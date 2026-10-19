Fashion 19.10.2026

Η Kylie Jenner έγινε «άγγελος» της Victoria Secret – Η εμφάνιση της με το Fantasy Bra

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Η Kylie Jenner έκανε το ντεμπούτο της στο Victoria's Secret Fashion Show φορώντας το Fantasy Bra αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Kylie Jenner έκανε ντεμπούτο στο Victoria's Secret Fashion Show, φορώντας το Fantasy Bra.
  • Το φετινό Fantasy Bra κοστίζει 50 εκατομμύρια δολάρια και είναι διακοσμημένο με διαμάντια.
  • Η δημιουργία του Fantasy Bra έγινε σε συνεργασία με τον οίκο κοσμημάτων Jacob & Co.
  • Η εμφάνιση της Jenner αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον για το brand, συνδυάζοντας μόδα και social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kylie Jenner πραγματοποίησε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στο Victoria’s Secret Fashion Show, αφήνοντας τους πάντες άφωνους με την εμφάνισή της. Η λαμπερή παρουσία της στην πασαρέλα σηματοδότησε μια νέα εποχή για το εμβληματικό fashion show, το οποίο επιστρέφει μετά από απουσία, και η Kylie Jenner επελέγη να φορέσει το θρυλικό Fantasy Bra, ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα κομμάτια της βραδιάς.

https://www.instagram.com/kyliejenner
https://www.instagram.com/kyliejenner

Το Fantasy Bra, μια παράδοση που ξεκίνησε το 1996, έχει φορεθεί από εμβληματικά μοντέλα όπως η Claudia Schiffer, η Alessandra Ambrosio και η Adriana Lima. Φέτος, η τιμή του ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το το πιο ακριβό που έχει δημιουργηθεί ποτέ για το show. Το εντυπωσιακό αυτό κόσμημα είναι διακοσμημένο εξ ολοκλήρου με διαμάντια και στολισμένο με κρεμαστές διαμαντένιες κλωστές, ενώ η δημιουργία του έγινε σε συνεργασία με την Jacob & Co, τον οίκο κοσμημάτων και ρολογιών που είναι γνωστός για τα εντυπωσιακά του κομμάτια.

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Ο Jacob Arabo, ιδρυτής της Jacob & Co, δήλωσε για τη δημιουργία: «Ήθελα να δημιουργήσω το πιο ακριβό Fantasy Bra που έγινε ποτέ, αλλά η αξία από μόνη της δεν ήταν ποτέ αρκετή. Για μένα, έπρεπε να έχει να κάνει με τα διαμάντια, το φως και την κίνηση. Συγκεντρώσαμε εξαιρετικά διαμάντια σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας πατενταρισμένης Angel-Cut, και σχεδιάσαμε το κομμάτι έτσι ώστε να πιάνει το φως με κάθε βήμα. Η τέχνη είναι εξαιρετική, και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το συναίσθημα που δημιουργεί όταν το βλέπεις να ζωντανεύει στην πασαρέλα».

https://www.instagram.com/kyliejenner
https://www.instagram.com/kyliejenner

Η Kylie Jenner στην κορυφή της μόδας

Η επιλογή της Kylie Jenner για να φορέσει το Fantasy Bra δεν προκάλεσε έκπληξη, δεδομένης της τεράστιας επιρροής της στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Η παρουσία της στο show, δίπλα σε άλλες εμβληματικές μορφές όπως η Tate McRae και η Rosie Huntington-Whiteley, επιβεβαίωσε τη θέση της ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εποχής μας. Η εμφάνισή της στην πασαρέλα, φορώντας το εκθαμβωτικό σουτιέν, αποτελεί ένα από τα highlights της φετινής διοργάνωσης, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Kylie Jenner είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.

Η συμμετοχή της Kylie Jenner στο Victoria’s Secret Fashion Show αναμένεται να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο brand, καθώς συνδυάζει την αίγλη της πασαρέλας με την απήχηση των social media. Η εντυπωσιακή της εμφάνιση έχει ήδη γίνει αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να δημιουργεί τάσεις και να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού.

https://www.instagram.com/kyliejenner
https://www.instagram.com/kyliejenner

Η Kylie Jenner, γνωστή για την αυτοκρατορία ομορφιάς της Kylie Cosmetics, έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει όραμα και επιχειρηματικό δαιμόνιο. Η είσοδός της στον κόσμο της μόδας του Victoria’s Secret, φορώντας ένα κομμάτι που αγγίζει την τελειότητα, είναι απλώς μια ακόμη απόδειξη της επιτυχίας της.

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Kylie Jenner Victoria Secret Victoria’s Secret Fashion Show
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