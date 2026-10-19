Το «IQ 160» επέστρεψε και οι τηλεθεατές είχαν πολλά να πουν στα social media

Ο τέταρτος κύκλος της σειράς του Star έκανε πρεμιέρα, φέρνοντας νέες προκλήσεις για τους πρωταγωνιστές και πυροδοτώντας σχόλια στο διαδίκτυο

Με μια ματιά Ο τέταρτος κύκλος της σειράς «IQ 160» έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου.

Οι πρωταγωνιστές, Πηνελόπη και Αργύρης, αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις με τη γέννηση του γιου τους.

Η συγκατοίκηση και η ανατροφή του μωρού δημιουργούν χιουμοριστικές καταστάσεις.

Οι τηλεθεατές εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή της σειράς στα social media. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της αστυκωμικής σειράς «IQ 160» σηματοδοτήθηκε με την πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου της, το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου. Η σειρά του Star, που έχει αγαπηθεί για το χιούμορ και τις ανατροπές της, κατάφερε να κεντρίσει ξανά το ενδιαφέρον του κοινού, με τους τηλεθεατές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους μέσω των social media

Στον τέταρτο κύκλο, η καθημερινότητα των πρωταγωνιστών, Πηνελόπης και Αργύρη, έχει αλλάξει ριζικά. Μετά τη γέννηση του γιου τους, Μιχαλάκη, το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα, προσπαθώντας να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής. Η συγκατοίκηση στο διαμέρισμα του Αργύρη και η ανατροφή του μωρού αποδεικνύονται μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι αρχικά περίμεναν, δημιουργώντας αμέτρητες χιουμοριστικές καταστάσεις που προκάλεσαν άφθονο γέλιο.

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Η επιστροφή του «IQ 160» δεν άργησε να γίνει αντικείμενο συζήτησης στο διαδίκτυο. Το hashtag της σειράς, #IQ160gr, βρέθηκε στο επίκεντρο των αναρτήσεων, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ τις ατάκες των πρωταγωνιστών, τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και τις νέες περιπέτειες που τους περιμένουν.

Νικο Κουρη ελα να σου κανω κ εγω ενα μωρο και θα του βαλω πωμα να μη κλανει #IQ160gr https://t.co/Z5E2WqB1a1 — Μυρτώ Μαρακάκη (@myrtw_marakaki) October 18, 2026

Για μένα ένα από τα αγαπημένα μου σιπ και ταιριαστά σιπ επιστρέφει ❤️‍🔥 #IQ160GR — Mαντώ (@Mandy_Buc) October 18, 2026

Χαρακτηριστικά, αναρτήσεις όπως «Σειραρα μου! Έχω κανει νέο αντερο με Καλατζη και κατουρλη γιο » και «Ο Καλατζής στην πιο δύσκολη υπόθεση της ζωής του» αποτύπωναν το κλίμα ενθουσιασμού και διασκέδασης που επικράτησε.

Σειραρα μου! Εχω κανει νέο αντερο με Καλατζη και κατουρλη γιο 🤣🤣🤣🤣 #iq160gr — Rastafari (@Rastafarakis) October 18, 2026

Άλλοι χρήστες εξέφρασαν την αγάπη τους για το δίδυμο των πρωταγωνιστών, με αναρτήσεις όπως «Το αγαπημένο μας δίδυμο είναι πίσωωω» και «Όσες περίμεναν τόσο καιρό το ΝΕΟ #IQ160gr επειδή είναι καψουρες με τιν Νικο Κουρη σαν εμενα να σηκωσουν το χερι τους! Παμε στην σειραρα!! Παμε για 4ο κυκλο!!».

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