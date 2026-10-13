Αυτή η πολύχρωμη σαλάτα με 3 βασικά υλικά είναι ό,τι πρέπει για ένα ελαφρύ γεύμα

Με μια ματιά Σαλάτα με κους κους, ρεβίθια και κόκκινο λάχανο για ελαφρύ, θρεπτικό γεύμα.

Συνδυάζει μεσογειακή γεύση, φρεσκάδα και απλά, χρωματιστά υλικά.

Ετοιμάζεται εύκολα, χωρίς ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις, και προσαρμόζεται στις προτιμήσεις.

Ιδανική για μεσημεριανό, γραφείο, συνοδευτικό, ή meal prep. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις μια εύκολη, θρεπτική και γεμάτη χρώμα συνταγή που συνδυάζει τη μεσογειακή γεύση με τη φρεσκάδα, αυτή η σαλάτα με κους κους, ρεβίθια και κόκκινο λάχανο είναι ό,τι χρειάζεσαι! Με απλά υλικά, υπέροχες υφές και ένα δροσερό dressing λεμονιού, αποτελεί την ιδανική επιλογή για ένα ελαφρύ μεσημεριανό, ένα γρήγορο γεύμα στο γραφείο ή ένα διαφορετικό συνοδευτικό στο τραπέζι σου.

Το αφράτο κους κους συνδυάζεται με τα χορταστικά ρεβίθια και το τραγανό κόκκινο λάχανο, ενώ το καρότο, ο μαϊντανός και το λεμόνι χαρίζουν έξτρα φρεσκάδα. Το καλύτερο; Ετοιμάζεται εύκολα, δεν απαιτεί ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις και μπορείς να την προσαρμόσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σου.

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Υλικά

Για 2–3 μερίδες θα χρειαστείς:

200 γρ. κους κους

250 γρ. βρασμένα ρεβίθια, στραγγισμένα

2 φλιτζάνια κόκκινο λάχανο, ψιλοκομμένο

1 μικρό καρότο, τριμμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Χυμό από 1 λεμόνι

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοίμασε το κους κους. Βάλε το κους κους σε ένα μπολ και πρόσθεσε ζεστό νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σκέπασε το μπολ και άφησέ το για λίγα λεπτά, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά. Στη συνέχεια, ανακάτεψε με ένα πιρούνι, ώστε να γίνει αφράτο, και άφησέ το να κρυώσει ελαφρώς. Ετοίμασε τα λαχανικά. Ψιλόκοψε το κόκκινο λάχανο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τρίψε το καρότο και ψιλόκοψε τον μαϊντανό. Βάλε όλα τα λαχανικά σε μια μεγάλη σαλατιέρα. Πρόσθεσε τα ρεβίθια και το κους κους. Ρίξε στη σαλατιέρα τα βρασμένα ρεβίθια και το κους κους. Ανακάτεψε απαλά, ώστε να συνδυαστούν όλα τα υλικά και να δημιουργηθεί μια πολύχρωμη σαλάτα με υπέροχη υφή. Ετοίμασε το dressing. Σε ένα μικρό μπολ, ανακάτεψε το ελαιόλαδο με τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι. Περίχυσε τη σαλάτα με το dressing, πρόσθεσε τον μαϊντανό και ανακάτεψε καλά. Άφησέ τη για 5–10 λεπτά πριν τη σερβίρεις, ώστε να δέσουν οι γεύσεις.

Τα tips που θα απογειώσουν τη σαλάτα σου

Αν θέλεις να δώσεις στη σαλάτα σου ακόμη περισσότερη γεύση, πρόσθεσε λίγο κύμινο στα ρεβίθια για μια διακριτική ανατολίτικη πινελιά. Μερικά καβουρδισμένα αμύγδαλα ή καρύδια θα χαρίσουν τραγανή υφή, ενώ λίγη θρυμματισμένη φέτα θα κάνει το αποτέλεσμα πιο πλούσιο. Αν προτιμάς μια ακόμη πιο δροσερή εκδοχή, μπορείς να προσθέσεις αγγούρι και λίγο ξύσμα λεμονιού. Η συγκεκριμένη σαλάτα είναι ιδανική και για meal prep, αφού μπορείς να την ετοιμάσεις από πριν και να την απολαύσεις την επόμενη ημέρα. Φύλαξέ τη σε κλειστό δοχείο στο ψυγείο και, αν θέλεις τα λαχανικά να παραμείνουν πιο τραγανά, πρόσθεσε το dressing λίγο πριν από το σερβίρισμα.

Μια εύκολη συνταγή που θα γίνει η αγαπημένη σου

Η σαλάτα με κους κους, ρεβίθια και κόκκινο λάχανο αποδεικνύει ότι ένα απλό γεύμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα νόστιμο, χορταστικό και εντυπωσιακό. Με λίγα καθημερινά υλικά και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, μπορείς να δημιουργήσεις ένα πιάτο γεμάτο χρώμα και φρεσκάδα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Ετοίμασέ τη για το μεσημεριανό σου, πάρε τη μαζί σου στο γραφείο ή σέρβιρέ τη σε ένα τραπέζι με φίλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα θέλεις να τη φτιάχνεις ξανά και ξανά.

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