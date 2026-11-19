Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα της Daphne Valente με την Klavdia για το MadWalk 2026 και πήρε μια πρώτη γεύση από το disco act τους

Με μια ματιά Η Daphne Valente και η Klavdia ετοιμάζουν fashion act για το MadWalk 2026 by Three Cents.

Η συλλογή «Razzle Dazzle» της Valente εμπνέεται από το Studio 54.

Η Klavdia αναλαμβάνει το μουσικό μέρος της παρουσίασης με disco διάθεση.

Η πρόβα στο Tae Kwon Do έδωσε μια πρώτη γεύση από τη λάμψη και το δυναμισμό του show. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Daphne Valente και η Klavdia ετοιμάζονται για το MadWalk 2026 by Three Cents και το mad.gr βρέθηκε στο Κλειστό Tae Kwon Do για την πρόβα του fashion act τους, καταγράφοντας την πρόβα τους. H MAD TAP by Eurobank φέρνει στην πασαρέλα του MadWalk 2026 by Three Cents τη Daphne Valente που κάνει το ντεμπούτο της στον θεσμό με τη συλλογή «Razzle Dazzle», ενώ η Klavdia αναλαμβάνει το μουσικό μέρος της παρουσίασης.

Με disco διάθεση και αναφορές στη θρυλική εποχή του Studio 54, οι δύο γυναίκες ετοιμάζουν μια σκηνική συνάντηση που ενώνει τη μόδα με τη μουσική.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η μουσική και η σκηνική παρουσία άρχισαν να συνθέτουν την εικόνα του fashion show, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στο φετινό MadWalk. Η λάμψη, ο δυναμισμός και η θεατρικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο μιας παρουσίασης που αντλεί έμπνευση από την πιο glamorous πλευρά της Νέας Υόρκης.

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Η συλλογή «Razzle Dazzle» αποτελεί ένα ταξίδι στη glam εποχή του νεοϋορκέζικου club Studio 54, την οποία η Daphne Valente γνώρισε από κοντά κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νέα Υόρκη. Μεταλλικές υφές, εντυπωσιακές πτυχώσεις και γλυπτικές σιλουέτες μεταφέρουν το πνεύμα εκείνης της περιόδου στο catwalk, ενώ η σχεδιάστρια παρουσιάζει μια πιο fun και edgy πλευρά της δημιουργικής της ταυτότητας.

Το mad.gr βρέθηκε στην πρόβα, κατέγραψε στιγμές από την προετοιμασία και μεταφέρει όλη την ατμόσφαιρα από τα backstage του MadWalk 2026 by Three Cents. Μείνε συντονισμένος στο mad.gr για περισσότερες backstage στιγμές και αποκλειστικές εικόνες λίγο πριν από το μεγαλύτερο fashion music project της χρονιάς.

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