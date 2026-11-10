MadWalk 2026: Τα fashion και beauty looks που ξεχώρισαν στο Kick-Off Party

Από τις λαμπερές δημιουργίες με στρας μέχρι τα τολμηρά cut-outs, αυτές ήταν οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο Kick-Off Party του MadWalk 2026 by Three Cent

Με μια ματιά Το MadWalk 2026 ξεκίνησε με Kick-Off Party, παρουσιάζοντας τις πρώτες τάσεις μόδας και ομορφιάς.

Η λάμψη, οι παγιέτες και τα στρας κυριάρχησαν, ανταποκρινόμενα στο μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS».

Εμφανίστηκαν τολμηρά looks με cut-outs, edgy στοιχεία και statement αξεσουάρ, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα.

Οι καλεσμένοι υιοθέτησαν ποικίλα στυλ, από κλασική κομψότητα και western μέχρι streetwear και avant-garde. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη βραδιά με ένα ξεχωριστό Kick-Off Party στο εμβληματικό Athénée, στο κέντρο της Αθήνας, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Εκτός από τις συναντήσεις αγαπημένων προσώπων από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και της showbiz, την προσοχή μας συγκέντρωσαν φυσικά και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, που έδωσαν μια πρώτη γεύση από το fashion mood της φετινής διοργάνωσης.

Πολλοί από τους καλεσμένους φαίνεται πως μπήκαν ήδη στο κλίμα του φετινού MadWalk, υιοθετώντας το μήνυμα «WE ARE ALL MADE OF STARS» μέσα από looks γεμάτα λάμψη. Οι παγιέτες και τα στρας είχαν την τιμητική τους, αποδεικνύοντας πως το sparkling στοιχείο ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της βραδιάς. Άλλωστε, όταν το dress code συναντά τη διάθεση ενός fashion event, λίγη παραπάνω λάμψη δεν είναι ποτέ περιττή.

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Φυσικά, δεν έλειψαν και οι πιο τολμηρές στιλιστικές προτάσεις. Τα cut-outs έδωσαν ενδιαφέρον στις σιλουέτες, τα edgy looks πρόσθεσαν μια πιο ανατρεπτική διάθεση, ενώ οι διαφορετικές γραμμές και οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες απέδειξαν πως η προσωπικότητα είναι εξίσου σημαντική με τις τάσεις. Από πιο αισθησιακές επιλογές μέχρι εμφανίσεις με έντονο fashion χαρακτήρα, το κόκκινο χαλί είχε αρκετή ποικιλία για να κρατήσει το ενδιαφέρον μας.

Την τελική πινελιά έδωσαν τα statement αξεσουάρ, που σε αρκετές περιπτώσεις πρωταγωνίστησαν και απογείωσαν τα outfits. Εντυπωσιακά κοσμήματα, ιδιαίτερες τσάντες και λεπτομέρειες που δεν περνούσαν απαρατήρητες ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας πως στο MadWalk ακόμη και το πιο μικρό στοιχείο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν αυτή ήταν μόνο η πρώτη γεύση από το fashion spectacle που ετοιμάζεται, τότε έχουμε κάθε λόγο να περιμένουμε με ανυπομονησία τη μεγάλη βραδιά της 23ης Νοεμβρίου!

Βίκυ Καγιά

Η Βίκυ Καγιά κινήθηκε σε πιο διαχρονικά στιλιστικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα γκρι, ελαφρώς oversized κοστούμι. Για να δώσει περισσότερη λάμψη στο look της, πρόσθεσε ένα ζευγάρι παπούτσια διακοσμημένα με στρας και κοσμήματα με χρυσές λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ισορροπημένη εμφάνιση που συνδύαζε την κλασική κομψότητα με τις απαραίτητες glamorous πινελιές.

Στο beauty κομμάτι, επέλεξε έναν καλοσχηματισμένο sleek κότσο, που ανέδειξε τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φρέσκους και διακριτικούς τόνους. Το απαλό ροζ lip gloss ήταν εκείνο που ξεχώρισε, προσθέτοντας μια δροσερή πινελιά στο συνολικό beauty look της.

Δάφνη Καραβοκύρη

Η Δάφνη Καραβοκύρη επέλεξε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με εντυπωσιακά μοτίβα από στρας και διαφάνειες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα λαμπερό και αισθησιακό look. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασημί, αστραφτερά κοσμήματα, επιλέγοντας ένα choker και μακριά κρεμαστά σκουλαρίκια που έδωσαν ακόμη περισσότερη ένταση στο σύνολό της.

Στο beauty look της, κράτησε τα μαλλιά της ίσια, ενώ στο μακιγιάζ έδωσε έμφαση στις έντονες βλεφαρίδες και στα χείλη, επιλέγοντας μια πιο moody μωβ απόχρωση που ταίριαζε απόλυτα με τη διάθεση της εμφάνισής της.

