Life 18.10.2026

Πώς θα φτιάξεις σπιτικό σουβλάκι με γεύση που συναγωνίζεται το αγαπημένο σου ψητοπωλείο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Φτιάξε εύκολα και γρήγορα σπιτικό σουβλάκι με ζουμερό κοτόπουλο πίτα τζατζίκι πατάτες και όλα τα αγαπημένα σου υλικά
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Το σπιτικό σουβλάκι είναι εύκολο, δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και προσαρμόζεται στα γούστα σου.
  • Μαρινάρετε το κοτόπουλο με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, πάπρικα, αλάτι και πιπέρι για τουλάχιστον 30 λεπτά.
  • Ψήστε το κοτόπουλο σε αντικολλητικό τηγάνι και ετοιμάστε τραγανές τηγανητές ή ψητές πατάτες.
  • Ζεστάνετε τις πίτες, προσθέστε τζατζίκι, κοτόπουλο, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι και τυλίξτε.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν μέρες που το μόνο πράγμα που μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση είναι ένα καλό σουβλάκι. Και ενώ το delivery είναι πάντα μια εύκολη λύση, υπάρχει κάτι πολύ satisfying στο να φτιάχνεις το δικό σου στο σπίτι.

Pexels
Pexels

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι ούτε ειδικό εξοπλισμό ούτε ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις. Με λίγα υλικά μπορείς να ετοιμάσεις ένα ζουμερό, νόστιμο και γεμάτο γεύση σουβλάκι, προσαρμόζοντάς το ακριβώς στα γούστα σου.

Διάβασε επίσης: Η σαλάτα με αχλάδι και γραβιέρα που θα αναβαθμίσει κάθε γεύμα σου – Δες πώς θα την ετοιμάσεις

Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για 4 σουβλάκια θα χρειαστείς:

  • 500 γρ. φιλέτο κοτόπουλο
  • 4 πίτες για σουβλάκι
  • 2-3 πατάτες
  • 1 ντομάτα
  • 1 μικρό κρεμμύδι
  • τζατζίκι
  • ελαιόλαδο
  • χυμό από 1 λεμόνι
  • 1 κ.γ. ρίγανη
  • 1 κ.γ. πάπρικα
  • αλάτι και πιπέρι
  • Αν θέλεις, μπορείς φυσικά να προσθέσεις μαρούλι, μαϊντανό ή ό,τι άλλο βάζεις συνήθως στο αγαπημένο σου σουβλάκι.
Pexels
Pexels

Ξεκίνα από το κοτόπουλο

  1. Κόψε το κοτόπουλο σε μικρά, ομοιόμορφα κομμάτια και βάλε το σε ένα μπολ. Πρόσθεσε ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, πάπρικα, αλάτι και πιπέρι και ανακάτεψε καλά.
  2. Άφησέ το να μαριναριστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αν έχεις περισσότερο χρόνο, μπορείς να το αφήσεις στο ψυγείο για μερικές ώρες. Έτσι θα γίνει ακόμα πιο γευστικό.
  3. Στη συνέχεια, ψήσε το κοτόπουλο σε καλά ζεσταμένο αντικολλητικό τηγάνι ή σχαροτήγανο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα και να ψηθεί πλήρως στο εσωτερικό του.
  4. Οι πατάτες κάνουν τη διαφορά
  5. Κόψε τις πατάτες σε λεπτές λωρίδες και τηγάνισέ τες μέχρι να γίνουν τραγανές. Αν προτιμάς μια πιο εύκολη και ελαφριά εκδοχή, μπορείς να τις ψήσεις στον φούρνο ή στο air fryer με λίγο ελαιόλαδο.
  6. Παράλληλα, κόψε την ντομάτα σε λεπτές φέτες και το κρεμμύδι σε ροδέλες.
  7. Ζέστανε ελαφρώς τις πίτες σε τηγάνι ή σχάρα. Βάλε στο κέντρο κάθε πίτας λίγο τζατζίκι, το ζεστό κοτόπουλο, πατάτες, ντομάτα και κρεμμύδι.
  8. Τύλιξε την πίτα σφιχτά και είσαι έτοιμος.
Pexels
Pexels
Pexels
Pexels

