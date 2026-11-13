Η Daphne Valente μιλάει στο MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια μιλά στη Super Foteini για τα 41 χρόνια πορείας της, την αγάπη της για το πλισέ, τη συνεργασία με την Κλαυδία

Με μια ματιά Η Daphne Valente έχει διαγράψει 41 χρόνια πορείας στη μόδα, πιστή σε προσωπική αισθητική με πλισέ και αρχαιοελληνικές επιρροές.

Η σχεδιαστική της φιλοσοφία δίνει έμφαση στην άνεση και την ελευθερία κίνησης του γυναικείου σώματος.

Η δημιουργική της διαδικασία ξεκινά από το ύφασμα και όχι από το σχέδιο, δημιουργώντας γλυπτά σχήματα.

Στο MadWalk 2026 θα παρουσιάσει ανατρεπτικές δημιουργίες με τη μουσική της Κλαυδίας, συνδυάζοντας πλισέ και disco αισθητική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Daphne Valente είναι μία από τις Ελληνίδες σχεδιάστριες που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μια απολύτως προσωπική σχεδιαστική ταυτότητα, παραμένοντας πιστές σε μια αισθητική που αναγνωρίζεται με την πρώτη ματιά. Με σημείο αναφοράς το χαρακτηριστικό πλισέ, την αρχαιοελληνική έμπνευση και την ελευθερία στην κίνηση του σώματος, η δημιουργός έχει διαγράψει μια πορεία 41 ετών, χωρίς να αισθανθεί την ανάγκη να ακολουθήσει τις εκάστοτε τάσεις της μόδας. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε στη Super Foteini, η διαδρομή αυτή δεν ήταν πάντα εύκολη, όμως η πίστη στο προσωπικό της όραμα ήταν εκείνη που την οδήγησε μέχρι σήμερα.

Στο νέο MadWalk 2026 Vidcast by Three Cents μίλησε για τις επιρροές που καθόρισαν τη δημιουργική της γλώσσα, τη σχέση της με το πλισέ, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην ελληνική αγορά, αλλά και τη δική της φιλοσοφία γύρω από το γυναικείο ντύσιμο. Παράλληλα, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη φετινή συμμετοχή της στο MadWalk 2026 by Three Cents, όπου θα παρουσιάσει δημιουργίες της με τη μουσική της Κλαυδίας, αλλά και μια διαφορετική, πιο ανατρεπτική προσέγγιση στην αισθητική που την έχει καθιερώσει.

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Η αρχαιοελληνική αισθητική που έγινε η σχεδιαστική της υπογραφή

Ανατρέχοντας στα πρώτα της βήματα, η σχεδιάστρια αποκάλυψε πως θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό της να μην αφήνει τις φοβίες να καθορίζουν τις αποφάσεις του. «Θα της έλεγα να μη φοβάται, να πιστεύει στον εαυτό της και να μείνει πιστή στο όραμά της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι για έναν δημιουργό να ακολουθεί τη δική του κατεύθυνση.

Καθοριστική στιγμή για τη διαμόρφωση της αισθητικής της υπήρξε μια έκθεση στην οποία ήρθε σε επαφή με το έργο του Μαριάνο Φορτούνι. Η σχεδιάστρια γοητεύτηκε από την αρχαιοελληνική αισθητική και το πλισέ, αναγνωρίζοντας σε αυτά τις δικές της πολιτισμικές ρίζες. Όπως εξήγησε, την εντυπωσίασε ιδιαίτερα η ελευθερία που πρόσφερε η συγκεκριμένη προσέγγιση στο γυναικείο σώμα, σε μια εποχή όπου τα κρινολίνα και οι κορσέδες περιόριζαν τις γυναίκες. «Είδα τις ρίζες μου, την αισθητική της αρχαίας Ελλάδας, την ελευθερία που δίνει αυτή η αισθητική», σημείωσε, εξηγώντας πως αυτή ήταν η αφετηρία μιας διαδρομής που συνεχίζεται εδώ και 41 χρόνια.

Πώς δημιουργεί τα χαρακτηριστικά πλισέ ρούχα της

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συζήτησης αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται οι δημιουργίες της. Η Daphne Valente αποκάλυψε πως δεν ξεκινά από το χαρτί και το σχέδιο, αλλά από το ίδιο το ύφασμα. «Δεν σχεδιάζω. Ξεκινάω από το ύφασμα, με ένα κομμάτι συνήθως παραλληλόγραμμο, με το οποίο παίζω πάνω στην κούκλα. Έτσι γεννιούνται γλυπτά σχήματα», εξήγησε.

Αφού ολοκληρώσει την πρώτη μορφή, τη φωτογραφίζει και στη συνέχεια τη μεταφέρει στο σχέδιο, μέχρι να προκύψει το τελικό ρούχο. Μια διαδικασία που εξηγεί και την οργανική αίσθηση των δημιουργιών της, οι οποίες μοιάζουν συχνά περισσότερο με γλυπτά παρά με συμβατικά ενδύματα.

«Το ρούχο πρέπει να προσαρμόζεται στη γυναίκα και όχι η γυναίκα στο ρούχο»

Η άνεση αποτελεί βασικό στοιχείο της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της. Για την Daphne Valente, το ζητούμενο είναι τα ρούχα να ακολουθούν το σώμα και όχι να το περιορίζουν, χωρίς να επιβάλλουν συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς ή αναλογίες. Μάλιστα, παρατήρησε πως μετά την περίοδο της πανδημίας ένιωσε ότι το κοινό αγκάλιασε ακόμη περισσότερο τη δουλειά της.

«Τα δικά μου ρούχα δεν έχουν τίποτα το καταπιεστικό. Δεν έχουν μπανέλες, φερμουάρ, κουμπιά, τίποτα. Τα βάζει κανείς και νιώθει σαν να μη φοράει τίποτα», ανέφερε, θεωρώντας αυτή την αίσθηση ελευθερίας ένα από τα βασικά στοιχεία της επιτυχίας της.

Όσο για το πώς θα ήθελε να ντύνονται οι γυναίκες σήμερα, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη. «Θα ήθελα οι γυναίκες να ντύνονται για τον εαυτό τους, για να νιώθουν καλά και να μην περνάνε απαρατήρητες, αλλά με τη λιτότητά τους». Άλλωστε, η ίδια πιστεύει πως η κομψότητα δεν χρειάζεται απαραίτητα υπερβολές. «Αν έχουμε αμφιβολία για το αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι σε ένα ρούχο, πάντα να αφαιρούμε. Το πολύ δεν σημαίνει ότι είναι και ωραίο. Η αφαίρεση μπορεί να είναι πολύ πιο κομψή».

Οι δυσκολίες στην ελληνική αγορά και η δικαίωση μετά από 41 χρόνια

Η διαδρομή της στην ελληνική μόδα δεν ήταν πάντα στρωμένη με επιτυχίες. Η σχεδιάστρια θυμήθηκε πως χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι το ελληνικό κοινό να κατανοήσει και να εκτιμήσει την ιδιαίτερη αισθητική της, ενώ στο εξωτερικό η δουλειά της είχε αναγνωριστεί νωρίτερα.

Παρότι πολλές φορές σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει τη μόδα για να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, δεν επέλεξε ποτέ να συμβιβαστεί ή να αλλάξει τη σχεδιαστική της κατεύθυνση για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς. «Δεν συμβιβάστηκα ποτέ. Αυτό που ξεκίνησα να κάνω από την αρχή, το συνέχισα. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβει το ελληνικό κοινό αυτό που θέλω να δώσω», δήλωσε.

Σήμερα, βλέπει με αισιοδοξία την εξέλιξη της ελληνικής μόδας, καθώς θεωρεί πως ο τουρισμός και η δημιουργία νέων καταστημάτων που προβάλλουν Έλληνες σχεδιαστές έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξή τους. «Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εποχή για την ελληνική μόδα», σχολίασε.

Η συλλογή Fertility και η έμπνευση από τη φύση

Μιλώντας για τη συλλογή Fertility, η οποία αντλεί έμπνευση από την ελληνική γη και τη γονιμότητα, η Daphne Valente εξήγησε πως η συγκεκριμένη θεματική συνδέεται άμεσα με τον οργανικό χαρακτήρα των δημιουργιών της. Για εκείνη, ωστόσο, η γονιμότητα δεν αφορά αποκλειστικά τη φύση, αλλά και την πνευματική καλλιέργεια.

