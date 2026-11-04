Πώς φτιάχνει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σπιτικό peanut butter με 1 μόνο υλικό

Χρειάζεσαι μόνο peanuts και ένα δυνατό blender για να δημιουργήσεις ένα κρεμώδες, σπιτικό peanut butter, χωρίς περιττά πρόσθετα και με τη γεύση που αγαπάς

Με μια ματιά Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φτιάχνει σπιτικό peanut butter με ένα μόνο υλικό: αράπικα φιστίκια.

Η συνταγή δεν περιέχει ζάχαρη, λάδι ή συντηρητικά, και είναι εύκολη στην εκτέλεση.

Τα φυσικά έλαια των φιστικιών απελευθερώνονται κατά την πολτοποίηση, δημιουργώντας κρεμώδη υφή.

Το σπιτικό φυστικοβούτυρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα γεύματα και σνακ, και χρειάζεται φύλαξη στο ψυγείο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μερικές φορές, οι πιο νόστιμες ιδέες στην κουζίνα είναι και οι πιο απλές. Αυτό ακριβώς μας θύμισε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μέσα από την πρόσφατη ανάρτησή της, παρουσιάζοντας το δικό της σπιτικό peanut butter, το οποίο έφτιαξε χρησιμοποιώντας μόνο ένα υλικό: peanuts! Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς λάδι και χωρίς συντηρητικά, η διαδικασία είναι τόσο εύκολη που μπορείς να την επαναλάβεις στην κουζίνα σου μέσα σε λίγα λεπτά.

Αν αγαπάς το φυστικοβούτυρο και το απολαμβάνεις στο πρωινό σου, πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, σε pancakes ή μέσα σε smoothies, αυτή η συνταγή αξίζει μια θέση στην καθημερινότητά σου. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι ούτε ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις ούτε πολλά σκεύη. Μόνο αράπικα φιστίκια, ένα δυνατό blender και λίγη υπομονή μέχρι να αποκτήσουν την κρεμώδη υφή που θέλεις.

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Το μυστικό για σπιτικό peanut butter κρύβεται σε ένα μόνο υλικό

Η λογική είναι απλή: τα peanuts περιέχουν φυσικά έλαια, τα οποία απελευθερώνονται όσο τα πολτοποιείς. Έτσι, σταδιακά μετατρέπονται από μικρά κομματάκια σε μια πλούσια, κρεμώδη πάστα, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις επιπλέον λιπαρή ουσία.

Τι θα χρειαστείς

Για να φτιάξεις το δικό σου φυστικοβούτυρο, θα χρειαστείς:

250-300 γρ. ανάλατα, ψημένα αράπικα φιστίκια

Ένα δυνατό blender ή πολυκόφτη

Αν προτιμάς πιο έντονη γεύση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ελαφρώς καβουρδισμένα peanuts. Αντίθετα, για πιο ήπιο αποτέλεσμα, επίλεξε ψημένα φιστίκια χωρίς πρόσθετο αλάτι.

Η εκτέλεση βήμα προς βήμα

Ρίξε τα peanuts στον κάδο του blender ή του πολυκόφτη. Ξεκίνα την πολτοποίηση για λίγα δευτερόλεπτα. Αρχικά, τα φιστίκια θα γίνουν μικρά κομματάκια και στη συνέχεια θα αποκτήσουν υφή σαν αλεύρι. Συνέχισε να χτυπάς, κάνοντας μικρές παύσεις για να ξεκουράζεται η συσκευή και να καθαρίζεις τα τοιχώματα με μια σπάτουλα. Σταδιακά, τα φυσικά έλαια των peanuts θα απελευθερωθούν και το μείγμα θα αρχίσει να γίνεται πιο συμπαγές και κρεμώδες. Συνέχισε μέχρι να αποκτήσεις την υφή που προτιμάς. Αν σου αρέσει το crunchy peanut butter, κράτησε στην άκρη λίγα ψιλοκομμένα φιστίκια και πρόσθεσέ τα στο τέλος.

Το σπιτικό σου peanut butter είναι έτοιμο! Μετέφερέ το σε ένα καθαρό γυάλινο βαζάκι με καπάκι και φύλαξέ το στο ψυγείο.

Πώς θα απολαύσεις το σπιτικό φυστικοβούτυρο

Το peanut butter δεν περιορίζεται μόνο στην κλασική φρυγανιά. Μπορείς να το προσθέσεις σε porridge με μπανάνα, να το χρησιμοποιήσεις σε pancakes, να το ανακατέψεις σε ένα smoothie ή να το συνδυάσεις με μέλι και φρούτα για ένα γρήγορο σνακ. Είναι επίσης ιδανικό για σπιτικά energy balls και μπισκότα.

Μια μικρή λεπτομέρεια που αξίζει να θυμάσαι: επειδή το σπιτικό φυστικοβούτυρο δεν περιέχει συντηρητικά, χρειάζεται σωστή συντήρηση στο ψυγείο και καθαρό κουτάλι κάθε φορά που το χρησιμοποιείς. Επίσης, αν παρατηρήσεις ότι στην επιφάνειά του συγκεντρώνεται λίγο φυσικό λάδι, μην ανησυχήσεις. Είναι απολύτως φυσιολογικό – απλώς ανακάτεψέ το πριν από την επόμενη χρήση. Τελικά, μπορεί να χρειάζεσαι μόνο ένα υλικό για να φτιάξεις ένα από τα πιο αγαπημένα spreads του πρωινού σου. Και η εκδοχή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη είναι η καλύτερη αφορμή για να δοκιμάσεις κι εσύ!

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