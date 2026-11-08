Μπορεί η AI να μεταφράσει τη γλώσσα των ζώων; Τα ευρήματα που αλλάζουν όσα γνωρίζαμε

Από το DolphinGemma της Google, μέχρι τις έρευνες για τους φυσητήρες , η τεχνητή νοημοσύνη αναζητά τα μυστικά της επικοινωνίας των ζώων

Με μια ματιά Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην ανάλυση ηχητικών δεδομένων ζώων για εντοπισμό μοτίβων επικοινωνίας.

Τραγούδια φαλαινών και κλήσεις άλλων ειδών παρουσιάζουν δομές που θυμίζουν ανθρώπινη γλώσσα ή μουσική.

Ερευνητικά προγράμματα όπως το DolphinGemma και το Earth Species Project αξιοποιούν την AI για την κατανόηση της επικοινωνίας ζώων.

Η AI εντοπίζει μοτίβα, αλλά η σύνδεση τους με νόημα και συμπεριφορά απαιτεί περαιτέρω έρευνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι μπορεί να σημαίνουν τα τραγούδια μιας φάλαινας ή τα σφυρίγματα ενός δελφινιού; Κι αν οι ήχοι που ακούμε στη φύση δεν είναι απλώς τυχαίες κραυγές, αλλά μέρος ενός πολύ πιο σύνθετου συστήματος επικοινωνίας; Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και χρόνια να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο συνεννοούνται τα ζώα και πλέον έχουν στη διάθεσή τους έναν ισχυρό σύμμαχο: την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ανάλυση τεράστιων ποσοτήτων ηχητικών δεδομένων, βοηθώντας τους ερευνητές να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα και ομοιότητες ανάμεσα στους ήχους διαφορετικών ειδών. Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε καταφέρει να μεταφράσουμε τη γλώσσα των ζώων. Αντίθετα, βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή μιας έρευνας που μπορεί να αλλάξει όσα γνωρίζουμε για την επικοινωνία στον φυσικό κόσμο.

Διάβασε επίσης: Κολλάει το Wi-Fi σου; 5 αντικείμενα του σπιτιού που το επηρέαζουν

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις είναι εκείνη των μεγαπτερυγών φαλαινών. Τα τραγούδια τους περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενα τμήματα ήχων, τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα. Μάλιστα, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science εντόπισε χαρακτηριστικά που θυμίζουν ορισμένες δομές της ανθρώπινης γλώσσας, όπως η συχνότερη εμφάνιση μικρότερων ηχητικών μονάδων.

Αυτό, βέβαια, δεν αποδεικνύει ότι οι φάλαινες χρησιμοποιούν λέξεις ή προτάσεις με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα τραγούδια τους μπορεί να έχουν περισσότερες ομοιότητες με τη μουσική παρά με την ανθρώπινη ομιλία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα από μελέτες σε χιμπατζήδες και μπονόμπο, που δείχνουν ότι μπορούν να συνδυάζουν διαφορετικές κλήσεις, δημιουργώντας πιο σύνθετα μηνύματα. Αντίστοιχα, το ιαπωνικό είδος great tit χρησιμοποιεί συνδυασμούς ήχων με συγκεκριμένη σειρά, ενώ οι σουρικάτες ανταλλάσσουν διαφορετικές κλήσεις ανάλογα με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν.

Τα δελφίνια και οι ελέφαντες, από την άλλη, χρησιμοποιούν ξεχωριστούς ήχους που λειτουργούν σαν ατομικές φωνητικές ταυτότητες. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση των φυσητήρων, στους οποίους οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ένα σύνθετο σύστημα φωνητικών μοτίβων, το οποίο περιγράφεται συχνά ως ένα είδος φωνητικού αλφαβήτου.

Πώς χρησιμοποιεί η AI τους ήχους των δελφινιών;

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αρκετών ερευνητικών προσπαθειών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το DolphinGemma της Google, ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Wild Dolphin Project και το Georgia Institute of Technology.

Στόχος του είναι να αναλύει τους ήχους των δελφινιών, όπως τα κλικ και τα σφυρίγματά τους, αναζητώντας επαναλαμβανόμενες ακολουθίες και πιθανά μοτίβα επικοινωνίας. Η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία είναι να μπορέσουν οι επιστήμονες όχι μόνο να αναγνωρίζουν τους ήχους, αλλά και να δημιουργούν ρεαλιστικές ηχητικές αποκρίσεις στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, το Earth Species Project αξιοποιεί μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εκπαιδευτεί σε ηχητικά δεδομένα, με στόχο να εντοπίσει μοτίβα στην επικοινωνία διαφορετικών ειδών. Η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να μελετήσουν ζώα των οποίων οι ήχοι είναι δύσκολο να καταγραφούν και να ερμηνευτούν με παραδοσιακές μεθόδους.

Η ερευνήτρια Laela Sayigh από το Woods Hole Oceanographic Institution έχει επίσης αξιοποιήσει την AI για να αναλύσει δεδομένα δεκαετιών από δελφίνια. Στο πλαίσιο της έρευνάς της, διαπίστωσε ότι περίπου το 50% των σφυριγμάτων που εξετάστηκαν δεν αναφερόταν σε κάποιο συγκεκριμένο δελφίνι, ένα εύρημα που ανοίγει νέα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν.

Μπορούμε τελικά να μιλήσουμε με τα ζώα;

Η προοπτική να κατανοήσουμε τι προσπαθούν να επικοινωνήσουν τα ζώα είναι συναρπαστική, αλλά χρειάζεται προσοχή. Το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει επαναλαμβανόμενα μοτίβα δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε ήδη το νόημά τους. Για να φτάσουν οι επιστήμονες σε ασφαλή συμπεράσματα, πρέπει να συνδέσουν τους ήχους με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον των ζώων.

Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πεδίο είναι τόσο μεγάλο, ώστε το Coller Dolittle Challenge προσφέρει είτε επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων είτε χρηματικό έπαθλο 100.000 δολαρίων για σημαντικές ανακαλύψεις στην αποκωδικοποίηση της επικοινωνίας των ζώων.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει κάποια εφαρμογή που να μπορεί να μεταφράσει με αξιοπιστία τι λέει μια φάλαινα ή ένα δελφίνι. Ωστόσο, κάθε νέα ανακάλυψη μάς φέρνει λίγο πιο κοντά στην κατανόηση ενός κόσμου που μέχρι σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος. Και ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη να μην είναι ότι τα ζώα επικοινωνούν, αλλά το πόσα έχουμε ακόμη να μάθουμε για τον τρόπο με τον οποίο το κάνουν.

Διάβασε επίσης: