Από σακουλάκια καπνού σε fashion αξεσουάρ: Η δημιουργός που δίνει δεύτερη ζωή σε ό,τι οι άλλοι πετούν

Με μια ματιά Η Μαρία Μπακογιάννη δημιουργεί αξεσουάρ και αντικείμενα τέχνης από ανακυκλωμένα υλικά, όπως σακουλάκια καπνού.

Η φιλοσοφία της βασίζεται στο upcycling, δίνοντας δεύτερη ζωή σε αντικείμενα που θεωρούνται άχρηστα.

Το SISU Concept Store προσφέρει μια ζεστή ατμόσφαιρα και διοργανώνει workshops για να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα.

Η δημιουργικότητα και η παρατηρητικότητα είναι σημαντικές δεξιότητες στην εποχή της υπερ-κατανάλωσης και της τεχνολογίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 2026 όλα γύρω μας τρέχουν με ταχύτητες φωτός. Όλα τα θέλουμε εδώ και τώρα, καταβάλλοντας υπερβολική προσπάθεια για να μηδενίσουμε τον χρόνο, μήπως και καταφέρουμε να νιώσουμε αρκετοί. Fast fashion, fast food, fast culture, fast trends είναι μόνο μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποιούμε όλο και πιο συχνά στην καθημερινότητά μας, δείχνοντας πως πλέον έχουμε εξοικειωθεί με την ταχύτητα σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Καταναλώνουμε περισσότερο, βιαζόμαστε να προλάβουμε τα πάντα και αναζητάμε διαρκώς την επόμενη άμεση ικανοποίηση, ξεχνώντας πως ορισμένα πράγματα χρειάζονται χρόνο για να αποκτήσουν πραγματική αξία. Από τις αγορές και τη διασκέδαση μέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις, όλα μοιάζουν να κινούνται στο fast forward.Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, βρίσκεται και η Μαρία Μπακογιάννη ή αλλιώς το πρόσωπο πίσω από το SISU Concept Store.

Δεν έχει περάσει παραπάνω από μία εβδομάδα από τότε που ο δρόμος με έβγαλε εντελώς τυχαία μπροστά από το κατάστημά της, με έναν τρόπο που κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει καρμικό. Καθώς επέστρεφα με το αυτοκίνητό μου, παρατηρούσα τα καταστήματα της γειτονιάς από τα οποία περνούσα, όταν ξαφνικά το βλέμμα μου στάθηκε σε ένα από αυτά, που είχε στη βιτρίνα του μερικά κοσμήματα, κάτι που συνηθίζω να προσέχω.

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Κοιτάζοντας, όμως, λίγο πιο προσεκτικά, είδα κάτι που δεν συναντάς καθημερινά. Δύο μικρά τσαντάκια φτιαγμένα από σακουλάκια καπνού για τσιγάρα. Επειδή μου κέντρισαν αμέσως το ενδιαφέρον, έβγαλα το κινητό μου για να τα φωτογραφίσω, όταν εκείνη ακριβώς τη στιγμή, παρόλο που ήταν Κυριακή βράδυ, εμφανίστηκε η Μαρία για να αλλάξει τη βιτρίνα. Άνοιξε την πόρτα του καταστήματός της και, χωρίς να το γνωρίζει, μου άνοιξε ταυτόχρονα την πόρτα σε έναν διαφορετικό κόσμο. Έναν κόσμο όπου σημασία δεν έχει η ταχύτητα, αλλά η έμπνευση, η δημιουργικότητα και η διάθεση να γεννηθούν πρωτότυπες ιδέες.

Η πρώτη επαφή με τη δημιουργία και το upcycling

Για τη Μαρία, η κατασκευή και η δημιουργία έχουν τις ρίζες τους στα παιδικά της χρόνια, όταν συνήθιζε να φτιάχνει τα δικά της παιχνίδια και να πειραματίζεται με ό,τι υλικό είχε διαθέσιμο. «Πειραματιζόμουν συνδέοντας τους μηχανισμούς από αυτοκινητάκια με οτιδήποτε είχα διαθέσιμο», θυμάται. Η ίδια δημιουργική διάθεση υπήρχε και στη σχέση της με τα ρούχα. Ήδη από την τρίτη δημοτικού επιδιόρθωνε και μεταποιούσε μόνη της όσα ρούχα έφταναν στην ντουλάπα της από την κόρη μιας οικογενειακής φίλης της μητέρας της, η οποία ήταν μεγαλύτερή της και, όπως ήταν φυσικό, δεν της έκαναν όπως ακριβώς ήθελε. Έτσι, έπιανε βελόνα και κλωστή και τα προσάρμοζε στα μέτρα και την αισθητική της, ράβοντας ακόμη και τις πλαϊνές ραφές των παντελονιών για να τους δώσει καμπάνα γραμμή.

