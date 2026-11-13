Η Ariana Grande επαναφέρει το πιο ρομαντικό αξεσουάρ μαλλιών και δίνει έμπνευση για τα γιορτινά looks

Με μια ματιά Η Ariana Grande υιοθέτησε ένα κομψό bob κούρεμα, απομακρύνοντας την κλασική της αλογοουρά.

Η αλλαγή στο χτένισμα έγινε κατά την προώθηση της νέας της ταινίας "Focker-In-Law" στη Νέα Υόρκη.

Η τραγουδίστρια συνδύασε το bob με μια μικρή αλογοουρά και μπεζ φιόγκο, προσδίδοντας ρομαντική διάθεση.

Τα αξεσουάρ μαλλιών, όπως φιόγκοι και κορδέλες, αναδεικνύονται ως εύκολος τρόπος ανανέωσης για κάθε χτένισμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande αφήνει για λίγο πίσω την εμβληματική ψηλή αλογοουρά της και δοκιμάζει μια διαφορετική προσέγγιση στα μαλλιά της. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη με ένα κομψό bob, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και μια μικρή αλλαγή στο μήκος μπορεί να ανανεώσει αισθητά την εικόνα της. Το νέο της κούρεμα έχει πιο minimal χαρακτήρα, χωρίς να χάνει τη θηλυκότητα που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της.

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια έχει εκφράσει την ανάγκη της να απομακρυνθεί για λίγο από τους έντονους ρυθμούς της μουσικής βιομηχανίας και τις συνεχείς δημόσιες εμφανίσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι απουσιάζει εντελώς από την επικαιρότητα. Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της νέας κινηματογραφικής της δουλειάς, με τίτλο «Focker-In-Law», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τους Robert De Niro και Ben Stiller.

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Σε μία από τις πρόσφατες εξόδους της από το ξενοδοχείο της στο Manhattan, η Ariana Grande έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε μια μικρή λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά στο χτένισμά της. Συγκέντρωσε τα κοντά μαλλιά της σε μια μικροσκοπική, χαμηλή αλογοουρά και πρόσθεσε έναν μπεζ φιόγκο, δίνοντας μια πιο ρομαντική διάθεση στο κατά τα άλλα απλό hairstyle. Ένα διακριτικό αξεσουάρ αποδείχθηκε αρκετό για να μετατρέψει ένα καθημερινό χτένισμα σε μια προσεγμένη beauty εμφάνιση.

Το beauty look της κινήθηκε στην ίδια διακριτική αισθητική. Στα μάτια επέλεξε μια lavender σκιά με shimmer που πρόσθεσε μια απαλή λάμψη, ενώ στα χείλη προτίμησε ένα nude κραγιόν με glitter. Το αποτέλεσμα ήταν φωτεινό, χωρίς υπερβολές, με τις μικρές λαμπερές λεπτομέρειες να συμπληρώνουν αρμονικά το χτένισμα.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η Ariana Grande αποδεικνύει την αδυναμία της στα αξεσουάρ μαλλιών. Σε προηγούμενη casual εμφάνισή της στο Soho, στα τέλη του καλοκαιριού, είχε επιλέξει ένα messy bun, το οποίο στερέωσε με scrunchie, προσθέτοντας παράλληλα μια λευκή κορδέλα στα μαλλιά της. Τα δύο αξεσουάρ λειτουργούσαν συμπληρωματικά, δημιουργώντας ένα χαλαρό look με παιχνιδιάρικες αναφορές.

Τα αξεσουάρ μαλλιών είναι η πιο εύκολη ανανέωση για κάθε χτένισμα

Από τους φιόγκους και τις κορδέλες μέχρι τα scrunchies και τα διακοσμητικά κλιπ, τα αξεσουάρ μαλλιών έχουν επιστρέψει δυναμικά και αποτελούν έναν εύκολο τρόπο να δώσεις διαφορετικό χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό χτένισμα. Δεν χρειάζεται να αφιερώσεις πολύ χρόνο μπροστά στον καθρέφτη ή να καταφύγεις σε περίπλοκες τεχνικές styling. Μια μικρή λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά, είτε έχεις μακριά μαλλιά είτε έχεις επιλέξει ένα κοντό κούρεμα.

Η εμφάνιση της Ariana Grande είναι μια καλή υπενθύμιση ότι το bob δεν περιορίζεται σε αυστηρά, sleek χτενίσματα. Μπορείς να το πιάσεις σε μια μικρή αλογοουρά, να προσθέσεις έναν φιόγκο ή να χρησιμοποιήσεις μια κορδέλα για να απομακρύνεις τα μαλλιά από το πρόσωπο. Και αν αναζητάς μια εύκολη λύση για τις ημέρες που τα μαλλιά σου δεν συνεργάζονται, ίσως ένα αγαπημένο αξεσουάρ να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

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