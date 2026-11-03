Η Sidney Prescott επιστρέφει! Η Neve Campbell επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο «Scream 8»

Με μια ματιά Η Neve Campbell επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στο «Scream 8».

Η νέα ταινία βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης, χωρίς σκηνοθέτη ή ημερομηνία κυκλοφορίας.

Οι Lilla και Nora Zuckerman αναλαμβάνουν το σενάριο του «Scream 8».

Η Sidney Prescott ετοιμάζεται να επιστρέψει για ακόμη μία φορά απέναντι στον Ghostface. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή της Neve Campbell στο σύμπαν του «Scream» φαίνεται πως δεν ήταν μια σύντομη στάση, αλλά η αρχή ενός ακόμη κεφαλαίου για τη Sidney Prescott. Αν παρακολουθείς εδώ και χρόνια τη διάσημη σειρά ταινιών τρόμου, γνωρίζεις καλά πως η παρουσία της ηθοποιού αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του franchise. Και ενώ το «Scream 7» κυκλοφόρησε μόλις φέτος, η συζήτηση για την επόμενη ταινία έχει ήδη ξεκινήσει, με την ίδια τη Neve Campbell να δίνει την πιο ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Associated Press, η ηθοποιός επιβεβαίωσε πως θα συμμετάσχει στο «Scream 8», παρότι η νέα ταινία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης και δεν έχει ανακοινωθεί καν ο σκηνοθέτης της. Η δήλωσή της ήταν σύντομη, αλλά αρκετή για να ενθουσιάσει τους fans: «Θα είμαι σε αυτό». Έτσι, η Sidney Prescott ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, να επιστρέψει για ακόμη μία φορά απέναντι στον Ghostface, σε μια συνέχεια που έχει ήδη αρχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φίλων του horror κινηματογράφου.

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Η Neve Campbell επιβεβαίωσε την επιστροφή της στο «Scream 8»

Η Neve Campbell μίλησε στο Associated Press για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια και, ανάμεσα σε αυτά, αναφέρθηκε και στην όγδοη ταινία του «Scream». Όπως αποκάλυψε, το «Scream 8» βρίσκεται ήδη στα μελλοντικά της πλάνα, ενώ όταν ρωτήθηκε σχετικά, φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως θα συμμετάσχει στην ταινία. «Δεν μπορώ να σου πω τίποτα για το Scream 8», δήλωσε αρχικά, προσθέτοντας αμέσως μετά: «Θα είμαι σε αυτό». Με αυτή τη φράση, η ηθοποιός επιβεβαίωσε πως θα επιστρέψει στον ρόλο της Sidney Prescott, η οποία αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές ηρωίδες στην ιστορία των ταινιών τρόμου. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την πλοκή ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας ταινίας. Το μόνο βέβαιο είναι πως η παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη σε επίπεδο ανάπτυξης, με αρκετές λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη μακριά από τη δημοσιότητα.

Από το «Scream 7» στο επόμενο κεφάλαιο: Η Sidney Prescott δεν έχει πει την τελευταία της λέξη

Η επιστροφή της Neve Campbell έχει ιδιαίτερη σημασία για το franchise, καθώς η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε 6 από τις 7 ταινίες της σειράς. Η μοναδική απουσία της ήταν από το «Scream VI» του 2023, όταν δεν επέστρεψε στον ρόλο της Sidney Prescott. Η Campbell επανήλθε δυναμικά στο «Scream 7», που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026, και η παρουσία της αποδείχθηκε καθοριστική για την εμπορική πορεία της ταινίας. Το φιλμ σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του franchise, συγκεντρώνοντας 97,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ στη συνέχεια έγινε και η πιο εμπορικά επιτυχημένη ταινία της σειράς, με συνολικές εισπράξεις που έφτασαν τα 208 εκατομμύρια δολάρια. Στην έβδομη ταινία, η Sidney είναι πλέον παντρεμένη και προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά της, όταν η κόρη της, Tatum, γίνεται ο νέος στόχος του Ghostface. Η ιστορία έφερε ξανά στο προσκήνιο γνώριμα πρόσωπα του franchise, όπως την Courteney Cox και τον Matthew Lillard, δίνοντας στους fans μια ακόμη δόση νοσταλγίας, αλλά και νέες εξελίξεις στην ιστορία της Sidney.

Το «Scream 8» βρίσκεται ακόμη στα σκαριά – Ποιοι γράφουν τη νέα ταινία

Παρά την επιβεβαίωση της Neve Campbell, το «Scream 8» βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί σκηνοθέτης, ενώ οι λεπτομέρειες γύρω από την παραγωγή και την ιστορία της ταινίας παραμένουν περιορισμένες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Deadline, το σενάριο της όγδοης ταινίας έχουν αναλάβει οι Lilla και Nora Zuckerman. Οι δύο δημιουργοί έχουν σημαντική εμπειρία στην τηλεόραση, καθώς πρόσφατα εργάστηκαν ως showrunners στη σειρά «Poker Face» του Peacock, ενώ στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει σε παραγωγές όπως τα «Agents of S.H.I.E.L.D.», «Suits», «Fringe» και «Prodigal Son». Η επιστροφή της Campbell, σε συνδυασμό με τη νέα σεναριακή ομάδα, δημιουργεί ήδη προσδοκίες για το επόμενο κεφάλαιο της σειράς. Αυτό που μένει να φανεί είναι αν το «Scream 8» θα συνεχίσει την ιστορία της Sidney και της οικογένειάς της ή αν θα φέρει μια εντελώς διαφορετική απειλή στο προσκήνιο.

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