Μεγαλώνοντας, οι μεταποιήσεις έγιναν πιο τολμηρές, με τις ροκ επιρροές να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη θέση στο προσωπικό της στιλ. «Εννοείται πως τότε δεν είχα ιδέα τι σημαίνει upcycling. Ήξερα μόνο τη χαρά να κοιτάζω κάτι και να σκέφτομαι “Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει;” και να ξέρω ότι το δημιούργησα εγώ. Αυτή η ερώτηση με ακολουθεί ακόμη, αλλά έχει εξελιχθεί. Βλέπω ένα παλιό αντικείμενο και σχεδόν αμέσως αρχίζω να φαντάζομαι την επόμενη ζωή του, πώς θα μπορούσε να σταθεί στο σήμερα και να αποκτήσει ξανά ζωή».

SISU: H δύναμη να ξεκινάς ξανά από την αρχή

Το πρώτο «μικρό» καμπανάκι για τη δημιουργία του δικού της καταστήματος ήρθε με έναν απρόσμενο τρόπο το 2014. Παρόλο που εργαζόταν ήδη για 23 χρόνια ως ιδιωτική υπάλληλος γραφείου σε τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών, η δημιουργικότητα υπήρχε πάντα μέσα της. Κατά τη διάρκεια των διακοπών της σε ένα camping, έχοντας μαζί της τον τότε μόλις 30 ημερών γιο της, άρχισε να φτιάχνει καραβάκια από θαλασσόξυλα και τριαντάφυλλα από κοχύλια που έβρισκε στην παραλία. Οι δημιουργίες της κέντρισαν αμέσως το ενδιαφέρον του κόσμου, με αρκετούς να ζητούν να τις αγοράσουν. Εκείνη, ωστόσο, προτιμούσε να τις χαρίζει, καθώς δεν είχε ακόμη σκεφτεί πως κάτι που έφτιαχνε με τόση χαρά και έμπνευση θα μπορούσε να αποκτήσει εμπορική αξία.

Η απόφαση να δημιουργήσει το δικό της κατάστημα ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα, με αφορμή μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Η διάγνωση συγγενούς καρδιοπάθειας, οι δύο επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς μέσα σε έναν χρόνο και η ζωή με αναπηρία την έκαναν να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να δώσει χώρο σε όσα αγαπούσε. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2025, γεννήθηκε το SISU, μια λέξη που εκφράζει την εσωτερική δύναμη να συνεχίζεις ακόμη κι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. «Η αναπηρία δεν ακυρώνει τις επιθυμίες και τις δυνατότητες ενός ανθρώπου. Ίσα ίσα, οι δυσκολίες μπορούν να μας δώσουν ώθηση και να μας δυναμώσουν, ώστε να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να ξεκινάμε από την αρχή με ακόμη περισσότερη θέληση και σθένος», μου λέει.

Η φιλοσοφία του upcycling και η δεύτερη ευκαιρία στα αντικείμενα

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία της, είναι η πεποίθηση πως τίποτα δεν χρειάζεται να θεωρείται άχρηστο επειδή απλώς ολοκλήρωσε τον αρχικό του κύκλο ζωής. Άλλωστε, το upcycling σε μαθαίνει να παρατηρείς λίγο περισσότερο πριν αποφασίσεις ότι κάτι δεν σου χρειάζεται πια και απλώς το πετάξεις. Ένα αντικείμενο μπορεί να έχει χάσει την αρχική του χρησιμότητα, αλλά να διατηρεί το υλικό, την ομορφιά ή την ιστορία του και να μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. «Με γοητεύει η σκέψη μιας παλιάς σόμπας που μπορεί να γίνει φωτιστικό ή ενός ξύλινου καλαποδιού που θα ζωγραφιστεί και θα γίνει πρες παπιέ. Κάτι που προσπερνούσες μπορεί τελικά να γίνει το αντικείμενο που θέλεις να κρατήσεις».

