Celeb World 09.11.2026

Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η παρέα του φέρνουν το «Bangaranga» στα ελληνικά δεδομένα – Δες το βίντεο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Δημήτρης Μακαλιάς μαζί με την Αντιγόνη Ψυχράμη, τον Ζήση Ρούμπο και τον Μίνω Θεοχάρη ετοιμάζουν την «Παράγκα» και σατιρίζουν την Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Δημήτρης Μακαλιάς και η παρέα του παρουσιάζουν ένα χιουμοριστικό βίντεο εμπνευσμένο από τη Eurovision.
  • Το βίντεο, με τίτλο «Παράγκα», σατιρίζει τον διαγωνισμό με ελληνικούς στίχους και τη δική τους πινελιά.
  • Συμμετέχουν οι Αντιγόνη Ψυχράμη, Ζήσης Ρούμπος, Μίνως Θεοχάρης και Χρήστος Ν.
  • Πρόκειται για ένα χιουμοριστικό εγχείρημα, όχι επίσημη συμμετοχή στη Eurovision.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eurovision γίνεται αφορμή για μια νέα χιουμοριστική δημιουργία από τον Δημήτρη Μακαλιά και την παρέα του, οι οποίοι επέλεξαν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να παρουσιάσουν το νέο τους εγχείρημα. Με ένα βίντεο που παραπέμπει στο «Bangaranga», αλλά με ελληνικούς στίχους και τη δική τους σατιρική πινελιά, συστήνουν την «Παράγκα» και βάζουν τον διαγωνισμό στο επίκεντρο.

https://www.instagram.com/dimitrismakalias/
https://www.instagram.com/dimitrismakalias/

«Πιο κοντά στην Eurovision από ποτέ… Ερχόμαστε με την Παράγκα μας», έγραψε ο Δημήτρης Μακαλιάς στην ανάρτησή του, δίνοντας το σύνθημα για το νέο project. Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης η Αντιγόνη Ψυχράμη, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Μίνως Θεοχάρης και ο Χρήστος Ν., οι οποίοι επιστρατεύουν τη μουσική και το χιούμορ για να παρουσιάσουν την ιδέα τους.

Διάβασε επίσης: «Χρόνια πολλά γιε μου»: Η τρυφερή φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη με τον 13χρονο γιο του

Η αναφορά στο «Bangaranga» είναι από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν, καθώς η γνωστή eurovisionική ενέργεια μεταφέρεται στα ελληνικά και αποκτά μια διαφορετική, σατιρική διάσταση. Η «Παράγκα» φαίνεται να παίζει με την αισθητική, τα κλισέ και τις υπερβολές που συνοδεύουν κάθε χρόνο τον διαγωνισμό, δίνοντας στο κοινό μια πρώτη εικόνα από όσα ετοιμάζει η ομάδα.

Φυσικά, η σύνδεση με τη Eurovision δεν σημαίνει ότι πρόκειται για επίσημη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Είναι ένα χιουμοριστικό εγχείρημα της παρέας, που αξιοποιεί το σύμπαν της Eurovision ως πηγή έμπνευσης και αποδεικνύει πως το συγκεκριμένο μουσικό event προσφέρει πάντα άφθονο υλικό για δημιουργικές ιδέες.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Δημήτρης Μακαλιάς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Sofia Vergara μάγεψε στο Λος Άντζελες με Celia Kritharioti Couture στο LACMA Art+Film Gala

Η Sofia Vergara μάγεψε στο Λος Άντζελες με Celia Kritharioti Couture στο LACMA Art+Film Gala

09.11.2026
Επόμενο
Η Olivia Dean επιστρέφει στα Grammy 2027 – Ο νέος ρόλος της που θα συζητηθεί!

Η Olivia Dean επιστρέφει στα Grammy 2027 – Ο νέος ρόλος της που θα συζητηθεί!

09.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Taylor Swift & Karlie Kloss: Η απρόσμενη συνάντηση στο γήπεδο των Chiefs και τα σενάρια που φούντωσαν
Celeb News

Taylor Swift & Karlie Kloss: Η απρόσμενη συνάντηση στο γήπεδο των Chiefs και τα σενάρια που φούντωσαν

09.11.2026
«Χρόνια πολλά γιε μου»: Η τρυφερή φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη με τον 13χρονο γιο του
Celeb News

«Χρόνια πολλά γιε μου»: Η τρυφερή φωτογραφία του Βασίλη Μπισμπίκη με τον 13χρονο γιο του

09.11.2026
Kourtney Kardashian: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού από τον Travis Barker
Celeb News

Kourtney Kardashian: Ξεσπά για τις φήμες χωρισμού από τον Travis Barker

06.11.2026
Η σύζυγος του Matt Damon έδωσε μάχη με εγκεφαλικό ανεύρυσμα – Η άγνωστη ιστορία της Luciana Barroso
Celeb News

Η σύζυγος του Matt Damon έδωσε μάχη με εγκεφαλικό ανεύρυσμα – Η άγνωστη ιστορία της Luciana Barroso

06.11.2026
Το Παρίσι φορά τα γιορτινά του με την Kate Blanchett – Η ξεχωριστή εμφάνιση στα Ηλύσια Πεδία
Celeb News

Το Παρίσι φορά τα γιορτινά του με την Kate Blanchett – Η ξεχωριστή εμφάνιση στα Ηλύσια Πεδία

06.11.2026
Νέα δικαστική αποκάλυψη για τον Russell Brand – Ο ισχυρισμός για την παρουσία της Katy Perry
Celeb News

Νέα δικαστική αποκάλυψη για τον Russell Brand – Ο ισχυρισμός για την παρουσία της Katy Perry

06.11.2026
Η Taylor Swift έκαψε τον γαμήλιο στολισμό της – Ο λόγος πίσω από την απόφαση
Celeb News

Η Taylor Swift έκαψε τον γαμήλιο στολισμό της – Ο λόγος πίσω από την απόφαση

06.11.2026
Η Megan των KATSEYE πρωταγωνιστεί στη νέα συνεργασία Rare Beauty x Warby Parker!
Celeb News

Η Megan των KATSEYE πρωταγωνιστεί στη νέα συνεργασία Rare Beauty x Warby Parker!

06.11.2026
Eurovision 2027: Εκτός διοργάνωσης ο Φωκάς Ευαγγελινός – Τι αλλάζει στον διαγωνισμό
Celeb News

Eurovision 2027: Εκτός διοργάνωσης ο Φωκάς Ευαγγελινός – Τι αλλάζει στον διαγωνισμό

06.11.2026
Αν ονειρεύεσαι ένα παραμυθένιο τριήμερο, η Βουδαπέστη είναι ο προορισμός σου!

Αν ονειρεύεσαι ένα παραμυθένιο τριήμερο, η Βουδαπέστη είναι ο προορισμός σου!

Το απόλυτο finger food της παρέας – Αυθεντικά ιταλικά pizzette σε 2 εκδοχές

Το απόλυτο finger food της παρέας – Αυθεντικά ιταλικά pizzette σε 2 εκδοχές

Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Η βενζίνη δεν είναι η μόνη! 8 αλλόκοτες μυρωδιές που έχουν περισσότερους fans απ’ όσους φαντάζεσαι

Η βενζίνη δεν είναι η μόνη! 8 αλλόκοτες μυρωδιές που έχουν περισσότερους fans απ’ όσους φαντάζεσαι

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

Το πιο απλό μπαχαρικό γίνεται τέχνη: Η κανέλα όπως δεν την έχεις ξαναδεί

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

«Η διακόσμηση των αισθήσεων»: Το σπίτι σου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες