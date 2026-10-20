Christiane Amanpour: Τέλος εποχής στο CNN μετά από 43 χρόνια – Πότε αποχωρεί

Με μια ματιά Η Christiane Amanpour αποχωρεί από το CNN τον Ιούνιο του 2027, μετά από 43 χρόνια.

Η απόφαση για αποχώρηση πάρθηκε μετά από πολλούς μήνες σκέψης.

Θα συνεχίσει να κάνει ρεπορτάζ για το CNN μέχρι την αποχώρησή της.

Η εκπομπή της στο CNN International θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως τον Μάιο του 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν περιορίζονται στην καταγραφή των γεγονότων, αλλά γίνονται οι ίδιοι αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας. Η Christiane Amanpour ανήκει αναμφίβολα σε αυτή την κατηγορία και τώρα ετοιμάζεται να κλείσει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της επαγγελματικής της ζωής. Η εμβληματική δημοσιογράφος και επικεφαλής διεθνής ανταποκρίτρια του CNN ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από το δίκτυο τον Ιούνιο του 2027, έπειτα από 43 χρόνια συνεργασίας, γεμάτα αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, συνεντεύξεις με ισχυρές προσωπικότητες και ρεπορτάζ από σημεία του πλανήτη όπου η ενημέρωση δεν ήταν ποτέ μια εύκολη ή αυτονόητη υπόθεση.

Στα 68 της χρόνια, η Amanpour δεν αποχαιρετά απλώς έναν τηλεοπτικό σταθμό, αλλά μια επαγγελματική διαδρομή που τη συνέδεσε με καθοριστικές στιγμές της διεθνούς επικαιρότητας. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η απόφαση δεν ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς χρειάστηκε πολλούς μήνες σκέψης και αρκετές άγρυπνες νύχτες μέχρι να καταλήξει στο επόμενο βήμα της.

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Η Christiane Amanpour αποχωρεί από το CNN τον Ιούνιο του 2027

Την απόφασή της ανακοίνωσε τη Δευτέρα, με μια δήλωση στην οποία περιέγραψε τη συνεργασία της με το CNN ως μια διαδρομή 43 «φανταστικών» χρόνων. Η ίδια εξήγησε ότι έπειτα από πολλή σκέψη αποφάσισε να αποχωρήσει από το δίκτυο, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα επαγγελματικά εγχειρήματα στο μέλλον. «Μετά από πολλούς μήνες σκέψης και μερικές άγρυπνες νύχτες, αποφάσισα να αποχωρήσω από το CNN, τον σύντροφό μου σε 43 φανταστικά χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η αποχώρησή της δεν σημαίνει πως σταματά αμέσως τη δουλειά της. Θα συνεχίσει να κάνει ρεπορτάζ και να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για λογαριασμό του CNN μέχρι τον Ιούνιο του 2027, ολοκληρώνοντας έτσι τη μακρόχρονη συνεργασία της με το δίκτυο.

Παράλληλα, φρόντισε να στείλει ένα σαφές μήνυμα για όσα θεωρεί σημαντικά στη δημοσιογραφία, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το CNN και την παράδοσή του στην ανεξάρτητη ενημέρωση. Η φράση της «να είσαι πάντα αληθινός, όχι ουδέτερος» συνοψίζει τη δική της αντίληψη για τον ρόλο του δημοσιογράφου, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, οφείλει να αναζητά την αλήθεια και να μην αποφεύγει τα δύσκολα ερωτήματα.

Τι θα γίνει με την εκπομπή της στο CNN International

Η αποχώρηση της Christiane Amanpour θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και θα συνοδευτεί από αλλαγές στην εκπομπή της στο CNN International, η οποία φέρει το όνομά της και μεταδίδεται από το 2009. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2025, η δημοσιογράφος είχε περιορίσει την παρουσία της στην εκπομπή, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση λίγες ημέρες την εβδομάδα. Από τον Ιανουάριο του 2027, το πρόγραμμα θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα, πριν ολοκληρωθεί τον Μάιο της ίδιας χρονιάς. Έτσι, η τελευταία περίοδος της συνεργασίας της με το CNN θα αποτελέσει ουσιαστικά τη μετάβαση προς το τέλος μιας εκπομπής που έχει φιλοξενήσει σημαντικές συζητήσεις για τη διεθνή πολιτική, τις πολεμικές συγκρούσεις και τις μεγάλες κρίσεις της εποχής μας. Ο πρόεδρος του CNN, Mark Thompson, ενημέρωσε τους εργαζομένους του δικτύου για την απόφαση με εσωτερικό σημείωμα. Όπως ανέφερε, συζητούσε με την Amanpour εδώ και μήνες και, παρότι λυπάται για την αποχώρησή της, αποδέχεται ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Την περιέγραψε, μάλιστα, ως μία από τις πιο αξιόπιστες και αγαπητές δημοσιογράφους στον κόσμο, υπογραμμίζοντας ότι το CNN θα βρει τον χρόνο να τιμήσει την προσφορά της πριν από την αποχώρησή της το 2027.

Από τον Πόλεμο του Κόλπου μέχρι την Ουκρανία: Τα 43 χρόνια που σημάδεψαν την καριέρα της

Για να καταλάβεις το βάρος της απόφασης της Christiane Amanpour, αρκεί να δεις τις ιστορικές στιγμές που κάλυψε στη διάρκεια της καριέρας της. Από την πρώτη μεγάλη αποστολή της στον Πόλεμο του Κόλπου μέχρι τον πόλεμο στη Βοσνία, τη γενοκτονία στη Ρουάντα, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία και το Ιράν, η δημοσιογράφος βρέθηκε σε περιοχές όπου η πολιτική, η βία και οι ανθρώπινες απώλειες διαμόρφωναν καθημερινά τις εξελίξεις. Η δουλειά της δεν περιορίστηκε στην παρουσίαση των γεγονότων από απόσταση. Ως ανταποκρίτρια, κάλυψε συγκρούσεις και κρίσεις από το πεδίο, μεταφέροντας εικόνες και μαρτυρίες σε ένα διεθνές κοινό που συχνά προσπαθούσε να κατανοήσει τι συνέβαινε σε πραγματικό χρόνο.

Στη δήλωσή της, η Amanpour στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, ευχαριστώντας τις ομάδες των εκπομπών της και τα συνεργεία που τη συνόδευσαν στις αποστολές της. Όπως ανέφερε, η συντροφικότητα και η συνεργασία τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κοινή προσπάθεια να αναζητούν τα γεγονότα, τα στοιχεία και την ανθρώπινη πλευρά κάθε ιστορίας. Αυτή η αναφορά δείχνει και μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της δημοσιογραφίας: πίσω από κάθε ανταπόκριση που φτάνει στις οθόνες σου υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που εργάζεται συχνά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με στόχο να μεταφέρει αξιόπιστη ενημέρωση.

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