
Ο Robbie Williams έκανε το Melbourne Cup δικό του – Η εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση
Μουσικά Νέα

Ο Robbie Williams έκανε το Melbourne Cup δικό του – Η εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση

04.11.2026
«GMFU»: Ο Offset επιστρέφει με νέο άλμπουμ και μια προσωπική εξομολόγηση
Μουσικά Νέα

«GMFU»: Ο Offset επιστρέφει με νέο άλμπουμ και μια προσωπική εξομολόγηση

04.11.2026
Η JISOO μπαίνει στον κόσμο των «Angry Birds» με το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Sun Showers»
Μουσικά Νέα

Η JISOO μπαίνει στον κόσμο των «Angry Birds» με το ολοκαίνουργιο τραγούδι «Sun Showers»

04.11.2026
Παιδιά από την Ουγκάντα χορεύουν Νίκο Βέρτη με φόντο την ελληνική σημαία και γίνονται viral
Μουσικά Νέα

Παιδιά από την Ουγκάντα χορεύουν Νίκο Βέρτη με φόντο την ελληνική σημαία και γίνονται viral

04.11.2026
Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 20 χρόνια για μία και μοναδική συναυλία
Μουσικά Νέα

Η Diana Ross επιστρέφει στην Αυστραλία μετά από 20 χρόνια για μία και μοναδική συναυλία

04.11.2026
Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Πρωινή ή βραδινή προπόνηση; Η αλήθεια που κρύβεται πίσω από την ιδανική ώρα γυμναστικής!

Πρωινή ή βραδινή προπόνηση; Η αλήθεια που κρύβεται πίσω από την ιδανική ώρα γυμναστικής!

Cobb salad: Η διάσημη αμερικάνικη σαλάτα που αποτελεί από μόνη της ένα πλήρες γεύμα

Cobb salad: Η διάσημη αμερικάνικη σαλάτα που αποτελεί από μόνη της ένα πλήρες γεύμα

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη