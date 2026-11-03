Ο κόσμος της μόδας γιορτάζει τα Χριστούγεννα και αυτές είναι όλες οι καμπάνιες που πρέπει να δεις

Από την Prada και τη Gucci μέχρι τη Ralph Lauren και τη Swarovski, οι μεγάλοι οίκοι μόδας και τα beauty brands παρουσιάζουν τις δικές τους γιορτινές ιστορίες

Με μια ματιά Οι μεγάλοι οίκοι μόδας παρουσιάζουν τις εορταστικές καμπάνιες τους για τα Χριστούγεννα 2026.

Οι καμπάνιες εστιάζουν σε διαφορετικές ερμηνείες της γιορτινής αισθητικής, όπως παραμύθια, νοσταλγία και pop κουλτούρα.

Η πολυτέλεια συνδέεται με την οικογένεια, τη φιλία, την προσωπική έκφραση και τη νοσταλγία.

Διάφορα brands, όπως Prada, Miu Miu, Dior, Gucci και SKIMS, παρουσιάζουν τις μοναδικές τους χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει και οι μεγάλοι οίκοι μόδας έχουν ήδη μπει σε εορταστικούς ρυθμούς, παρουσιάζοντας τις Holiday 2026 καμπάνιες τους. Άλλοι επιλέγουν παραμυθένια σκηνικά, άλλοι επιστρέφουν στη νοσταλγία των οικογενειακών παραδόσεων και κάποιοι επιστρατεύουν διάσημα πρόσωπα για να δώσουν στη γιορτινή περίοδο μια πιο ανατρεπτική διάσταση.

Από την κινηματογραφική αισθητική της Ralph Lauren και το χριστουγεννιάτικο σύμπαν της Prada μέχρι την pop κουλτούρα που φέρνουν στο προσκήνιο η Gucci και η SKIMS, οι φετινές καμπάνιες αποδεικνύουν ότι η μόδα αντιμετωπίζει τα Χριστούγεννα ως κάτι πολύ περισσότερο από μια εποχική συλλογή. Κάθε brand δημιουργεί τη δική του ξεχωριστή ιστορία, με πρωταγωνιστές, εικόνες και στιλιστικές αναφορές που μεταφέρουν το κοινό σε έναν διαφορετικό κόσμο.

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Το ενδιαφέρον, μάλιστα, βρίσκεται στο πόσο διαφορετικά ερμηνεύει κάθε δημιουργικό team τη γιορτινή αισθητική. Η πολυτέλεια δεν περιορίζεται στα λαμπερά φορέματα και τα εντυπωσιακά αξεσουάρ, αλλά συνδέεται με την οικογένεια, τη φιλία, την προσωπική έκφραση και τη νοσταλγία. Αυτές είναι οι fashion και beauty καμπάνιες που έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για τα Χριστούγεννα του 2026.

1. Prada – Drawing Prada

Η Prada επιλέγει να επιστρέψει στην παιδική φαντασία μέσα από την καμπάνια Drawing Prada. Η Holiday 2026 συλλογή μεταφέρεται σε έναν κόσμο όπου η φωτογραφία συναντά τη χειροποίητη εικονογράφηση, τα ζώα και τα παραμυθένια χειμερινά τοπία. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Maya Hawke, η Sadie Sink και ο Damson Idris, μαζί με ένα cast ηθοποιών της νέας γενιάς. Τη φωτογραφία και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Glen Luchford, ενώ ο animator John Pomeroy δίνει ζωή στα σχέδια, δημιουργώντας μια αισθητική που θυμίζει κινηματογραφικά παραμύθια άλλων εποχών.

2. Miu Miu – An Uptown Fairytale

Η Miu Miu μάς προσκαλεί σε ένα επιβλητικό townhouse, όπου οι αντίκες, τα γυαλισμένα ξύλινα έπιπλα, τα κλαδιά από έλατο και τα οικογενειακά κειμήλια συνθέτουν το σκηνικό μιας σύγχρονης χριστουγεννιάτικης ιστορίας. Η φωτογράφος Tina Barney αποτυπώνει την Gigi Hadid, τη Louisa Jacobson και την XiaoWen Ju σε μια σειρά εικόνων με έντονη αφηγηματική διάθεση. Η γκαρνταρόμπα ισορροπεί ανάμεσα σε κεντημένα μεταξωτά φορέματα, upcycled πλεκτά, αυστηρό tailoring και αθλητικές αναφορές, ενώ τα λούτρινα αρκουδάκια, τα κουνελάκια και οι χήνες προσθέτουν μια παιχνιδιάρικη πινελιά. Το αποτέλεσμα συνδυάζει την παλιά αστική κομψότητα με το ανατρεπτικό DNA του ιταλικού οίκου.

