A$AP Rocky x Puma Suede ’94: Το iconic sneaker επιστρέφει με vintage διάθεση

Ο A$AP Rocky συνεργάζεται με την Puma για μια νέα εκδοχή του εμβληματικού Suede ’94, συνδυάζοντας vintage αισθητική, retro λεπτομέρειες και σύγχρονο streetwear χαρακτήρα

Με μια ματιά Νέα έκδοση του Puma Suede ’94 από τον A$AP Rocky, εμπνευσμένη από το 1994.

Το sneaker διαθέτει vintage εμφάνιση με ελαφρώς φθαρμένες λεπτομέρειες και χρυσά στοιχεία.

Έχει πιο λεπτό κολάρο, ανασχεδιασμένη περιοχή κορδονιών και διαφορετικό μπροστινό μέρος.

Το A$AP Rocky x Puma Suede ’94 πωλείται στα 120 δολάρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η συνεργασία του A$AP Rocky με την Puma συνεχίζει να εξελίσσεται, φέρνοντας στο προσκήνιο μια νέα εκδοχή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα sneakers στην ιστορία της εταιρείας. Αυτή τη φορά, ο γνωστός rapper και δημιουργικός συνεργάτης του brand στρέφει την προσοχή του στο διαχρονικό Puma Suede, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη έκδοση εμπνευσμένη από την αισθητική του 1994.

Το νέο A$AP Rocky x Puma Suede ’94 διατηρεί τον κλασικό χαρακτήρα του μοντέλου, προσθέτοντας παράλληλα διακριτικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις και μια εσκεμμένα φθαρμένη εμφάνιση. Η χρωματική επιλογή κινείται στο διαχρονικό μαύρο και λευκό, ενώ οι λεπτομέρειες δημιουργούν την αίσθηση ενός sneaker που έχει αποκτήσει χαρακτήρα μέσα από τον χρόνο.

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Vintage λεπτομέρειες και premium πινελιές

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η επεξεργασία του λευκού Formstrip, το οποίο εμφανίζεται με μια ελαφρώς βρώμικη, aged όψη. Αντίστοιχα, η ενδιάμεση σόλα έχει αποκτήσει κιτρινισμένη εμφάνιση, παραπέμποντας σε sneakers που έχουν διατηρηθεί για δεκαετίες.

Την εικόνα ολοκληρώνουν τα μεταλλικά διακοσμητικά στα κορδόνια σε χρυσό τόνο, με το λογότυπο της Puma να αποκτά μια πιο statement αισθητική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το όνομα του A$AP Rocky δεν εμφανίζεται εμφανώς πάνω στο παπούτσι, αφήνοντας τον σχεδιασμό να πρωταγωνιστήσει.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση. Σε σύγκριση με τη σύγχρονη έκδοση του Suede, το μοντέλο ’94 διαθέτει πιο λεπτό κολάρο, ανασχεδιασμένη περιοχή στα κορδόνια και διαφορετική διαμόρφωση στο μπροστινό μέρος. Παράλληλα, το χρυσό ανάγλυφο λογότυπο έχει ανανεωθεί, με το χαρακτηριστικό αιλουροειδές της Puma να εμφανίζεται πάνω από το wordmark, χωρίς την παραδοσιακή αναγραφή «Suede».

Η ιστορία πίσω από το Puma Suede

Το Puma Suede έκανε την εμφάνισή του το 1969 και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της εταιρείας. Η επιλογή του suede υλικού στο επάνω μέρος αποτελούσε μια ξεχωριστή σχεδιαστική προσέγγιση για την εποχή, όταν τα περισσότερα αθλητικά παπούτσια κατασκευάζονταν κυρίως από καμβά.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1973, η Puma παρουσίασε το Clyde, ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον θρυλικό μπασκετμπολίστα Walt «Clyde» Frazier. Βασισμένο στη σχεδιαστική φιλοσοφία του Suede, το Clyde διέθετε στενότερη γραμμή, πιο μυτερή μύτη και ενισχυμένη σόλα. Επιπλέον, έφερε την υπογραφή του Frazier στο χρυσό λογότυπο, αποκτώντας τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Το A$AP Rocky x Puma Suede ’94 έχει ήδη εμφανιστεί προς πώληση μέσω του retailer Extra Butter, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί ακόμη επίσημη παρουσίασή του στα ψηφιακά κανάλια της Puma, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η τιμή του έχει οριστεί στα 120 δολάρια, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει ευρύτερη διάθεση μέσω περισσότερων σημείων πώλησης.

Με αυτή την κυκλοφορία, ο A$AP Rocky αποδεικνύει ότι η ανανέωση ενός ιστορικού sneaker δεν απαιτεί απαραίτητα ριζικές αλλαγές. Μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, μια vintage αισθητική και η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και το σύγχρονο streetwear αρκούν για να δώσουν νέα πνοή σε ένα πραγματικό classic.

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