Ανάμεσα στις πιο ιδιαίτερες δημιουργίες της βρίσκονται τα τσαντάκια που κατασκευάζει από συσκευασίες καπνού, πατατακιών και εξώφυλλα περιοδικών, μετατρέποντας καθημερινά υλικά σε ξεχωριστά αξεσουάρ. Η ιδέα προέκυψε από την παρατήρηση καλλιτεχνών που πειραματίζονται με διαφορετικές πρώτες ύλες, αλλά και την αγάπη της για τα χρώματα, τα γράμματα και τις εικόνες των συσκευασιών. «Μέσα από την αναζήτησή μου και τον πειραματισμό κατέληξα πως η τεχνική origami μπορεί να δημιουργήσει κάτι πολύ όμορφο». Έτσι, άρχισε να δοκιμάζει διαφορετικά υλικά, ακόμη και την εσωτερική τους πλευρά, δίνοντας σε κάθε τσάντα τον δικό της χαρακτήρα. Ωστόσο, για την ίδια, η αξία τους δεν περιορίζεται στην πρωτότυπη κατασκευή, αλλά βρίσκεται και στη χαρά που προσφέρουν σε εκείνον που τις επιλέγει. «Θα ήθελα κάποιος να τη χαίρεται, να την επιλέγει επειδή του αρέσει και επειδή εκφράζει το προσωπικό του στιλ. Η ιστορία της είναι κάτι επιπλέον που ανακαλύπτει στην πορεία». Άλλωστε, όπως λέει, είναι όμορφο να φοράς κάτι που έχει μια ιστορία να πει.

Στα ρούχα, η σχέση της με το upcycling αποκτά μια πιο προσωπική διάσταση, καθώς μέσα από αυτά μπορεί να αποτυπώσει στοιχεία της ταυτότητας και της αισθητικής κάθε ανθρώπου. Άλλωστε, η ίδια ξεκίνησε να πειραματίζεται με τη μεταποίηση από πολύ νωρίς και εξακολουθεί να επιστρέφει σε αυτήν με ιδιαίτερη αγάπη. Ανάμεσα στις αγαπημένες της δημιουργίες βρίσκονται τα denim jackets, τα οποία αντιμετωπίζει σαν έναν μικρό καμβά. Τρουκς, σκισίματα, νεκροκεφαλές, ζωγραφική στο χέρι και χειροποίητα upcycled κεντήματα στην πλάτη είναι μερικοί μόνο από τους τρόπους με τους οποίους τους δίνει νέο χαρακτήρα. «Ένα ρούχο που είχε μείνει στην ντουλάπα μπορεί να γίνει το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι κάποιου, να εκφράζει τη μουσική του, τις αναμνήσεις του ή τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο». Για εκείνη, λοιπόν, ένα denim jacket δεν είναι απλώς ένα ρούχο που ανανεώνεται, αλλά ένας τρόπος να φορέσεις κάτι που αφηγείται τη δική σου ιστορία.

Τα πιο απρόσμενα υλικά που έχουν βρει τη θέση τους στο σπίτι της

Ανάμεσα στα αγαπημένα της μέρη για αναζήτηση υλικών βρίσκονται το Μοναστηράκι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα παλαιοπωλείων, στα οποία μπορεί να περάσει ώρες ψάχνοντας μικρούς θησαυρούς. Η περιέργειά της για αντικείμενα με ιστορία έχει οδηγήσει σε αρκετές απρόσμενες δημιουργίες, όπως παλιές μπομπίνες κινηματογράφου που έγιναν φωτιστικά στο σπίτι της και εξαρτήματα αυτοκινήτων που μετατράπηκαν σε πορτατίφ. Δεν χρειάζεται, μάλιστα, να έχει πάντα εξαρχής μια συγκεκριμένη ιδέα για την αξιοποίησή τους. «Συχνά με ελκύει κάτι πριν ακόμη αποφασίσω τι θα το κάνω. Πρώτα βλέπω μια δυνατότητα και μετά αρχίζει ο πειραματισμός».