3. Ferragamo – The Joy of Loving

Η Ferragamo στρέφει το ενδιαφέρον στις ανθρώπινες σχέσεις με την καμπάνια The Joy of Loving. Η Kris Jenner αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία μιας φανταστικής οικογενειακής ιστορίας, εμπνευσμένης από την ιστορία του ιταλικού οίκου. Μέσα από διαφορετικές προσωπικότητες και στιγμές συνύπαρξης, η καμπάνια μιλά για τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε κοντά μας, τις αναμνήσεις που δημιουργούμε και τη συναισθηματική αξία των δώρων. Η πολυτέλεια αποκτά μια πιο προσωπική διάσταση, με την αγάπη, τη σύνδεση και τη διαχρονικότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο.

4. Dior – Sweet Atelier of Dreams

Η Dior Beauty δημιουργεί ένα φανταστικό εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, όπου τα gingerbread, οι γλυκές δημιουργίες και οι παραμυθένιες λεπτομέρειες πρωταγωνιστούν στην καμπάνια Sweet Atelier of Dreams. Η Anya Taylor-Joy και η Deva Cassel γίνονται τα πρόσωπα αυτής της γιορτινής ιστορίας, η οποία επεκτείνεται και στις συλλεκτικές προτάσεις ομορφιάς του οίκου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το εντυπωσιακό Advent Calendar σε σχήμα του εμβληματικού αστεριού Dior και η συλλογή μακιγιάζ Cinnamon Glaze. Ένα σκηνικό που αντιμετωπίζει το χριστουγεννιάτικο gifting σαν μια ξεχωριστή τελετουργία, γεμάτη μικρές απολαύσεις.

5. Mulberry – A Festive Night at the Local

Η Mulberry αφήνει στην άκρη τα πολυτελή σαλόνια και τα επίσημα χριστουγεννιάτικα δείπνα, επιλέγοντας ένα παραδοσιακό βρετανικό working men’s club για την καμπάνια A Festive Night at the Local. Η Lily McMenamy, η Stevie Sims και η Kesewa Aboah πρωταγωνιστούν σε μια ζωηρή γιορτινή βραδιά με μουσική, παρέες, αυθόρμητες στιγμές και χιούμορ. Τη φωτογράφιση υπογράφει ο Anton Gottlob, ενώ οι χαρακτηριστικές τσάντες του οίκου εμφανίζονται σε νέες festive αποχρώσεις, όπως Amethyst, Emerald και Somerset Gold. Μια διαφορετική προσέγγιση στα Χριστούγεννα, που αναδεικνύει τη χαρά της παρέας και την ανεπιτήδευτη διασκέδαση.

6. Ralph Lauren – Fall/Holiday 2026

Η Ralph Lauren δημιουργεί μία από τις πιο ατμοσφαιρικές καμπάνιες της σεζόν, μεταφέροντάς μας στην αμερικανική ύπαιθρο. Με έμπνευση από ένα απομονωμένο woodland retreat, η συλλογή Fall/Holiday 2026 αναδεικνύει έναν τρόπο ζωής που συνδέεται με τη φύση, τις οικογενειακές παραδόσεις και την απόλαυση των απλών στιγμών. Πυκνά πευκοδάση, ομιχλώδεις λίμνες και ξύλινες κατοικίες δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη ιστορία.

Στο στιλιστικό κομμάτι, κυριαρχούν τα shearling jackets, οι μάλλινες κάπες, τα tweed, τα καρό μοτίβα και τα πλεκτά σε γήινες αποχρώσεις, αποτυπώνοντας την αισθητική του σύγχρονου country living. Οι περίπατοι στο δάσος, οι στιγμές δίπλα στο τζάκι και οι οικογενειακές συναντήσεις συμπληρώνουν την αφήγηση, ενώ μια ειδικά επιμελημένη μουσική playlist προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική διάσταση. Για τον Ralph Lauren, τα φετινά Χριστούγεννα έχουν να κάνουν με την επιστροφή σε όσα έχουν πραγματική αξία, με την παράδοση και τον χρόνο που περνάμε με τους αγαπημένους μας.

7. SKIMS – Holiday 2026

Η Kim Kardashian συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλες τις αδελφές της σε μια κοινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της SKIMS. Η ίδια, η Kourtney, η Khloé, η Kendall και η Kylie πρωταγωνιστούν σε μια φωτογράφιση που θυμίζει οικογενειακά χριστουγεννιάτικα πορτρέτα περασμένων δεκαετιών. Πίσω από τον φακό βρίσκεται η Nadia Lee Cohen, η οποία αξιοποιεί τη χαρακτηριστική retro αισθητική της, με vintage έπιπλα, επιμελημένα σκηνικά, εντυπωσιακά χτενίσματα και μια δόση υπερβολής. Τα festive pajamas, τα lounge sets, τα πλεκτά και τα εσώρουχα σε γιορτινά μοτίβα αποτελούν τους πρωταγωνιστές της συλλογής, μετατρέποντας την οικογενειακή νοσταλγία σε ένα ακόμη pop culture moment.

