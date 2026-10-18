Πώς θα φτιάξεις σπιτικό σουβλάκι με γεύση που συναγωνίζεται το αγαπημένο σου ψητοπωλείο

Φτιάξε εύκολα και γρήγορα σπιτικό σουβλάκι με ζουμερό κοτόπουλο πίτα τζατζίκι πατάτες και όλα τα αγαπημένα σου υλικά

Με μια ματιά Το σπιτικό σουβλάκι είναι εύκολο, δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και προσαρμόζεται στα γούστα σου.

Μαρινάρετε το κοτόπουλο με ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, πάπρικα, αλάτι και πιπέρι για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Ψήστε το κοτόπουλο σε αντικολλητικό τηγάνι και ετοιμάστε τραγανές τηγανητές ή ψητές πατάτες.

Ζεστάνετε τις πίτες, προσθέστε τζατζίκι, κοτόπουλο, πατάτες, ντομάτα, κρεμμύδι και τυλίξτε. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν μέρες που το μόνο πράγμα που μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση είναι ένα καλό σουβλάκι. Και ενώ το delivery είναι πάντα μια εύκολη λύση, υπάρχει κάτι πολύ satisfying στο να φτιάχνεις το δικό σου στο σπίτι.

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι ούτε ειδικό εξοπλισμό ούτε ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις. Με λίγα υλικά μπορείς να ετοιμάσεις ένα ζουμερό, νόστιμο και γεμάτο γεύση σουβλάκι, προσαρμόζοντάς το ακριβώς στα γούστα σου.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

Για 4 σουβλάκια θα χρειαστείς:

500 γρ. φιλέτο κοτόπουλο

4 πίτες για σουβλάκι

2-3 πατάτες

1 ντομάτα

1 μικρό κρεμμύδι

τζατζίκι

ελαιόλαδο

χυμό από 1 λεμόνι

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.γ. πάπρικα

αλάτι και πιπέρι

Αν θέλεις, μπορείς φυσικά να προσθέσεις μαρούλι, μαϊντανό ή ό,τι άλλο βάζεις συνήθως στο αγαπημένο σου σουβλάκι.

Ξεκίνα από το κοτόπουλο

Κόψε το κοτόπουλο σε μικρά, ομοιόμορφα κομμάτια και βάλε το σε ένα μπολ. Πρόσθεσε ελαιόλαδο, λεμόνι, ρίγανη, πάπρικα, αλάτι και πιπέρι και ανακάτεψε καλά. Άφησέ το να μαριναριστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά. Αν έχεις περισσότερο χρόνο, μπορείς να το αφήσεις στο ψυγείο για μερικές ώρες. Έτσι θα γίνει ακόμα πιο γευστικό. Στη συνέχεια, ψήσε το κοτόπουλο σε καλά ζεσταμένο αντικολλητικό τηγάνι ή σχαροτήγανο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα και να ψηθεί πλήρως στο εσωτερικό του. Οι πατάτες κάνουν τη διαφορά Κόψε τις πατάτες σε λεπτές λωρίδες και τηγάνισέ τες μέχρι να γίνουν τραγανές. Αν προτιμάς μια πιο εύκολη και ελαφριά εκδοχή, μπορείς να τις ψήσεις στον φούρνο ή στο air fryer με λίγο ελαιόλαδο. Παράλληλα, κόψε την ντομάτα σε λεπτές φέτες και το κρεμμύδι σε ροδέλες. Ζέστανε ελαφρώς τις πίτες σε τηγάνι ή σχάρα. Βάλε στο κέντρο κάθε πίτας λίγο τζατζίκι, το ζεστό κοτόπουλο, πατάτες, ντομάτα και κρεμμύδι. Τύλιξε την πίτα σφιχτά και είσαι έτοιμος.

Το μικρό μυστικό για extra γεύση

Μην τσιγκουνευτείς το τζατζίκι και φρόντισε η πίτα να είναι ζεστή τη στιγμή που θα τη γεμίσεις. Αν θέλεις ακόμα πιο «ψητοπωλείο» αποτέλεσμα, μπορείς να περάσεις την έτοιμη πίτα για λίγα δευτερόλεπτα από το τηγάνι ώστε να γίνει ελαφρώς τραγανή απ’ έξω. Και κάπως έτσι, μέσα σε περίπου μία ώρα, έχεις φτιάξει το δικό σου homemade σουβλάκι. Το μόνο δύσκολο κομμάτι; Να αποφασίσεις αν θα φας ένα ή δύο.

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