Έπεσε λάδι στα ρούχα; Το παλιό καλό κόλπο που μπορεί να εξαφανίσει τον λεκέ

Οι παλιές νοικοκυρές είχαν τα δικά τους μυστικά για τους δύσκολους λεκέδες και αυτό το απλό κόλπο για το λάδι πρέπει να το μάθεις

Με μια ματιά Μην τρίβεις αμέσως τον λεκέ από λάδι. Ταμπονάρισε απαλά με χαρτί κουζίνας για να απορροφήσεις το περιττό λάδι.

Χρησιμοποίησε υγρό πιάτων απευθείας στον λεκέ, άφησέ το να δράσει 10-15 λεπτά, μετά ξέπλυνε και πλύνε το ρούχο.

Μην βάλεις το ρούχο στο στεγνωτήριο ή σίδερο αν ο λεκές παραμένει ορατός μετά το πλύσιμο.

Για παλιούς λεκέδες ή ευαίσθητα υφάσματα, δοκίμασε υγρό πιάτων ή απευθύνσου σε καθαριστήριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένας λεκέ από λάδι μπορεί να εμφανιστεί σε δευτερόλεπτα στα ρούχα σου και να σου χαλάσει τη διάθεση, ειδικά όταν πέσει πάνω σε ένα αγαπημένο μπλουζάκι, παντελόνι ή φόρεμα. Το πρώτο πράγμα που ίσως σκεφτείς είναι να τρίψεις δυνατά το σημείο ή να βάλεις αμέσως το ρούχο στο πλυντήριο. Καλύτερα να μην κάνεις κανένα από τα δύο βιαστικά. Οι λιπαροί λεκέδες χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση από έναν απλό λεκέ με νερό και, αν χρησιμοποιήσεις λάθος τρόπο, μπορεί να γίνει πιο δύσκολο να απομακρυνθούν. Το καλό νέο είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείς να αντιμετωπίσεις έναν φρέσκο λεκέ από μαγειρικό λάδι με προϊόντα που πιθανότατα έχεις ήδη στο σπίτι. Το σημαντικό είναι να κινηθείς σχετικά γρήγορα και να μην αφήσεις τον λεκέ να «ψηθεί» πάνω στο ύφασμα.

1. Μην τρίψεις αμέσως τον λεκέ

Μόλις πέσει λάδι πάνω στο ρούχο σου, προσπάθησε να μην αρχίσεις το έντονο τρίψιμο. Με ένα καθαρό χαρτί κουζίνας ή ένα απορροφητικό πανί, ταμπονάρισε απαλά το σημείο ώστε να απομακρύνεις όσο περισσότερο λάδι βρίσκεται ακόμη στην επιφάνεια. Απόφυγε τις κινήσεις που απλώνουν τον λεκέ προς τα έξω, γιατί μπορεί να μεγαλώσεις την περιοχή που χρειάζεται καθάρισμα.

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2. Βάλε λίγο υγρό πιάτων πάνω στον λεκέ

Ένα απλό υγρό απορρυπαντικό πιάτων μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση λιπαρών λεκέδων, καθώς είναι σχεδιασμένο να απομακρύνει λίπη από τις επιφάνειες. Βάλε μικρή ποσότητα απευθείας πάνω στον λεκέ και άπλωσέ τη απαλά με τα δάχτυλά σου ή με μια μαλακή οδοντόβουρτσα. Άφησέ το να δράσει για περίπου 10 με 15 λεπτά, χωρίς να τρίβεις επιθετικά το ύφασμα. Πριν χρησιμοποιήσεις οποιοδήποτε προϊόν, είναι καλή ιδέα να ελέγξεις τις οδηγίες φροντίδας του ρούχου και, αν έχεις αμφιβολία, να δοκιμάσεις πρώτα σε ένα διακριτικό σημείο.

3. Ξέπλυνε και βάλε το ρούχο στο πλυντήριο

Μετά την προεπεξεργασία, ξέπλυνε καλά το σημείο και στη συνέχεια πλύνε το ρούχο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του. Χρησιμοποίησε το κατάλληλο απορρυπαντικό και τη θερμοκρασία που επιτρέπει το συγκεκριμένο ύφασμα. Μην θεωρήσεις όμως ότι ο λεκές έχει φύγει επειδή το ρούχο βγήκε από το πλυντήριο καθαρό στην αφή. Κοίταξε προσεκτικά το σημείο πριν το βάλεις στο στεγνωτήριο.

4. Μην χρησιμοποιήσεις στεγνωτήριο αν βλέπεις ακόμη τον λεκέ

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία. Αν μετά το πλύσιμο εξακολουθείς να βλέπεις το σημάδι από το λάδι, μην βάλεις το ρούχο στο στεγνωτήριο και μην το σιδερώσεις. Η έντονη θερμότητα μπορεί να κάνει τον λεκέ πιο δύσκολο να απομακρυνθεί. Αν ο λεκές παραμένει, επανέλαβε την προεπεξεργασία με μικρή ποσότητα υγρού πιάτων και πλύνε ξανά το ρούχο, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του.

5. Τι γίνεται αν ο λεκές από λάδι έχει ήδη στεγνώσει;

Αν δεν πρόλαβες να αντιμετωπίσεις τον λεκέ αμέσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το ρούχο έχει καταστραφεί. Οι παλιοί λιπαροί λεκέδες μπορεί να χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια, επειδή έχουν προλάβει να εισχωρήσουν στις ίνες του υφάσματος. Μπορείς να εφαρμόσεις μικρή ποσότητα υγρού πιάτων στο σημείο, να την αφήσεις να δράσει για λίγο και στη συνέχεια να πλύνεις το ρούχο σύμφωνα με την ετικέτα του. Αν το ύφασμα είναι ευαίσθητο, ακριβό ή απαιτεί ειδικό καθάρισμα, είναι προτιμότερο να απευθυνθείς σε επαγγελματικό καθαριστήριο αντί να δοκιμάσεις αρκετές διαφορετικές ουσίες.

6. Μην χρησιμοποιείς ό,τι βρεις στην κουζίνα

Στο διαδίκτυο θα βρεις πολλές συμβουλές για αφαίρεση λεκέδων, όμως δεν είναι όλες κατάλληλες για κάθε ύφασμα. Ισχυρά καθαριστικά, λευκαντικά ή συνδυασμοί διαφορετικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμό ή φθορά στις ίνες. Αν πρόκειται για μετάξι, μαλλί, βελούδο ή άλλο ευαίσθητο ύφασμα, έλεγξε πρώτα τις οδηγίες στην ετικέτα. Το ίδιο ισχύει για ρούχα που αναγράφουν ότι χρειάζονται αποκλειστικά στεγνό καθάρισμα.

Ο λεκές από λάδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αποχαιρετήσεις το αγαπημένο σου ρούχο. Όσο πιο γρήγορα απομακρύνεις το περίσσιο λάδι και προχωρήσεις σε μια ήπια προεπεξεργασία, τόσο καλύτερες είναι συνήθως οι πιθανότητες να καθαρίσει αποτελεσματικά. Το σημαντικό είναι να μην τρίψεις μανιωδώς το ύφασμα, να ελέγξεις την ετικέτα φροντίδας και, κυρίως, να μην εκθέσεις το ρούχο σε υψηλή θερμοκρασία όσο ο λεκές παραμένει ορατός.

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