Αυτή η ανοιχτή στάση απέναντι στη δημιουργία σημαίνει πως δεν αντιμετωπίζει κάθε αστοχία ως εμπόδιο. Αντίθετα, κάποιες φορές ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν το αναμενόμενο μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την πορεία μιας ιδέας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η προσπάθειά της να τελαρώσει κάποιους πίνακες, όταν μια αστοχία την έκανε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Έτσι, ένα κομμάτι γάζας κατέληξε να γίνει κορνίζα, σε μια δημιουργία που δεν είχε σχεδιάσει εξαρχής. «Εκεί έμαθα πως αξίζει να αφήνεις λίγο χώρο στο απρόβλεπτο».

Μια διαφορετική ματιά στην υπερ-κατανάλωση και την αξία των αντικειμένων

Αν και για τη Μαρία το upcycling ξεκίνησε ως μια αυθόρμητη δημιουργική ανάγκη, με τα χρόνια απέκτησε και μια πιο ουσιαστική περιβαλλοντική διάσταση. Η ίδια μεγάλωσε με αγάπη και σεβασμό για το περιβάλλον, συμμετέχοντας σε σχετικές δράσεις, αξίες που φρόντισε να μεταδώσει και στα παιδιά της. Για εκείνη, άλλωστε, οι δύο αυτές πλευρές συνδέονται άμεσα. Οι περιορισμοί ενός ήδη υπάρχοντος υλικού μπορούν να γίνουν η αφετηρία για νέες ιδέες, ενώ ταυτόχρονα του δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσει μια δεύτερη ζωή.

Αυτό που θα ήθελε να αλλάξει στον τρόπο που καταναλώνουμε είναι η ευκολία με την οποία απορρίπτουμε όσα έχουμε. Ένα ρούχο που σκίζεται ή ένα αντικείμενο που παλιώνει δεν χρειάζεται απαραίτητα να αντικατασταθεί με ένα καινούργιο. «Θα ήθελα να ξαναμπεί στην καθημερινότητά μας η ερώτηση: “Μπορώ να το επιδιορθώσω, να το αλλάξω ή να το δώσω σε κάποιον που θα το χρησιμοποιήσει και θα του φανεί χρήσιμο;”».

Σε αυτή τη λογική, η γνώση της ραπτικής και της μεταποίησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσφέρει πρακτική ανεξαρτησία και μας βοηθά να φροντίζουμε περισσότερο τα αντικείμενα που ήδη έχουμε. Ακόμη κι αν δεν υπάρχει ο χρόνος ή η διάθεση να επιδιορθώσεις κάτι, υπάρχουν πάντα άλλοι τρόποι να του δώσεις συνέχεια, προσφέροντάς το σε κάποιον που μπορεί να το αξιοποιήσει. Είναι μια μικρή αλλαγή νοοτροπίας που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την καθημερινή μας σχέση με την κατανάλωση.

Και αν κάποιος εξακολουθεί να πιστεύει πως ένα αντικείμενο από ανακυκλωμένα υλικά δεν μπορεί να έχει την αισθητική ή την ποιότητα ενός καινούργιου, η Μαρία θα τον προσκαλούσε να το δει από κοντά. Γιατί, όπως εξηγεί, σημασία δεν έχει μόνο η προέλευση της πρώτης ύλης, αλλά η καταλληλότητά της για τη νέα χρήση, ο σχεδιασμός και η φροντίδα με την οποία κατασκευάζεται κάτι. «Αυτή είναι και η πρόκληση που με ενδιαφέρει: να βλέπεις κάτι, να σου αρέσει και μετά να ξαφνιάζεσαι ευχάριστα όταν μαθαίνεις τι ήταν πριν».

Το SISU Concept Store ως ένας χώρος δημιουργίας

Αυτή η διαφορετική προσέγγιση στη δημιουργία δεν περιορίζεται μόνο στα αντικείμενα, αλλά αποτελεί και τη βάση της φιλοσοφίας του SISU Concept Store. Η Μαρία επέλεξε συνειδητά ένα μικρό συνοικιακό κατάστημα στον Περισσό, κοντά στο σπίτι της και στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, θέλοντας να δημιουργήσει έναν χώρο ζεστό και προσιτό, όπου ο καθένας θα μπορεί να αισθάνεται άνετα, να χαζέψει, να πιάσει κουβέντα και να ανακαλύψει την ιστορία πίσω από ένα αντικείμενο. Άλλωστε, αυτό που θα ήθελε να θυμάται κάποιος αφού φύγει από το SISU ξεπερνά την εμπειρία μιας απλής επίσκεψης. «Θα ήθελα να πάρει μαζί του λίγη περιέργεια για τις δικές του δυνατότητες. Κάποιος μπορεί να φύγει με μια τσάντα, κάποιος με ένα δώρο και κάποιος με τη σκέψη “ίσως μπορώ κι εγώ να φτιάξω κάτι”». Για τη Μαρία, μάλιστα, θα είχε ξεχωριστή αξία αν η δική της διαδρομή μπορούσε να δώσει σε κάποιον το κουράγιο να δοκιμάσει μια νέα αρχή.