Το μικρό μυστικό για extra γεύση

Μην τσιγκουνευτείς το τζατζίκι και φρόντισε η πίτα να είναι ζεστή τη στιγμή που θα τη γεμίσεις. Αν θέλεις ακόμα πιο «ψητοπωλείο» αποτέλεσμα, μπορείς να περάσεις την έτοιμη πίτα για λίγα δευτερόλεπτα από το τηγάνι ώστε να γίνει ελαφρώς τραγανή απ’ έξω. Και κάπως έτσι, μέσα σε περίπου μία ώρα, έχεις φτιάξει το δικό σου homemade σουβλάκι. Το μόνο δύσκολο κομμάτι; Να αποφασίσεις αν θα φας ένα ή δύο.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

σουβλάκι συνταγή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

18.10.2026
Επόμενο
5 «διαμαντάκια» της παγκόσμιας λογοτεχνίας που θα αλλάξουν τον τρόπο που διαβάζεις

5 «διαμαντάκια» της παγκόσμιας λογοτεχνίας που θα αλλάξουν τον τρόπο που διαβάζεις

18.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο
Life

Το έξυπνο κόλπο αποθήκευσης που θα σε κάνει να κερδίσεις χώρο

18.10.2026
Γιατί είναι σημαντικό να έχεις και τη δική σου προσωπική ζωή
Life

Γιατί είναι σημαντικό να έχεις και τη δική σου προσωπική ζωή

18.10.2026
4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό
Fitness

4 εύκολες ασκήσεις για να γυμναστείς χωρίς εξοπλισμό

18.10.2026
Πώς η ψυχολογία του «chunking» θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις το σπίτι και το μυαλό σου
Life

Πώς η ψυχολογία του «chunking» θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις το σπίτι και το μυαλό σου

18.10.2026
Γιατί η ακαταστασία σε κουράζει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις; 6 λόγοι που εξηγούν τι συμβαίνει
Life

Γιατί η ακαταστασία σε κουράζει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις; 6 λόγοι που εξηγούν τι συμβαίνει

18.10.2026
Πώς θα βρεις την ευτυχία – Δοκίμασε αυτό το «κόλπο» των 2 λεπτών του Harvard
Life

Πώς θα βρεις την ευτυχία – Δοκίμασε αυτό το «κόλπο» των 2 λεπτών του Harvard

18.10.2026
Το μόνο που χρειάζεσαι για να απογειώσεις το φθινοπωρινό τραπέζι σου είναι αυτή η συνταγή
Food

Το μόνο που χρειάζεσαι για να απογειώσεις το φθινοπωρινό τραπέζι σου είναι αυτή η συνταγή

18.10.2026
Η ανάδρομη Αφροδίτη αναμένεται να αλλάξει τη beauty routine σου – Δες τι πρέπει να κάνεις
Beauty

Η ανάδρομη Αφροδίτη αναμένεται να αλλάξει τη beauty routine σου – Δες τι πρέπει να κάνεις

18.10.2026
7 εύκολοι τρόποι να φέρεις το φθινόπωρο στο σπίτι σου χωρίς να αλλάξεις τα πάντα
Life

7 εύκολοι τρόποι να φέρεις το φθινόπωρο στο σπίτι σου χωρίς να αλλάξεις τα πάντα

18.10.2026
Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Οι over-the-knee boots κάνουν comeback και είναι πιο chic από ποτέ

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

Τι σημαίνει το νέο slang που χρησιμοποιούν όλοι στο TikTok

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

«Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής»: 5 μικρές αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να τρέφεσαι πιο ισορροπημένα

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Το Friday reset που χρειάζεσαι για να αφήσεις πίσω σου όλο το άγχος της εβδομάδας

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Funnel neck shirts: Το νέο fashion trend στα πουκάμισα που αναβαθμίζει κάθε outfit

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

Γιατί τα μουσεία μετατρέπονται σε διαδραστικά θεάματα – Η νέα εποχή της τέχνης

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Παζάρια για μία καρέκλα – Στο ναδίρ η αξιοπιστία του πολιτικού κόσμου

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ευρώπη: Η γενιά του μέλλοντος στους δρόμους

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία

Ψάρι για τους λίγους – Η ελληνική αλιεία σε ασφυξία