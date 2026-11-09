Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η παρέα του φέρνουν το «Bangaranga» στα ελληνικά δεδομένα – Δες το βίντεο

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μαζί με την Αντιγόνη Ψυχράμη, τον Ζήση Ρούμπο και τον Μίνω Θεοχάρη ετοιμάζουν την «Παράγκα» και σατιρίζουν την Eurovision

Με μια ματιά Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η παρέα του παρουσιάζουν ένα χιουμοριστικό βίντεο εμπνευσμένο από τη Eurovision.

Το βίντεο, με τίτλο «Παράγκα», σατιρίζει τον διαγωνισμό με ελληνικούς στίχους και τη δική τους πινελιά.

Συμμετέχουν οι Αντιγόνη Ψυχράμη, Ζήσης Ρούμπος, Μίνως Θεοχάρης και Χρήστος Ν.

Πρόκειται για ένα χιουμοριστικό εγχείρημα, όχι επίσημη συμμετοχή στη Eurovision. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eurovision γίνεται αφορμή για μια νέα χιουμοριστική δημιουργία από τον Δημήτρη Μακαλιά και την παρέα του, οι οποίοι επέλεξαν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να παρουσιάσουν το νέο τους εγχείρημα. Με ένα βίντεο που παραπέμπει στο «Bangaranga», αλλά με ελληνικούς στίχους και τη δική τους σατιρική πινελιά, συστήνουν την «Παράγκα» και βάζουν τον διαγωνισμό στο επίκεντρο.

«Πιο κοντά στην Eurovision από ποτέ… Ερχόμαστε με την Παράγκα μας», έγραψε ο Δημήτρης Μακαλιάς στην ανάρτησή του, δίνοντας το σύνθημα για το νέο project. Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης η Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Μίνως Θεοχάρης και ο Χρήστος Ν., οι οποίοι επιστρατεύουν τη μουσική και το χιούμορ για να παρουσιάσουν την ιδέα τους.

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Η αναφορά στο «Bangaranga» είναι από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν, καθώς η γνωστή eurovisionική ενέργεια μεταφέρεται στα ελληνικά και αποκτά μια διαφορετική, σατιρική διάσταση. Η «Παράγκα» φαίνεται να παίζει με την αισθητική, τα κλισέ και τις υπερβολές που συνοδεύουν κάθε χρόνο τον διαγωνισμό, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη εικόνα από όσα ετοιμάζει η ομάδα.

Φυσικά, η σύνδεση με τη Eurovision δεν σημαίνει ότι πρόκειται για επίσημη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Είναι ένα χιουμοριστικό εγχείρημα της παρέας, που αξιοποιεί το σύμπαν της Eurovision ως πηγή έμπνευσης και αποδεικνύει πως το συγκεκριμένο μουσικό event προσφέρει πάντα άφθονο υλικό για δημιουργικές ιδέες.

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