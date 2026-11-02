TV 02.11.2026

«The Voice»: Η εμφάνιση του Giulio και η ξεχωριστή ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη

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Η Έλενα Παπαρίζου προσπάθησε να καταλάβει από πού γνωρίζει τον διαγωνιζόμενο, ενώ ο Πάνος Μουζουράκης χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή ερμηνεία του «It's Now or Never»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Giulio Filippo D'Errico, γνωστός από το NYXDrop 2 και τις «8 Λέξεις», δεν κατάφερε να γυρίσει καρέκλα στο «The Voice».
  • Η εμφάνιση του Giulio υπογραμμίζει τις προκλήσεις καλλιτεχνών με προηγούμενη παρουσία στην ψυχαγωγία.
  • Ο Πάνος Μουζουράκης εντυπωσίασε με την ερμηνεία του στο κλασικό τραγούδι «It's now or never».
  • Η εμφάνιση του Μουζουράκη υπενθύμισε το ταλέντο και τη σκηνική του παρουσία στο κοινό.
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Το «The Voice» επέστρεψε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ την Κυριακή, με τον Γιώργο Λιανό να αναλαμβάνει για άλλη μια σεζόν τον ρόλο του παρουσιαστή. Οι coaches Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και Πάολα συνέχισαν την αναζήτηση για την επόμενη κορυφαία φωνή της Ελλάδας, με τις blind auditions να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

https://www.instagram.com/thevoiceofgreece
https://www.instagram.com/thevoiceofgreece

Ένας από τους διαγωνιζόμενους που εμφανίστηκε στη σκηνή ήταν ο Giulio Filippo D’Errico, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το NYXDrop 2. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στη δημοφιλή σειρά «8 Λέξεις» του Ανδρέα Γεωργίου, επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Σ’ αγαπώ», γνωστό από την ερμηνεία της Μαριάντα Πιερίδη. Παρά τις προσπάθειές του, ο Giulio Filippo D’Errico δεν κατάφερε να γυρίσει καμία από τις καρέκλες των coaches.

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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μετά την εμφάνισή του, η Έλενα Παπαρίζου ρώτησε τον διαγωνιζόμενο από πού θα μπορούσε να τον γνωρίζει, με τον ίδιο να απαντά πως ίσως τον έχει δει σε κάποια σειρά. Η έλλειψη αναγνώρισης από τους coaches υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες που προσπαθούν να κάνουν το επόμενο βήμα στη μουσική τους καριέρα, ακόμη και αν έχουν ήδη μια παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Στο ίδιο επεισόδιο, ο Πάνος Μουζουράκης προσέφερε μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Ο coach του μουσικού διαγωνισμού ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε μια εκπληκτική εκτέλεση του κλασικού τραγουδιού «It’s now or never». Η ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη χαρακτηρίστηκε ως καθηλωτική, αποσπώντας τα θετικά σχόλια και το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Η εμφάνιση του Πάνου Μουζουράκη υπενθύμισε για άλλη μια φορά το ταλέντο και την σκηνική του παρουσία, προσφέροντας μια ανάσα ψυχαγωγίας πέρα από τις auditions των νέων καλλιτεχνών. Η ικανότητά του να μεταδίδει συναισθήματα μέσα από τη μουσική του, τον καθιστά έναν από τους αγαπημένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού.

Το «The Voice» συνεχίζει την πορεία του, προσφέροντας στιγμές αγωνίας, συγκίνησης και μουσικής έμπνευσης, καθώς οι coaches προσπαθούν να αναδείξουν τους επόμενους μεγάλους σταρ της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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THE VOICE Πάνος Μουζουράκης
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