Fashion 10.11.2026

A$AP Rocky x Puma Suede ’94: Το iconic sneaker επιστρέφει με vintage διάθεση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο A$AP Rocky συνεργάζεται με την Puma για μια νέα εκδοχή του εμβληματικού Suede ’94, συνδυάζοντας vintage αισθητική, retro λεπτομέρειες και σύγχρονο streetwear χαρακτήρα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέα έκδοση του Puma Suede ’94 από τον A$AP Rocky, εμπνευσμένη από το 1994.
  • Το sneaker διαθέτει vintage εμφάνιση με ελαφρώς φθαρμένες λεπτομέρειες και χρυσά στοιχεία.
  • Έχει πιο λεπτό κολάρο, ανασχεδιασμένη περιοχή κορδονιών και διαφορετικό μπροστινό μέρος.
  • Το A$AP Rocky x Puma Suede ’94 πωλείται στα 120 δολάρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η συνεργασία του A$AP Rocky με την Puma συνεχίζει να εξελίσσεται, φέρνοντας στο προσκήνιο μια νέα εκδοχή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα sneakers στην ιστορία της εταιρείας. Αυτή τη φορά, ο γνωστός rapper και δημιουργικός συνεργάτης του brand στρέφει την προσοχή του στο διαχρονικό Puma Suede, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη έκδοση εμπνευσμένη από την αισθητική του 1994.

https://www.instagram.com/pumasportstyle/
https://www.instagram.com/pumasportstyle/

Το νέο A$AP Rocky x Puma Suede ’94 διατηρεί τον κλασικό χαρακτήρα του μοντέλου, προσθέτοντας παράλληλα διακριτικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις και μια εσκεμμένα φθαρμένη εμφάνιση. Η χρωματική επιλογή κινείται στο διαχρονικό μαύρο και λευκό, ενώ οι λεπτομέρειες δημιουργούν την αίσθηση ενός sneaker που έχει αποκτήσει χαρακτήρα μέσα από τον χρόνο.

Διάβασε επίσης: 5 denim trends που θα κάνουν το 2027 την πιο ανατρεπτική χρονιά για τα jeans

Vintage λεπτομέρειες και premium πινελιές

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η επεξεργασία του λευκού Formstrip, το οποίο εμφανίζεται με μια ελαφρώς βρώμικη, aged όψη. Αντίστοιχα, η ενδιάμεση σόλα έχει αποκτήσει κιτρινισμένη εμφάνιση, παραπέμποντας σε sneakers που έχουν διατηρηθεί για δεκαετίες.

Την εικόνα ολοκληρώνουν τα μεταλλικά διακοσμητικά στα κορδόνια σε χρυσό τόνο, με το λογότυπο της Puma να αποκτά μια πιο statement αισθητική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το όνομα του A$AP Rocky δεν εμφανίζεται εμφανώς πάνω στο παπούτσι, αφήνοντας τον σχεδιασμό να πρωταγωνιστήσει.

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση. Σε σύγκριση με τη σύγχρονη έκδοση του Suede, το μοντέλο ’94 διαθέτει πιο λεπτό κολάρο, ανασχεδιασμένη περιοχή στα κορδόνια και διαφορετική διαμόρφωση στο μπροστινό μέρος. Παράλληλα, το χρυσό ανάγλυφο λογότυπο έχει ανανεωθεί, με το χαρακτηριστικό αιλουροειδές της Puma να εμφανίζεται πάνω από το wordmark, χωρίς την παραδοσιακή αναγραφή «Suede».

Η ιστορία πίσω από το Puma Suede

Το Puma Suede έκανε την εμφάνισή του το 1969 και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της εταιρείας. Η επιλογή του suede υλικού στο επάνω μέρος αποτελούσε μια ξεχωριστή σχεδιαστική προσέγγιση για την εποχή, όταν τα περισσότερα αθλητικά παπούτσια κατασκευάζονταν κυρίως από καμβά.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1973, η Puma παρουσίασε το Clyde, ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον θρυλικό μπασκετμπολίστα Walt «Clyde» Frazier. Βασισμένο στη σχεδιαστική φιλοσοφία του Suede, το Clyde διέθετε στενότερη γραμμή, πιο μυτερή μύτη και ενισχυμένη σόλα. Επιπλέον, έφερε την υπογραφή του Frazier στο χρυσό λογότυπο, αποκτώντας τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

https://www.instagram.com/pumasportstyle/
https://www.instagram.com/pumasportstyle/

Το A$AP Rocky x Puma Suede ’94 έχει ήδη εμφανιστεί προς πώληση μέσω του retailer Extra Butter, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί ακόμη επίσημη παρουσίασή του στα ψηφιακά κανάλια της Puma, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Η τιμή του έχει οριστεί στα 120 δολάρια, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει ευρύτερη διάθεση μέσω περισσότερων σημείων πώλησης.