8. Marc Jacobs – Let It Joy

Ο Marc Jacobs επιλέγει το χιούμορ και την κινηματογραφική αφήγηση μέσα από την καμπάνια Let It Joy, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό και κωμικό Megan Stalter. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής χιονοθύελλας, με την πρωταγωνίστρια να φτάνει σε ένα ξενοδοχείο έχοντας πρόσκληση για ένα πάρτι, χωρίς όμως να γνωρίζει σε ποιο δωμάτιο πραγματοποιείται. Έτσι, ξεκινά μια απρόσμενη περιπέτεια στους διαδρόμους του ξενοδοχείου, αναζητώντας τη σωστή πόρτα και παρασύροντας στην πορεία κι άλλους στη δική της γιορτή. Η καμπάνια περιλαμβάνει διάφορες κωμικές ιστορίες και guest εμφανίσεις από προσωπικότητες της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, παρουσιάζει τη Resort 2026 συλλογή με τσάντες, ready-to-wear κομμάτια και αξεσουάρ, ανάμεσά τους νέες εκδοχές της The Tote Bag και της The Scene Bag.

9. Gucci – Mariah Carey

Αν υπάρχει ένα πρόσωπο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τα Χριστούγεννα, αυτό είναι αναμφίβολα η Mariah Carey. Η Gucci αξιοποιεί ακριβώς αυτή τη σύνδεση, επιλέγοντάς την ως πρωταγωνίστρια της Holiday 2026 καμπάνιας της. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Harmony Korine, ενώ η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο, όπου το προσωπικό προετοιμάζεται πυρετωδώς για την άφιξη της pop star. Η Mariah εμφανίζεται φορώντας δημιουργίες από τη νέα Butterfly special collection, μια αναφορά τόσο στην προσωπική της αισθητική όσο και στο ομώνυμο album της του 1997. Φυσικά, το soundtrack δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You». Η συνεργασία συνδυάζει δύο χαρακτηριστικά που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της τραγουδίστριας, την extravagant αισθητική της και την απόλυτη κυριαρχία της στην εορταστική μουσική σκηνή.

10. Burberry – Wrapped in Burberry

Η Burberry γιορτάζει τα 170 χρόνια ιστορίας της με την καμπάνια Wrapped in Burberry – Celebrating 170 Years, παρουσιάζοντας μια χριστουγεννιάτικη ιστορία με έντονο βρετανικό χαρακτήρα. Το σκηνικό είναι το επιβλητικό Longleat House στο Wiltshire, όπου ο Pierce Brosnan και η Fiona Shaw υποδέχονται μια παρέα φίλων. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Cara Delevingne, ο Dwyane Wade, η Gabrielle Union, η Kim Min-ha και η Nico Parker. Από βόλτες στην εξοχή και αγώνες με golf buggies μέχρι παιχνίδια, ανταλλαγή δώρων και ένα εντυπωσιακό πάρτι κάτω από μια τεράστια disco ball, η καμπάνια συνδυάζει την παραδοσιακή βρετανική αισθητική με μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Harmony Korine, ενώ ο creative director Daniel Lee θέλει να αναδείξει τη σημασία της οικογένειας, της φιλίας και της γιορτινής συνύπαρξης.

11. Chloé – Le Soir

Η Chloé επιλέγει μια πιο ατμοσφαιρική και αισθησιακή προσέγγιση για τη festive καμπάνια Le Soir, με πρωταγωνίστρια την Claudia Schiffer, Friend of the House. Υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Chemena Kamali και με τον David Sims πίσω από τον φακό, η supermodel εμφανίζεται σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό που αποτυπώνει τη νυχτερινή πλευρά των γιορτών. Οι πλούσιες υφές, οι θηλυκές σιλουέτες και οι διακριτικές λάμψεις αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική αισθητική του οίκου, ενώ η Claudia Schiffer ενσαρκώνει μια γυναίκα αυθόρμητη, δυναμική και μυστηριώδη. Μια καμπάνια που απομακρύνεται από την κλασική χριστουγεννιάτικη εικονογραφία και επιλέγει τη διακριτική κομψότητα.

12. Swarovski

Η Swarovski επιστρατεύει την Ariana Grande για μια καμπάνια που βάζει τη λάμψη στο επίκεντρο. Φωτογραφημένη από το δίδυμο Mert & Marcus, η τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί σε εικόνες γεμάτες κρύσταλλα, εντυπωσιακά κοσμήματα και πολυτελείς υφές. Λευκή γούνα, φτερά, πολυεπίπεδα κολιέ, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και δαχτυλίδια δημιουργούν μια maximal αισθητική που ταιριάζει απόλυτα στη γιορτινή περίοδο. Το styling υπογράφει ο Law Roach, ενώ τη δημιουργική κατεύθυνση της καμπάνιας έχει η Giovanna Engelbert. Η Ariana Grande αποδεικνύει ότι το festive glamour δεν χρειάζεται να είναι διακριτικό, αφού τα Χριστούγεννα αποτελούν την ιδανική αφορμή για λίγη παραπάνω λάμψη.

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