Dr. Chris

Ο Dr. Chris άντλησε έμπνευση από τη western τάση, επιλέγοντας ένα denim σύνολο με έντονο χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα denim jacket με ασπρόμαυρο tie-dye εφέ, γιακά και μανίκια σε γραμμή καμπάνα, ενώ κινήθηκε στην ίδια αισθητική και για το παντελόνι, με το αντίστοιχο καμπάνα τελείωμα. Την εμφάνιση ολοκλήρωσαν μια statement ζώνη με εντυπωσιακή αγκράφα και ένα ζευγάρι cowboy μπότες, δίνοντας στο look την απαραίτητη western διάθεση.

Γιώργος Ντάβος

Ο Γιώργος Ντάβος επέλεξε μια πιο σύγχρονη και minimal προσέγγιση, συνδυάζοντας ένα λευκό πουκάμισο με μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή, που παρέπεμπε σε tailored office style. Τη δυναμική και πιο edgy διάσταση στο σύνολο έδωσε το μαύρο δερμάτινο jacket, ενώ την εμφάνιση απογείωσε το wet look στα μαλλιά του, προσθέτοντας μια πιο fashion-forward πινελιά.

Φωτεινή Τράκα

Η Φωτεινή Τράκα επέλεξε ένα πιο dark σύνολο, με ένα maxi μαύρο φόρεμα σε halter neck γραμμή και cut-outs στα πλευρά, που έδιναν μια αισθησιακή διάσταση στη σιλουέτα. Το συνδύασε με μαύρα πέδιλα, ενώ ξεχώρισε το μακρύ κολιέ με μαύρες χάντρες, το οποίο τοποθέτησε στο πλάι, αλλά και το μαύρο κοκάλινο βραχιόλι που ολοκλήρωσε το look.

Στο beauty κομμάτι, προτίμησε έναν sleek κότσο και ένα έντονο smoky eye, το οποίο συνδύασε με ζωηρό ροζ ρουζ και σκούρα χείλη. Το συνολικό αποτέλεσμα παρέπεμπε στις πιο σκοτεινές, θεατρικές αναφορές της τελευταίας συλλογής του οίκου Gucci.

Evangelia

Η Evangelia επέλεξε έναν εντυπωσιακό συνδυασμό με έντονες αντιθέσεις, φορώντας μια λευκή cropped γούνα πάνω από ένα μαύρο σετ με μπούστο διακοσμημένο με ασημί απλικέ λουλούδια. Τα ίδια floral μοτίβα συνεχίζονταν και στη midi φούστα, η οποία ξεχώριζε για το άνοιγμα και τη σούρα που δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερο εφέ παρεό. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες γόβες, ενώ στο beauty look προτίμησε ίσια μαλλιά και ένα απαλό μακιγιάζ με διακριτικό eyeliner και nude χείλη, αφήνοντας το ιδιαίτερο outfit να πρωταγωνιστήσει.

FY & Αλεξία Κεφαλά

Η Αλεξία Κεφαλά επέλεξε ένα πιο glamorous και dark look, με ένα μαύρο maxi φόρεμα που ξεχώριζε για το ανοιχτό ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μια oversized γούνα. Στο beauty κομμάτι, κράτησε τα μαλλιά της ίσια και έδωσε έμφαση στο βλέμμα με ένα έντονο smoky eye, ολοκληρώνοντας μια εμφάνιση με έντονο βραδινό χαρακτήρα.

Από την άλλη, ο FY κινήθηκε σε πιο casual και streetwear μονοπάτια, επιλέγοντας μια γαλάζια κολλεγιακή ζακέτα, την οποία συνδύασε με τζιν με snake print εφέ. Μια χιαστί τσάντα, γαλάζια και λευκά sneakers και γυαλιά ηλίου ολοκλήρωσαν το σύνολό του, δίνοντας στην εμφάνιση μια πιο νεανική και urban αισθητική.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη κινήθηκε σε πιο sophisticated και ladylike μονοπάτια, επιλέγοντας ένα γαλάζιο tweed co-ord set που αποτελούνταν από ένα εφαρμοστό σακάκι με διπλή σειρά κουμπιών, τονισμένη μέση και διακριτικές τσέπες, το οποίο συνδύασε με ένα ασορτί mini σορτσάκι. Τα μαύρα πέδιλα με τις χρυσές λεπτομέρειες και η μαύρη καπιτονέ τσάντα με αλυσίδα πρόσθεσαν μια elegant αντίθεση στο σύνολο.