https://www.instagram.com/pumasportstyle/
https://www.instagram.com/pumasportstyle/

Με αυτή την κυκλοφορία, ο A$AP Rocky αποδεικνύει ότι η ανανέωση ενός ιστορικού sneaker δεν απαιτεί απαραίτητα ριζικές αλλαγές. Μερικές προσεκτικά επιλεγμένες λεπτομέρειες, μια vintage αισθητική και η σωστή ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και το σύγχρονο streetwear αρκούν για να δώσουν νέα πνοή σε ένα πραγματικό classic.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

A$ap Rocky Puma
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ρεκόρ Guinness: 2 άνδρες εκτοξεύθηκαν από την υψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης και έγραψαν ιστορία

Ρεκόρ Guinness: 2 άνδρες εκτοξεύθηκαν από την υψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης και έγραψαν ιστορία

10.11.2026
Επόμενο
Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφία μέσα από το στούντιο – Φουντώνουν οι φήμες για νέο album

Η Άννα Βίσση ανέβασε φωτογραφία μέσα από το στούντιο – Φουντώνουν οι φήμες για νέο album

10.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Σταμάτα να τα βάζεις στο ψυγείο! 10 τρόφιμα που συντηρούνται καλύτερα εκτός
Food

Σταμάτα να τα βάζεις στο ψυγείο! 10 τρόφιμα που συντηρούνται καλύτερα εκτός

10.11.2026
5 χειμερινά outfits που κάθε fashionista θα θέλει να αντιγράψει
Fashion

5 χειμερινά outfits που κάθε fashionista θα θέλει να αντιγράψει

10.11.2026
Flashback MadWalk 2013: Όταν οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησαν μαζί στην πασαρέλα της Madame Shou Shou
Life

Flashback MadWalk 2013: Όταν οι Melisses και ο Κωνσταντίνος Αργυρός τραγούδησαν μαζί στην πασαρέλα της Madame Shou Shou

10.11.2026
Ρεκόρ Guinness: 2 άνδρες εκτοξεύθηκαν από την υψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης και έγραψαν ιστορία
Life

Ρεκόρ Guinness: 2 άνδρες εκτοξεύθηκαν από την υψηλότερη καμινάδα της Ευρώπης και έγραψαν ιστορία

10.11.2026
Η Έβελυν Καζαντζόγλου για τη Βίκυ Καγιά: «Τη λάτρευα από τα 15 μου» – Η ιστορία από τα παρασκήνια του Fashion Week
Life

Η Έβελυν Καζαντζόγλου για τη Βίκυ Καγιά: «Τη λάτρευα από τα 15 μου» – Η ιστορία από τα παρασκήνια του Fashion Week

10.11.2026
Toasted brown beauty: Η Hailey Bieber κάνει τις καφέ αποχρώσεις να δείχνουν πιο chic από ποτέ
Beauty

Toasted brown beauty: Η Hailey Bieber κάνει τις καφέ αποχρώσεις να δείχνουν πιο chic από ποτέ

10.11.2026
Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!
Cinema

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

10.11.2026
5 denim trends που θα κάνουν το 2027 την πιο ανατρεπτική χρονιά για τα jeans
Fashion

5 denim trends που θα κάνουν το 2027 την πιο ανατρεπτική χρονιά για τα jeans

10.11.2026
7 ιδέες για πρωινό που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον καφέ με άδειο στομάχι!
Life

7 ιδέες για πρωινό που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον καφέ με άδειο στομάχι!

10.11.2026
Μια δυνατή ιστορία αγάπης: Πώς ένας πρώην πιλότος έσωσε την Leya και την έμαθε να επιβιώνει

Μια δυνατή ιστορία αγάπης: Πώς ένας πρώην πιλότος έσωσε την Leya και την έμαθε να επιβιώνει

Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979

Η Sony επαναφέρει τα θρυλικά ακουστικά του Walkman από το 1979

Γιατί νιώθεις κουρασμένος ακόμη κι όταν κοιμάσαι αρκετά;

Γιατί νιώθεις κουρασμένος ακόμη κι όταν κοιμάσαι αρκετά;

Το λάθος που κάνεις μετά το φαγητό – Η 10λεπτη λύση που τα αλλάζει όλα

Το λάθος που κάνεις μετά το φαγητό – Η 10λεπτη λύση που τα αλλάζει όλα

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

7 ιδέες για πρωινό που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον καφέ με άδειο στομάχι!

7 ιδέες για πρωινό που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον καφέ με άδειο στομάχι!

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες