TV 19.10.2026

Νέα σειρά 60 επεισοδίων από τον Σωτήρη Τσαφούλια – Ποια κανάλια τη διεκδικούν

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Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ετοιμάζει μια φιλόδοξη παραγωγή βασισμένη σε ξένο format, με την ΕΡΤ και τον ALPHA να εξετάζουν την πρόταση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ετοιμάζει νέα σειρά 60 επεισοδίων βασισμένη σε ξένο format.
  • Η ΕΡΤ και ο ALPHA διεκδικούν τη νέα τηλεοπτική παραγωγή.
  • Υπάρχει σενάριο η σειρά να προβληθεί αρχικά σε νέα συνδρομητική πλατφόρμα της ΕΡΤ.
  • Η σειρά αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό λόγω του σκηνοθέτη.
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Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό βήμα στην τηλεοπτική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία μιας νέας σειράς 60 επεισοδίων. Προς το παρόν, οι λεπτομέρειες γύρω από το φιλόδοξο αυτό project παραμένουν αυστηρά προστατευμένες, με τον τίτλο και το ακριβές format να μην έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

https://www.instagram.com/tsafoulias_fanpage
https://www.instagram.com/tsafoulias_fanpage

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από το περιοδικό MyTV, η νέα παραγωγή του Σωτήρη Τσαφούλια θα βασίζεται σε ένα ήδη επιτυχημένο ξένο format. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια αξιοσημείωτη εξέλιξη για τον σκηνοθέτη, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει ταυτιστεί περισσότερο με τη δημιουργία σύντομων σειρών, οι οποίες όμως άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική τηλεόραση. Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να του δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσει νέες αφηγηματικές δυνατότητες και να εμβαθύνει περισσότερο στους χαρακτήρες και την πλοκή.

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Η πρόταση για τη νέα σειρά έχει ήδη κατατεθεί στην ΕΡΤ, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Παράλληλα, και ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA δείχνει δυναμικά το ενδιαφέρον του για τη διεκδίκηση της παραγωγής. Αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο μεγάλων καναλιών υποδηλώνει την υψηλή ποιότητα και την εμπορική απήχηση που αναμένεται να έχει το project.

https://www.instagram.com/tsafoulias_fanpage
https://www.instagram.com/tsafoulias_fanpage

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η σειρά να κάνει την πρεμιέρα της στη νέα συνδρομητική πλατφόρμα που σχεδιάζει η ΕΡΤ. Αυτή η στρατηγική θα επέτρεπε την αρχική προβολή της σειράς με επί πληρωμή πρόσβαση, προσφέροντας μια αποκλειστική εμπειρία στους συνδρομητές, πριν αυτή στη συνέχεια μεταφερθεί στην ελεύθερη τηλεόραση για ένα ευρύτερο κοινό.

Η επιστροφή του Σωτήρη Τσαφούλια στην τηλεόραση με μια τόσο μεγάλη παραγωγή αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο έχει ήδη θαυμάσει το σκηνοθετικό του ταλέντο σε προηγούμενες δουλειές του. Η προσέγγισή του στην αφήγηση, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η ικανότητά του να σκηνοθετεί δυνατές ερμηνείες, εγγυώνται μια σειρά που θα καθηλώσει τους τηλεθεατές.

https://www.instagram.com/tsafoulias_fanpage
https://www.instagram.com/tsafoulias_fanpage

Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν κρυφές, η φύση της συνεργασίας με διεθνή format και η προοπτική προβολής σε μια νέα συνδρομητική πλατφόρμα, υποδεικνύουν μια σύγχρονη και διεθνών προδιαγραφών παραγωγή. Η επιλογή ενός επιτυχημένου ξένου format προσφέρει μια ασφαλή βάση, ενώ η σκηνοθετική ματιά του Σωτήρη Τσαφούλια αναμένεται να δώσει τον δικό της, ξεχωριστό τόνο, προσαρμόζοντάς το στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο.

Η επικείμενη σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια αποτελεί ένα από τα πιο αναμενόμενα τηλεοπτικά γεγονότα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ίδιο και προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια ποιοτική και πολυεπίπεδη τηλεοπτική εμπειρία.

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