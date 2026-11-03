Χαμός στο Twitter με το χαστούκι της Φαίης στην Άννα στις «Κόρες της Αρετής»

Με μια ματιά Στο επεισόδιο της Δευτέρας, η Φαίη χαστούκισε την Άννα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Twitter.

Οι χρήστες του Twitter εξέφρασαν ανάμεικτα συναισθήματα, από πανηγυρισμούς έως ενόχληση για τη σκηνή.

Κάποιοι σχολίασαν θετικά την ηθοποιό που υποδύεται τη Φαίη για την πειστική της ερμηνεία.

Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και να έχει απήχηση στο κοινό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δραματική σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», συνέχισε να καθηλώνει τους τηλεθεατές με τις ανατροπές και τις έντονες συγκρούσεις που παρουσιάστηκαν στο επεισόδιο της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου. Ωστόσο, μια συγκεκριμένη σκηνή, αυτή του χαστουκιού ανάμεσα στη Φαίη και την Άννα, κατάφερε να κλέψει την παράσταση και να προκαλέσει «χαμό» στο Twitter (πρώην Χ).

Στο επεισόδιο αυτό, η πλοκή κορυφώθηκε με την οικογένεια της Ναταλίας να αντιμετωπίζει την απειλή της έξωσης, γεγονός που οδήγησε την Αρετή σε κατάρρευση και έντονη αντίδραση εναντίον της Λουκίας. Παράλληλα, στην έπαυλη των Κεχαγιάδων, οι δολοπλοκίες της Τζένης έφερναν νέα επεισόδια έντασης, με την κατάσταση να φτάνει στα όριά της.

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Η σκηνή, όμως, που τράβηξε τα βλέμματα και πυροδότησε την αντίδραση του τηλεοπτικού κοινού, ήταν αυτή όπου η Φαίη χαστούκισε την Άννα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε κύμα σχολίων στα social media, με τους χρήστες να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι πανηγύρισαν για την πράξη, ενώ άλλοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους για τη συμπεριφορά της Φαίης. Δεν έλειψαν, βέβαια, και τα σχόλια που αποθέωναν την ηθοποιό που υποδύεται την Φαίη, για την πειστική απόδοση ενός τόσο αντιπαθητικού χαρακτήρα.

Ούτε πέντε λεπτά και ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα #koresAretis — sue (@taesugi_) November 2, 2026

Το Twitter πήρε «φωτιά» από τα πρώτα λεπτά του επεισοδίου, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν τις εξελίξεις με ένα μείγμα χιούμορ, αγανάκτησης και ειρωνείας. Χαρακτηριστικά, ένας χρήστης έγραψε: «Ούτε πέντε λεπτά και ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα», δίνοντας το στίγμα της έντασης που επικράτησε. Άλλοι χρήστες εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους για τον χαρακτήρα της Φαίης, ενώ άλλοι, παραδόξως, εξέφρασαν την ευχαρίστησή τους για τη σκηνή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗΚΑ ΧΑΣΤΟΥΚΑΡΑ ΦΑΙΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 💦💦💦💦 #KoresAretis — Οmiros Τ (@omiros21) November 2, 2026

Μερικές από τις ενδεικτικές αντιδράσεις που δημοσιεύτηκαν ήταν: «Αυτή η Φαίη είναι τόσο ακραία αντιπαθεστατη ως χαρακτήρας. Μπράβο στην ηθοποιό που το κατάφερε», «ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗΚΑ ΧΑΣΤΟΥΚΑΡΑ ΦΑΙΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!».

Η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης, αποδεικνύοντας την απήχηση που έχει στο τηλεοπτικό κοινό.

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