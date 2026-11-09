Η Sofia Vergara μάγεψε στο Λος Άντζελες με Celia Kritharioti Couture στο LACMA Art+Film Gala

Η Sofia Vergara επέλεξε μια εντυπωσιακή couture δημιουργία της Celia Kritharioti για την εμφάνισή της στο LACMA Art+Film Gala 2026

Με μια ματιά Η Sofia Vergara φόρεσε δημιουργία Celia Kritharioti στο LACMA Art+Film Gala.

Η εμφάνιση της ηθοποιού έγινε στο Λος Άντζελες στις 7 Νοεμβρίου.

Η εντυπωσιακή τουαλέτα ήταν από μαύρη δαντέλα σε nude βάση.

Η επιλογή της Vergara αναδεικνύει τη διεθνή παρουσία της Celia Kritharioti. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ακόμη σημαντική στιγμή για την ελληνική υψηλή ραπτική στη διεθνή σκηνή αποτέλεσε η εμφάνιση της Sofia Vergara στο LACMA Art+Film Gala 2026, στο Λος Άντζελες, με την ηθοποιό να επιλέγει μία εντυπωσιακή δημιουργία με την υπογραφή της Celia Kritharioti.

Το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το 15ο ετήσιο LACMA Art+Film Gala, συγκεντρώνοντας μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της τέχνης, του κινηματογράφου και της μόδας. Όπως κάθε χρόνο, το κόκκινο χαλί της διοργάνωσης αποτέλεσε σημείο συνάντησης για διάσημες προσωπικότητες και σχεδιαστές, με τις εμφανίσεις να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.

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Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της Sofia Vergara, η οποία εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά την ελληνική σχεδιάστρια. Συγκεκριμένα, φόρεσε μια strapless couture δημιουργία από μαύρη φίνα δαντέλα πάνω σε nude βάση, με sweetheart ντεκολτέ και εφαρμοστή γραμμή που ανέδειξε τη σιλουέτα της.

Η δαντέλα έδωσε μια διαχρονική αίσθηση στο σύνολο, ενώ η nude βάση δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση, αναδεικνύοντας την περίτεχνη λεπτομέρεια του υφάσματος. Με τη χαρακτηριστική σχεδιαστική προσέγγιση και την προσεγμένη εφαρμογή που διακρίνουν τις δημιουργίες της, η Celia Kritharioti έντυσε τη Sofia Vergara με ένα look που συνδύασε την κλασική κομψότητα με τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Η παρουσία της δημιουργίας του ελληνικού οίκου σε ένα από τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά events του Λος Άντζελες επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διεθνή παρουσία της Celia Kritharioti και τη θέση της στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.

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