Αυτός είναι και ο λόγος που διοργανώνει πολλά workshops στο κατάστημά της, θέλοντας να προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα απλό δημιουργικό μάθημα. Τα έχει φανταστεί ως μια διαφορετική δημιουργική έξοδο, με παρέα, συζήτηση, υλικά πάνω στο τραπέζι και, σε ορισμένες περιπτώσεις, cocktails. Παράλληλα, παραδίδει ατομικά μαθήματα ραπτομηχανής, θέλοντας να μεταδώσει μια γνώση που κάποτε υπήρχε σχεδόν σε κάθε σπίτι και να ενθαρρύνει τον κόσμο να επιδιορθώνει, να μεταποιεί και να φτιάχνει τα δικά του αντικείμενα.

Τα σχέδιά της, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Ονειρεύεται περισσότερες συνεργασίες με δημιουργούς και εργαστήρια, ενώ θέλει να συνδυάσει το παραδοσιακό χειροποίητο με τη σύγχρονη αισθητική, δίνοντας νέα θέση σε κεντήματα, σεμεδάκια, πλεκτές κουβέρτες και υφαντά. Την ίδια στιγμή, το SISU έχει αποκτήσει δύο ακόμη προεκτάσεις, το SISU Piercing Tattoo PMU SMP, ένα δεύτερο κατάστημα λίγα μέτρα πιο κάτω, όπου φιλοξενούνται οι υπηρεσίες piercing, tattoo και PMU, και το SISU on the road, τον αγαπημένο της σκαραβαίο του 1971, που διατίθεται για ξεχωριστές περιστάσεις και ρομαντικές βόλτες.

Η δημιουργικότητα ως αντίδοτο στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε έναν κόσμο που μας μαθαίνει να προχωράμε γρήγορα, η ιστορία της Μαρίας Μπακογιάννη θυμίζει πως μερικές φορές αξίζει να κάνουμε μια παύση και να κοιτάξουμε καλύτερα όσα έχουμε ήδη γύρω μας. Ένα παλιό ρούχο, μια ξεχασμένη συσκευασία ή ένα αντικείμενο που μοιάζει να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του μπορεί να κρύβει μια δυνατότητα που δεν έχουμε ακόμη φανταστεί. Και σε μια εποχή όπου καταφεύγουμε όλο και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για να σκεφτόμαστε λιγότερο, γίνεται ακόμη πιο σημαντικό να διατηρούμε τη δική μας φαντασία, την παρατηρητικότητα και την ικανότητα να δημιουργούμε νέες συνδέσεις. Ίσως, τελικά, η πραγματική δημιουργικότητα να βρίσκεται στην αξία εκείνου που οι άλλοι προσπερνούν.

Και κάπως έτσι, αυτό που δημιούργησε η Μαρία γίνεται κάτι περισσότερο από ένας χώρος με ιδιαίτερες χειροποίητες δημιουργίες. Είναι μια υπενθύμιση πως η δημιουργία δεν χρειάζεται τέλειες συνθήκες ή ακριβά υλικά, αλλά περιέργεια, φαντασία και την τόλμη να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Σε μια πραγματικότητα όπου η τεχνολογία μπορεί να παράγει απαντήσεις μέσα σε δευτερόλεπτα, ίσως το ζητούμενο είναι να μη χάσουμε την όρεξη να αναζητάμε τις δικές μας. Να συνεχίσουμε να παρατηρούμε, να πειραματιζόμαστε και να σκεφτόμαστε έξω από τα συνηθισμένα. Γιατί μερικές από τις πιο όμορφες ιστορίες αρχίζουν ακριβώς τη στιγμή που αποφασίζεις να δώσεις μια δεύτερη ζωή σε κάτι που όλοι οι άλλοι θεωρούν τελειωμένο.

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