Ποιες είναι οι 5 ιδιότητες του κουρκουμά – Πώς να τον εντάξεις εύκολα στη διατροφή σου

Ανακάλυψε τι ισχύει για την κουρκουμίνη πώς να τον εντάξεις στη διατροφή σου και τι να προσέξεις με τα συμπληρώματα

Με μια ματιά Ο κουρκουμάς, λόγω της κουρκουμίνης, μελετάται για αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Ενώ υπάρχουν ενθαρρυντικά ευρήματα για την οστεοαρθρίτιδα, χρειάζονται περισσότερες μελέτες για επιβεβαίωση.

Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για βελτίωση της πέψης, ενώ μπορεί να προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις.

Τα συμπληρώματα κουρκουμίνης απαιτούν προσοχή και συμβουλή γιατρού, λόγω πιθανών παρενεργειών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με το χαρακτηριστικό χρυσαφένιο χρώμα και το ιδιαίτερο άρωμά του, ο κουρκουμάς έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην κουζίνα, αλλά και το ενδιαφέρον όσων αναζητούν φυσικούς τρόπους να φροντίσουν την υγεία τους. Το δημοφιλές μπαχαρικό χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες σε παραδοσιακές κουζίνες, ενώ τα τελευταία χρόνια μελετάται για τις πιθανές ευεργετικές του ιδιότητες.

Το μυστικό του βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στην κουρκουμίνη, μια φυσική ουσία που περιέχει και έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Τι γνωρίζουμε, όμως, πραγματικά για τον κουρκουμά; Πώς μπορείς να τον απολαύσεις στην καθημερινότητά σου και τι χρειάζεται να προσέξεις πριν δοκιμάσεις κάποιο συμπλήρωμα;

Διάβασε επίσης: Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε το γλυκό μυστικό της: Το πιο απολαυστικό healthy banana bread στο Air Fryer

Τι είναι ο κουρκουμάς και τι περιέχει

Ο κουρκουμάς προέρχεται από τη ρίζα του φυτού Curcuma longa, το οποίο ανήκει στην ίδια οικογένεια με το τζίντζερ. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ασιατική κουζίνα και αποτελεί βασικό συστατικό πολλών μειγμάτων κάρυ. Η χαρακτηριστική κίτρινη απόχρωσή του οφείλεται στην κουρκουμίνη, μία από τις ουσίες της ομάδας των κουρκουμινοειδών. Η κουρκουμίνη έχει μελετηθεί για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, ωστόσο τα ευρήματα από εργαστηριακές μελέτες δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε αποδεδειγμένα οφέλη για τον άνθρωπο.

1. Κουρκουμάς και αντιοξειδωτική δράση

Η κουρκουμίνη παρουσιάζει αντιοξειδωτική δράση σε εργαστηριακές συνθήκες. Τα αντιοξειδωτικά είναι ουσίες που μελετώνται για τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες, μιας διαδικασίας που συνδέεται με τη λειτουργία των κυττάρων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο κουρκουμάς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κατανάλωσή του προλαμβάνει συγκεκριμένες ασθένειες ή ότι τα συμπληρώματα κουρκουμίνης προσφέρουν γενικευμένη προστασία στον οργανισμό.

2. Μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της φλεγμονής

Η πιθανή αντιφλεγμονώδης δράση της κουρκουμίνης είναι ένα από τα πιο γνωστά πεδία έρευνας γύρω από τον κουρκουμά. Ορισμένες κλινικές μελέτες έχουν εξετάσει τη χρήση του σε ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα, με αρχικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα για συμπτώματα όπως ο πόνος και η δυσκαμψία. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζονται περισσότερες και υψηλότερης ποιότητας μελέτες, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Επομένως, ο κουρκουμάς μπορεί να αποτελεί μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται θεραπεία ούτε να αντικαθιστά την αγωγή που έχει συστήσει ο γιατρός σου.

3. Κουρκουμάς και πέψη: Τι ισχύει

Ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται παραδοσιακά σε διάφορες κουζίνες και πρακτικές ευεξίας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά δεδομένα για να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι βελτιώνει την πέψη ή αντιμετωπίζει συγκεκριμένα γαστρεντερικά προβλήματα. Μάλιστα, σε ορισμένους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται σε μορφή συμπληρώματος, μπορεί να προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις, παλινδρόμηση, ναυτία ή διάρροια. Αν παρατηρήσεις ότι σε ενοχλεί, περιόρισε την κατανάλωσή του και ζήτησε συμβουλή από επαγγελματία υγείας.

