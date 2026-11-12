Beauty 12.11.2026

Silver eyeliner: Η ασημί λεπτομέρεια που θα απογειώσει τα party makeup looks

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Το silver eyeliner επιστρέφει δυναμικά και γίνεται η πιο λαμπερή επιλογή για τα γιορτινά makeup looks και τα χειμερινά party
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το silver eyeliner είναι η ασημί λεπτομέρεια που ανανεώνει τα party makeup looks.
  • Η τάση του frosted makeup επιστρέφει, με το ασημί eyeliner να προσφέρει μεταλλική λάμψη.
  • Για ισορροπημένο αποτέλεσμα, η βάση του προσώπου πρέπει να είναι διακριτική.
  • Το silver eyeliner μπορεί να συνδυαστεί με σκούρα σκιά, μαύρο μολύβι ή να δημιουργήσει graphic wing.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές, τόσο περισσότερο η διάθεση για λίγο πιο λαμπερές beauty επιλογές επιστρέφει. Τα party invitations αρχίζουν να γεμίζουν το ημερολόγιο, οι βραδινές έξοδοι γίνονται περισσότερες και το μακιγιάζ αποκτά μια ξεχωριστή θέση στην προετοιμασία κάθε εμφάνισης. Αν, λοιπόν, αναζητάς έναν διαφορετικό τρόπο να ανανεώσεις τα makeup looks σου αυτόν τον χειμώνα, υπάρχει ένα trend που αξίζει να δοκιμάσεις. Το silver eyeliner είναι η λεπτομέρεια που θα δώσει μια παγωμένη, μεταλλική λάμψη στο βλέμμα σου.

https://www.instagram.com/claudiu.burca/
https://www.instagram.com/claudiu.burca/

Το frosted makeup επιστρέφει κάθε χειμώνα, όμως αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να υιοθετήσεις ένα ολοκληρωμένο ασημί eye look για να μπεις στο κλίμα. Ένα ασημί eyeliner αρκεί για να δημιουργήσεις ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, χωρίς να χρειαστεί να πειραματιστείς με πολλές διαφορετικές σκιές. Είναι σύγχρονο, λίγο futuristic και έχει ακριβώς την απαραίτητη λάμψη για τις γιορτινές περιστάσεις, αλλά και για κάθε χειμερινό party που θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό με το μακιγιάζ σου.

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Η βάση που θα αναδείξει το ασημί eyeliner

Όταν επιλέγεις να δώσεις έμφαση στα μάτια, είναι προτιμότερο να κρατήσεις την υπόλοιπη βάση πιο φυσική και διακριτική. Ξεκίνα με ένα foundation που προσφέρει ομοιόμορφο αποτέλεσμα, πρόσθεσε λίγο concealer όπου χρειάζεται και ολοκλήρωσε με μια ελαφριά ποσότητα πούδρας στη ζώνη Τ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις λίγο contour στα ζυγωματικά για να δώσεις διάσταση στο πρόσωπο, ενώ ένα απαλό ρουζ σε ψυχρή ροζ απόχρωση θα προσθέσει φρεσκάδα χωρίς να ανταγωνίζεται τη λάμψη των ματιών.

https://www.instagram.com/colourpopcosmetics/
https://www.instagram.com/colourpopcosmetics/

Πώς να δημιουργήσεις το silver eyeliner look

Το μυστικό για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα είναι να δημιουργήσεις πρώτα μια διακριτική βάση στα μάτια. Χρησιμοποίησε μια σκούρα γκρι σκιά στην κόγχη και δούλεψέ τη προς την εξωτερική γωνία, δημιουργώντας ένα ελαφρώς elongated σχήμα που θυμίζει cat eye. Μπορείς να περάσεις λίγη από την ίδια σκιά και στη γραμμή των κάτω βλεφαρίδων, ώστε να δώσεις περισσότερο βάθος στο βλέμμα. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ασημί eyeliner κατά μήκος της επάνω γραμμής των βλεφαρίδων και ολοκλήρωσε με μια μικρή ανοδική προέκταση στην εξωτερική γωνία. Για ακόμη πιο φωτεινό αποτέλεσμα, τοποθέτησε μια μικρή ποσότητα ασημί χρώματος στην εσωτερική γωνία των ματιών.

https://www.instagram.com/mariaartistry/
https://www.instagram.com/mariaartistry/

Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Αν θέλεις να δώσεις λίγο περισσότερο ενδιαφέρον στο αποτέλεσμα, μπορείς να συνδυάσεις το ασημί eyeliner με μια λεπτή γραμμή μαύρου μολυβιού στο εσωτερικό του ματιού και αρκετές στρώσεις mascara. Αν πάλι προτιμάς κάτι πιο τολμηρό, δοκίμασε ένα μεταλλικό ασημί μολύβι με πιο έντονη λάμψη ή δημιούργησε ένα graphic wing που θα τραβήξει αμέσως την προσοχή. Όσο για τα χείλη, ένα nude κραγιόν ή ένα διάφανο lip gloss θα διατηρήσει την ισορροπία στο μακιγιάζ.

Το ωραίο με αυτό το trend είναι ότι δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Μπορείς να το υιοθετήσεις σε ένα χειμερινό birthday party, σε ένα βραδινό dinner ή ακόμη και σε μια έξοδο όπου θέλεις να δώσεις μια πιο ιδιαίτερη πινελιά στην εμφάνισή σου. Το silver eyeliner αποδεικνύει ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται ένα περίπλοκο μακιγιάζ για να δημιουργήσεις ένα statement αποτέλεσμα. Μια μικρή ασημί λεπτομέρεια είναι αρκετή για να κάνεις το βλέμμα σου να ξεχωρίσει.

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beauty makeup Silver eyeliner
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