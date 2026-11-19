Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα της Κατερίνας Λιόλιου με τους Deux Hommes για το MadWalk 2026 by Three Cents

Με μια ματιά Η Κατερίνα Λιόλιου και οι Deux Hommes προετοιμάζονται για το MadWalk 2026 by Three Cents.

Οι Deux Hommes γιορτάζουν 30 χρόνια και παρουσιάζουν συλλογή εμπνευσμένη από τη Γαλλική Επανάσταση.

Η συλλογή των Deux Hommes συνδέει ιστορικές αλλαγές με τη δυναμική των νεότερων γενεών.

Το fashion act συνδυάζει μουσική, σχεδιασμό και θεατρικότητα, με αναφορές στην σύγχρονη θηλυκότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προετοιμασία για το MadWalk 2026 by Three Cents συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αυτή τη φορά η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τους Deux Hommes στη σκηνή του Κλειστού Tae Kwon Do. Η πρόβα του fashion act τους πραγματοποιήθηκε παρουσία του mad.gr, που κατέγραψε στιγμές από τη συνεργασία της τραγουδίστριας με το σχεδιαστικό δίδυμο.

Στη φετινή διοργάνωση, το σχεδιαστικό δίδυμο γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει μια συλλογή με αναφορές στη Γαλλική Επανάσταση, τις κοινωνικές αλλαγές και τη δυναμική των νεότερων γενεών. Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει τον δικό της μουσικό τόνο στο fashion act, δημιουργώντας μια σύνδεση ανάμεσα στη σκηνική ενέργεια και τη σχεδιαστική αφήγηση των Deux Hommes.

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Στο επίκεντρο της νέας συλλογής βρίσκονται οι κοινωνικές διεκδικήσεις και η επιρροή των νεότερων γενεών, με τους Deux Hommes να συνδέουν τη Γαλλική Επανάσταση με τις σύγχρονες αλλαγές στην Ευρώπη. Η σχεδιαστική τους προσέγγιση συνδυάζει στοιχεία της καθημερινής γκαρνταρόμπας με αναφορές στο αποδομημένο βραδινό ένδυμα, δημιουργώντας μια διαφορετική πρόταση για τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων δημιουργικής πορείας, οι Deux Hommes επιλέγουν να παρουσιάσουν στο MadWalk μια συλλογή που συνομιλεί με το παρελθόν, χωρίς να χάνει τον σύγχρονο χαρακτήρα της. Η ιστορική έμπνευση, η θεατρικότητα και η μουσική παρουσία της Κατερίνας Λιόλιου συνθέτουν ένα fashion act με ξεχωριστή ταυτότητα.

Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα, κατέγραψε στιγμές από την προετοιμασία και μεταφέρει όσα συμβαίνουν πίσω από τις σκηνές του MadWalk 2026 by Three Cents. Μείνε συντονισμένος στο mad.gr για περισσότερες backstage εικόνες και αποκλειστικές στιγμές λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά.

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