Στο beauty look, άφησε τα μαλλιά της σε χαλαρούς, καλοσχηματισμένους κυματισμούς με χωρίστρα στη μέση, ενώ το μακιγιάζ κινήθηκε σε απαλούς, φωτεινούς τόνους. Η λαμπερή επιδερμίδα, τα διακριτικά τονισμένα μάτια και τα nude ροζ χείλη ολοκλήρωσαν μια φρέσκια και κομψή εμφάνιση.

Aria Skokos

Η Aria Skokos επέλεξε μια τολμηρή total black εμφάνιση, με ένα ιδιαίτερο φόρεμα που έπαιζε με τις ασυμμετρίες και τις αποκαλυπτικές λεπτομέρειες. Το μαύρο glossy bralette φαινόταν μέσα από το βαθύ άνοιγμα του φορέματος, ενώ η ντραπέ κατασκευή στη μέση και η ημιδιάφανη φούστα με το σκίσιμο στο πλάι έδιναν κίνηση και ενδιαφέρον στη σιλουέτα. Τα μακριά γυαλιστερά γάντια, το φαρδύ choker και οι μυτερές μαύρες γόβες πρόσθεσαν μια έντονη fashion-forward διάθεση.

Στα μαλλιά επέλεξε ένα αυστηρό, sleek χτένισμα με χωρίστρα στη μέση και τραβηγμένα μαλλιά προς τα πίσω, ενώ το μακιγιάζ της είχε πρωταγωνιστή το βλέμμα, με έντονο eyeliner και καλοσχηματισμένα φρύδια. Τα nude καφέ χείλη ισορρόπησαν το πιο δυναμικό eye look, διατηρώντας τη συνολική αισθητική σύγχρονη και ιδιαίτερη.

Μαριαγάπη Ξυπολιά

Η Μαριαγάπη Ξυπολιά επέλεξε μια κομψή total black εμφάνιση, με ένα ιδιαίτερο στράπλες φόρεμα σε ίσια γραμμή, διακοσμημένο εξ ολοκλήρου με λαμπερές παγιέτες. Το ψηλό, halter-style γιακά στο λαιμό χάριζε μια αίσθηση θεατρικότητας και πολυτέλειας, ενώ το look ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακές δίχρωμες μυτερές γόβες με φιόγκο.

Στα μαλλιά επέλεξε ένα σικ, επιμελώς ατημέλητο updo με τούφες να πλαισιώνουν απαλά το πρόσωπο, ενώ το μακιγιάζ της παρέμεινε καθαρό και λαμπερό, αναδεικνύοντας φυσικά τα χαρακτηριστικά της.

Αθηνά Κλήμη

Η Αθηνά Κλήμη επέλεξε μια statement εμφάνιση που συνδύαζε ανδρόγυνα στοιχεία με θηλυκές λεπτομέρειες με ένα εντυπωσιακό σακάκι με μεταλλική υφή και πολύχρωμα prints, συνδυασμένο με ένα ανοιχτόχρωμο crop top. Η σατέν, midi βερμούδα σε γκρι-ασημί απόχρωση έδωσε μια μοντέρνα και edgy αισθητική στη σιλουέτα, ενώ το look ολοκληρώθηκε με σκούρες μπορντό μυτερές γόβες και μια μικρή μαύρη τσάντα χειρός.

Στα μαλλιά επέλεξε χαλαρούς κυματισμούς με αφέλειες που πλαισίωναν όμορφα το πρόσωπο, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε γήινους και φυσικούς τόνους, διατηρώντας μια φωτεινή και ισορροπημένη εικόνα.

Fipster

Ο Fipster επέλεξε μια άνετη, casual streetwear εμφάνιση, φορώντας ένα γαλάζιο σατέν bomber jacket με λευκές και μαύρες ριγέ λεπτομέρειες στα τελειώματα και κεντημένα γράμματα στο στήθος, συνδυασμένο με μαύρο t-shirt από μέσα. Το look ολοκληρώθηκε με φαρδύ, σκούρο μπλε παντελόνι σε χαλαρή γραμμή και μαύρα chunky sneakers.

Μάνος Καμακάρης

Ο Μάνος Καμαράκης επέλεξε μια τολμηρή, streetwear εμφάνιση, συνδυάζοντας utility και racing στοιχεία. Φοράει ένα δίχρωμο biker jacket και γκρι λεπτομέρειες, περασμένο πάνω από λευκό πουκάμισο και συνδυασμένο με μια εντυπωσιακή printed γραβάτα. Το look ολοκληρώνεται με cargo παντελόνι σε παραλλαγή (camo), ζώνη με αγκράφα και μαύρα chunky παπούτσια.

Στα μαλλιά υιοθέτησε ένα κοντό, καθαρό κούρεμα, ενώ το beauty look κλέβει την παράσταση με το κίτρινο χρώμα στο πρόσωπο, δίνοντας μια ανατρεπτική, avant-garde και urban διάθεση στο σύνολο.

Κεντρική Εικόνα: Panoulis

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