«Καλό είναι να θρέφουμε το μυαλό μας, ώστε να γεννάει ωραίες ιδέες. Έχει να κάνει με το τι παίρνουμε για να δώσουμε», ανέφερε, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στην έννοια που αποτέλεσε την αφετηρία της συλλογής.

Η συνεργασία με την Κλαυδία στο MadWalk 2026

Η φετινή συμμετοχή της στο MadWalk 2026 by Three Cents έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δημιουργίες της θα συναντήσουν μουσικά την Κλαυδία. Η σχεδιάστρια μίλησε με ενθουσιασμό για τη συνεργασία τους, παρότι δεν έχουν γνωριστεί ακόμη προσωπικά, και αποκάλυψε πως η τραγουδίστρια τής έχει ήδη αφήσει πολύ θετική εντύπωση. «Μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι μια γυναίκα με ήθος, με ποιότητα και δικό της στυλ», είπε, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει τη φωνή της, χαρακτηρίζοντάς την απίστευτη.

Όσο για το outfit που ετοιμάζει, κράτησε αρκετά στοιχεία ως έκπληξη, αποκάλυψε όμως πως η Κλαυδία θα φορέσει ένα ξεχωριστό φόρεμα, φτιαγμένο από φύλλα πλισέ. Η κοινή αισθητική θα συνδέει την εμφάνιση με τη συλλογή, χωρίς το look να αποτελεί απλώς μια ακόμη δημιουργία της.

Παράλληλα, η Daphne Valente θα παρουσιάσει τη συλλογή Razzle Dazzle, μια αναδρομή στην εποχή της disco, την οποία έχει ζήσει και η ίδια από κοντά, καθώς θυμήθηκε τα χρόνια της στη Νέα Υόρκη και τις βραδιές της στο Studio 54. Πρόκειται, όπως προανήγγειλε, για μια πιο funky, λαμπερή και ανατρεπτική προσέγγιση, που θα διαφοροποιείται από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από εκείνη.

Τα fashion tips της Daphne Valente

Στο πιο διασκεδαστικό κομμάτι του vidcast, η σχεδιάστρια ανέλαβε να ολοκληρώσει διαφορετικά looks, μοιράζοντας τις δικές της στιλιστικές συμβουλές. Για ένα έντονο πλισέ σύνολο που προορίζεται για μια εμφάνιση σε νησί, πρότεινε ένα όμορφο flat πέδιλο και μια ουδέτερη τσάντα, ώστε να μην υπάρχουν περιττές χρωματικές αντιθέσεις.

Ακόμη, αποκάλυψε πως αν μια ηθοποιός τής ζητούσε να τη ντύσει για τα Όσκαρ χωρίς να φορέσει φόρεμα, θα επέλεγε εντυπωσιακά ντεπιές και φούστες, που συνδυάζουν την κομψότητα με την άνεση. Για ένα απλό μαύρο φόρεμα, η πρότασή της ήταν να προσθέσει μια εσάρπα στους ώμους ή στον λαιμό και ένα εντυπωσιακό κόσμημα. «Εγώ είμαι των εντυπωσιακών κοσμημάτων, όχι των μικρών», είπε με χιούμορ.

Μάλιστα, μοιράστηκε και μια ενδιαφέρουσα ιστορία με πρωταγωνίστρια την Kate Hudson, η οποία πριν από δύο χρόνια αγόρασε ένα φόρεμά της στις Σπέτσες. Όπως περιέγραψε, η ηθοποιός το αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έφυγε από το κατάστημα φορώντας το, ενώ αργότερα δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τα γενέθλια του αδελφού της, αναφέροντας πως επέλεξε να φορέσει το φόρεμα που είχε αγοράσει στην Ελλάδα.

.Μια συζήτηση που ανέδειξε όχι μόνο τη δημιουργική ταυτότητα μιας σχεδιάστριας με 41 χρόνια πορείας, αλλά και τη σημασία του να παραμένεις πιστός σε όσα σε εκφράζουν. Και φυσικά, το επόμενο ραντεβού με την Daphne Valente είναι στο MadWalk 2026 by Three Cents, στις 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, όπου η μόδα της θα συναντήσει τη μουσική της Κλαυδίας.

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