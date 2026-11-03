Η Dua Lipa έκανε το κλασικό Chanel ταγιέρ αγνώριστο με μία ανατρεπτική λεπτομέρεια

Με ένα αποδομημένο tweed σύνολο από τη συλλογή υψηλής ραπτικής της Chanel για το Φθινόπωρο 2026, η Dua Lipa έδωσε νέα διάσταση στην κλασική κομψότητα του γαλλικού οίκου

Με μια ματιά Η Dua Lipa φόρεσε ένα ανατρεπτικό Chanel ταγιέρ από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026.

Το κλασικό σύνολο είχε αποδομημένη αισθητική με κλωστές και ξεφτιάδες.

Το ιδιαίτερο καπέλο της, φτιαγμένο από ξέφτια, έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η εμφάνιση ήταν φόρος τιμής στον Matthieu Blazy, στον οποίο απένειμε βραβείο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να μετατρέπει κάθε red carpet εμφάνιση σε fashion statement. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στα WSJ Magazine Innovator Awards και επέλεξε ένα look από τη συλλογή υψηλής ραπτικής του οίκου Chanel για το Φθινόπωρο 2026, δίνοντας μια ανατρεπτική εκδοχή σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιλιστικά σύμβολα του γαλλικού οίκου.

Παρότι η γραμμή του συνόλου παρέπεμπε στο κλασικό Chanel ταγιέρ, οι λεπτομέρειες ήταν εκείνες που έκαναν τη διαφορά. Η δημιουργία έμοιαζε σαν να αποδομείται, με κλωστές και κομμάτια υφάσματος να ξεφεύγουν από τη θέση τους, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη, σχεδόν ανολοκλήρωτη εικόνα. Το αποτέλεσμα συνδύαζε την υψηλή ραπτική με μια πιο πειραματική αισθητική, μακριά από την αυστηρή κομψότητα που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με το tweed.

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Η ιβουάρ φούστα είχε λεπτές λωρίδες υφάσματος που κρέμονταν από το τελείωμά της, ενώ ο μαύρος γιακάς και οι μανσέτες ξεχώριζαν χάρη στις ανάγλυφες κλωστές τους. Το στοιχείο, όμως, που έκλεψε την παράσταση ήταν το καπέλο της, φτιαγμένο από ξέφτια που θύμιζαν άχυρο, με μικρά κομμάτια να προεξέχουν και να καλύπτουν σχεδόν τα μάτια της. Ο στιλίστας Lorenzo Posocco ολοκλήρωσε την εμφάνιση με διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα δαχτυλίδι Serpenti Viper από τον οίκο Bulgari, ενώ ένα λεπτό βραχιόλι ποδιού με πέρλες πρόσθεσε ακόμη μία απρόσμενη πινελιά.

Η εμφάνιση της Dua Lipa δεν ήταν τυχαία, καθώς η δημιουργία προερχόταν από τη συλλογή Φθινόπωρο 2026 του Matthieu Blazy για τη Chanel. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου επαναπροσέγγισε τους κώδικες της Coco Chanel μέσα από μια συλλογή που έπαιζε με την ιδέα των παραμορφωμένων παραμυθιών. Υπερμεγέθη floral μοτίβα, κεντήματα και ασυνήθιστες υφές έδιναν στα κλασικά στοιχεία μια πιο σουρεαλιστική διάσταση, με την εμφάνιση της τραγουδίστριας να θυμίζει μια αποδομημένη φιγούρα από παραμύθι.

Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν και η επιλογή του συγκεκριμένου look για τη βραδιά, αφού η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή των βραβείων για να απονείμει στον Matthieu Blazy το Fashion Innovator Award, αναγνωρίζοντας τη δημιουργική κατεύθυνση που έχει δώσει στον οίκο. Έτσι, η εμφάνισή της λειτούργησε και ως ένας στιλιστικός φόρος τιμής στη δουλειά του σχεδιαστή.

Αξίζει, μάλιστα, να θυμηθούμε πως η τραγουδίστρια έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα εντυπωσιακά headpieces. Στον γάμο της νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε επιλέξει ένα custom καπέλο του Stephen Jones, με έντονα αρχιτεκτονικό σχήμα που εκτεινόταν πέρα από τους ώμους της. Με τη νέα της εμφάνιση, η Dua Lipa επιβεβαιώνει πως τα statement καπέλα έχουν πλέον γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του προσωπικού της στιλ.

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