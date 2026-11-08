Life 08.11.2026

Πώς ο αλγόριθμος των dating apps σε εγκλωβίζει σε ξεπερασμένα στερεότυπα

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Η ασταμάτητη αναζήτηση του τέλειου ταιριάσματος οδηγεί σε αυξημένες ανασφάλειες, πιέζοντας τους χρήστες να καταφεύγουν σε ακραίες αλλαγές της εξωτερικής τους εμφάνισης
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Οι αλγόριθμοι των dating apps ενισχύουν ξεπερασμένα πρότυπα ομορφιάς, φυλετικές και σεξιστικές αντιλήψεις.
  • Η συνεχής έκθεση σε αυτά τα πρότυπα ωθεί τους χρήστες να ευθυγραμμίζονται με την κυρίαρχη νόρμα.
  • Η έλλειψη likes στα dating apps μπορεί να οδηγήσει σε ανασφάλειες και δεκτικότητα σε επεμβατικές συμπεριφορές.
  • Τα φίλτρα φυλής και η αδιάκοπη χρήση του swipe ενισχύουν διακρίσεις και προκαταλήψεις στις επιλογές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιάνεις συχνά τον εαυτό σου να περιπλανιέται ατελείωτα στις ψηφιακές πλατφόρμες γνωριμιών, ψάχνοντας το επόμενο match, είναι πολύ πιθανό να θεωρείς ότι οι επιλογές σου βασίζονται αποκλειστικά στο προσωπικό σου γούστο. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη και καθοδηγούμενη από όση νομίζεις. Εφαρμογές όπως το Tinder, το Bumble και το Hinge έχουν μετατραπεί στον κυρίαρχο τρόπο δικτύωσης για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, με τρεις στους δέκα ενήλικες στις ΗΠΑ να τις χρησιμοποιούν ενεργά. Ωστόσο, ο ίδιος ο σχεδιασμός αυτών των εφαρμογών επηρεάζει βαθιά τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου.

Unsplash
Unsplash

Η αλήθεια είναι πως το ποιον επιλέγεις να προσπεράσεις ή να εγκρίνεις δεν αποτελεί μια αθώα «προτίμηση», καθώς οι αλγόριθμοι και οι λειτουργίες των apps ενισχύουν ξεπερασμένα πρότυπα ομορφιάς. Αυτές οι δομές συχνά ριζώνουν σε φυλετικές και σεξιστικές αντιλήψεις, στενεύοντας επικίνδυνα τα περιθώρια του τι θεωρείται ελκυστικό. Η διαρκής έκθεση σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον αναγκάζει τους χρήστες να ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένα αισθητικά πρότυπα, παραμερίζοντας προφίλ που δεν ανταποκρίνονται στην κυρίαρχη νόρμα.

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Από τον αριθμό των likes και των μηνυμάτων που λαμβάνεις μέχρι τα εξειδικευμένα φίλτρα αναζήτησης και το εθιστικό swipe feature, κάθε λεπτομέρεια είναι σχεδιασμένη για να διαμορφώνει συμπεριφορές. Όταν τα μηνύματα είναι λιγοστά, η απόρριψη εκλαμβάνεται ως αισθητική υστέρηση, οδηγώντας σε σοβαρές ανασφάλειες. Αν θέλεις να μάθεις πώς αυτοί οι μηχανισμοί αλλοιώνουν την αυτοπεποίθησή σου και ενισχύουν τις διακρίσεις, συνέχισε να διαβάζεις.

Νεαρό άτομο που χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών στο κινητό του τηλέφωνο.
pexels.com

Το ατελείωτο swipe και η ψυχολογική πίεση των likes

Η επιβεβαίωση μέσα από τα likes λειτουργεί ως δίκοπο μαχαίρι για την ψυχολογία, καθώς η έλλειψή τους εκλαμβάνεται άμεσα ως αισθητική απόρριψη από το κοινό. Έρευνα από το University of Adelaide έδειξε ότι γυναίκες με λιγότερα likes ήταν πιο δεκτικές σε επεμβατικές συμπεριφορές, όπως η αισθητική χειρουργική ή τα χάπια αδυνατίσματος. Για τους άνδρες, η συχνή χρήση των εφαρμογών αυξάνει κατακόρυφα την πίεση για την εξωτερική τους εμφάνιση, σπρώχνοντάς τους σε εξαντλητικές προσπάθειες αλλαγής.

Pexels
Pexels

Φυλετικά φίλτρα και η παγίδα του αλγορίθμου

Η δυνατότητα φιλτραρίσματος με βάση τη φυλή σε ορισμένες εφαρμογές, όπως το Hinge, δεν αποτελεί απλά μια προσωπική επιλογή, αλλά ενισχύει ξεπερασμένες διακρίσεις. Έρευνες αποδεικνύουν ότι τα λευκά προφίλ ευνοούνται συστηματικά, ενώ η αδιάκοπη χρήση του swipe κάνει τους χρήστες πιο αυστηρούς και ανυπόμονους στις επιλογές τους. Όσο αυξάνεται ο χρόνος πλοήγησης, τόσο επικρατούν ασυνείδητες προκαταλήψεις που προκρίνουν συγκεκριμένα πρότυπα, όπως το να είναι κάποιος ψηλός, λευκός ή αδύνατος.

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dating apps ανασφάλειες
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