Η Κατερίνα Λιόλιου μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για τη μόδα, τον Axl Rose, το πιο περίεργο fashion item που έχει φορέσει

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου βλέπει τη μουσική και τη μόδα ως αναπόσπαστα κομμάτια της έκφρασής της.

Το fashion icon που εμπνέει την τραγουδίστρια είναι ο Axl Rose των Guns N' Roses.

Το πιο απίθανο fashion item που έχει φορέσει η Λιόλιου είναι ένα εξάρτημα από καλοριφέρ.

Το styling παίζει σημαντικό ρόλο στις live εμφανίσεις της, βοηθώντας την να αφηγηθεί ιστορίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου συνδυάζει τη μουσική με τη μόδα και αποδεικνύει πως το προσωπικό στιλ μπορεί να γίνει προέκταση της καλλιτεχνικής ταυτότητας. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents, η τραγουδίστρια μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr, στις πρόβες της μεγάλης βραδιάς, και απάντησε σε μερικές fashion ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας τις στιλιστικές της επιρροές, τις πιο ιδιαίτερες ενδυματολογικές επιλογές της αλλά και τον ρόλο που έχει το styling στις live εμφανίσεις της.

Φέτος, συνεργάστηκε με το σχεδιαστικό δίδυμο των Deux Hommes, φέρνοντας τη Γαλλική Επανάσταση πάνω στη σκηνή μέσα από ένα καθηλωτικό act. Μια συνεργασία που ένωσε τη μουσική με τη θεατρικότητα και τη μόδα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή σκηνική εμπειρία.

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Όταν τη ρωτήσαμε πώς συναντιούνται η μουσική και η μόδα, η ίδια έδωσε μια πολύ χαρακτηριστική απάντηση, εξηγώντας πως οι δύο κόσμοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της έκφρασής της. «Η μουσική και η μόδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η μουσική εκφράζει τον ήχο της ψυχής μου και η μόδα την όψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Axl Rose είναι το fashion icon που την εμπνέει

Μπορεί να περιμένεις να ακούσεις κάποιο διάσημο fashion icon από τον χώρο της μόδας, όμως η Κατερίνα Λιόλιου έχει διαφορετική πηγή έμπνευσης. Όπως αποκάλυψε, θαυμάζει τον Axl Rose, τον frontman των Guns N’ Roses, ο οποίος αποτελεί σημαντική στιλιστική αναφορά για εκείνη. «Ναι, υπάρχει ένα fashion icon το οποίο λατρεύω και είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης για εμένα. Είναι ο rock star Axl Rose από τους Guns N’ Roses», είπε.

Και επειδή το προσωπικό στιλ δεν έχει απαραίτητα κανόνες, η τραγουδίστρια μοιράστηκε μαζί μας και το πιο περίεργο fashion item που έχει φορέσει. Η απάντησή της ήταν σίγουρα απρόσμενη, αφού στη λίστα της βρίσκονται από πιτζάμες και πολύ παλιά ρούχα μέχρι ένα αντικείμενο που δύσκολα θα φανταζόσουν ως μέρος ενός outfit. «Έχω φορέσει πολλά περίεργα πράγματα. Μπορώ να σου πω, πιτζάμες, ρούχα που έχω στη ντουλάπα μου 30 χρόνια πριν. Το πιο τολμηρό νομίζω ότι είναι ένα εξάρτημα από το καλοριφέρ του στιλίστα μου», αποκάλυψε με χιούμορ.

Ο ρόλος του styling στις εμφανίσεις της

Για την Κατερίνα Λιόλιου, το styling δεν είναι απλώς μια αισθητική επιλογή, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι της αφήγησης που δημιουργεί κάθε φορά που βρίσκεται στη σκηνή. Όπως εξήγησε, τα ρούχα τη βοηθούν να μεταφέρει στο κοινό την ιστορία πίσω από κάθε εμφάνισή της. «Πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί με βοηθάει να εκφράζω την ιστορία που θέλω να πω πάνω στη σκηνή», απάντησε όταν τη ρωτήσαμε πόσο σημαντικό είναι το styling στις live εμφανίσεις της.

Πέρα από τη συμμετοχή της στο MadWalk 2026, η τραγουδίστρια ετοιμάζει και το Part 2 του νέου της album «2100 Gen Eta», δίνοντας συνέχεια στο μουσικό της project. Παράλληλα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα βρίσκεται στη σκηνή του Έναστρον μαζί με τον Σάκη Ρουβά, σε μια συνεργασία που αναμένεται να ξεχωρίσει στη φετινή νυχτερινή διασκέδαση.

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