4. Πώς να εντάξεις τον κουρκουμά στην καθημερινή σου διατροφή

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να καταναλώνεις μεγάλες ποσότητες ή να αλλάξεις τις διατροφικές σου συνήθειες για να απολαύσεις τη γεύση του. Μια μικρή ποσότητα μπορεί να προσθέσει άρωμα και χρώμα σε πολλά καθημερινά πιάτα.

Σε σούπες: Πρόσθεσε λίγο κουρκουμά σε σούπα με φακές, καρότο ή κολοκύθα.

Σε ρύζι: Συνδύασέ τον με λίγο πιπέρι και άλλα μπαχαρικά για ένα αρωματικό συνοδευτικό.

Σε ψητά λαχανικά: Ταιριάζει ιδιαίτερα με κουνουπίδι, πατάτες, καρότα και γλυκοπατάτες.

Σε κοτόπουλο ή όσπρια: Μπορεί να δώσει έντονη γεύση σε μαρινάδες και σάλτσες.

Σε ένα ζεστό ρόφημα: Μπορείς να προσθέσεις μια μικρή ποσότητα σε ζεστό γάλα ή σε ένα φυτικό ρόφημα, μαζί με κανέλα.

Κουρκουμάς και μαύρο πιπέρι: Γιατί συνδυάζονται

Ίσως έχεις ακούσει ότι ο κουρκουμάς συνδυάζεται με μαύρο πιπέρι. Αυτό συμβαίνει επειδή η πιπερίνη, μια ουσία που περιέχεται στο πιπέρι, μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση της κουρκουμίνης. Ωστόσο, η μεγαλύτερη απορρόφηση δεν σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερο όφελος για την υγεία. Η πιπερίνη μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μεταβολίζει ορισμένα φάρμακα, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε συμπληρώματα.

5. Συμπληρώματα κουρκουμά: Τι πρέπει να προσέξεις

Είναι σημαντικό να ξεχωρίζεις τον κουρκουμά που χρησιμοποιείς στη μαγειρική από τα συμπληρώματα κουρκουμίνης. Τα τελευταία μπορεί να περιέχουν πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις δραστικών ουσιών, ενώ ορισμένα σκευάσματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να αυξάνουν σημαντικά την απορρόφησή τους. Παρότι τα συνηθισμένα διατροφικά ποσά θεωρούνται γενικά ασφαλή για τους περισσότερους ανθρώπους, τα συμπληρώματα δεν είναι κατάλληλα για όλους. Έχουν αναφερθεί περιστατικά ηπατικής βλάβης, ιδιαίτερα με σκευάσματα αυξημένης βιοδιαθεσιμότητας. Αν λαμβάνεις φάρμακα, έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, είσαι έγκυος ή θηλάζεις, συμβουλεύσου τον γιατρό σου πριν χρησιμοποιήσεις συμπληρώματα κουρκουμά. Η φυσική προέλευση ενός προϊόντος δεν εγγυάται ότι είναι ακίνδυνο.

Τελικά, αξίζει να βάλεις τον κουρκουμά στη ζωή σου

Ο κουρκουμάς είναι ένα αρωματικό μπαχαρικό που μπορεί να εμπλουτίσει τη διατροφή σου και να δώσει ξεχωριστή γεύση στα γεύματά σου. Η κουρκουμίνη που περιέχει παρουσιάζει ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα, ιδιαίτερα σε σχέση με τη φλεγμονή, όμως πολλά από τα πιθανά οφέλη της δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επαρκώς σε ανθρώπους. Αν σου αρέσει η γεύση του, μπορείς να τον χρησιμοποιείς με μέτρο στη μαγειρική σου, ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Δεν χρειάζεται, όμως, να καταφύγεις σε συμπληρώματα ή να περιμένεις ότι ένα μόνο μπαχαρικό θα κάνει τη διαφορά στην υγεία σου. Η ουσιαστική φροντίδα του οργανισμού σου βασίζεται σε πολλές καθημερινές συνήθειες: ποικιλία στη διατροφή, τακτική άσκηση, επαρκή ύπνο και προληπτική ιατρική φροντίδα. Και ο κουρκουμάς μπορεί απλώς να γίνει μια γευστική προσθήκη σε αυτή την ισορροπημένη καθημερινότητα.

Διάβασε επίσης: