Life 08.11.2026

Πώς θα φτιάξεις πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο – Δες τη συνταγή!

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Αν αγαπάς την παραδοσιακή τυρόπιτα αλλά αναζητάς μια πιο ελαφριά και πρωτεϊνική εκδοχή, αυτή η εύκολη συνταγή είναι για σένα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο, ιδανική για ελαφριά διατροφή.
  • Βασικά υλικά: cottage cheese, φέτα, αυγά, στραγγιστό γιαούρτι, αλεύρι βρώμης.
  • Ετοιμάζεται γρήγορα, ψήνεται για 35-40 λεπτά στους 180°C.
  • Προσφέρει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και διατηρείται στο ψυγείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν αγαπάς την τυρόπιτα, αλλά θέλεις να δοκιμάσεις μια πιο ελαφριά εκδοχή της που να ταιριάζει στην καθημερινή σου διατροφή, τότε αυτή η συνταγή αξίζει μια θέση στο εβδομαδιαίο σου μενού. Η πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο είναι η ιδανική λύση όταν θέλεις κάτι νόστιμο, χορταστικό και εύκολο, χωρίς να χρειάζεται να μπεις στη διαδικασία να ανοίξεις φύλλο ή να χρησιμοποιήσεις πολλά υλικά. Με βάση το cottage cheese, τα αυγά, τη φέτα και το στραγγιστό γιαούρτι, αποκτά αφράτη υφή και πλούσια τυρένια γεύση, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης.

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Μπορείς να την απολαύσεις στο πρωινό σου, να την πάρεις μαζί σου στη δουλειά ως σνακ ή να τη σερβίρεις ως ένα γρήγορο και ελαφρύ γεύμα. Το καλύτερο; Ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά και το μόνο που χρειάζεται στη συνέχεια είναι λίγη υπομονή μέχρι να ψηθεί και να αποκτήσει αυτή την υπέροχη χρυσαφένια κρούστα.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

  1. 200 γρ. cottage cheese
  2. 150 γρ. φέτα με χαμηλά λιπαρά
  3. 3 αυγά
  4. 150 γρ. στραγγιστό γιαούρτι
  5. 100 γρ. αλεύρι βρώμης
  6. 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
  7. 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
  8. Λίγο πιπέρι
  9. Σουσάμι για την επιφάνεια (προαιρετικά)
Pexels
Pexels

Εκτέλεση

  1. Αρχικά, προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και ετοίμασε ένα μικρό ταψί ή πυρίμαχο σκεύος, αλείφοντάς το με λίγο ελαιόλαδο.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ, χτύπησε τα αυγά και πρόσθεσε το cottage cheese και το στραγγιστό γιαούρτι. Ανακάτεψε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα.
  3. Θρυμμάτισε τη φέτα με ένα πιρούνι και πρόσθεσέ τη στο μείγμα. Στη συνέχεια, ρίξε το αλεύρι βρώμης, το μπέικιν πάουντερ και λίγο πιπέρι.
  4. Ανακάτεψε όλα τα υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Δεν χρειάζεται να λιώσεις εντελώς τη φέτα, καθώς τα μικρά κομμάτια της θα δώσουν ακόμη πιο ωραία γεύση στην τυρόπιτά σου.
  5. Μετάφερε το μείγμα στο ταψί και άπλωσέ το ομοιόμορφα. Αν θέλεις, πρόσθεσε λίγο σουσάμι στην επιφάνεια για extra τραγανή υφή.
  6. Ψήσε για περίπου 35-40 λεπτά, μέχρι η τυρόπιτα να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να έχει ψηθεί καλά στο εσωτερικό της.
  7. Άφησέ τη να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν την κόψεις σε κομμάτια, ώστε να σταθεροποιηθεί και να διατηρήσει το σχήμα της.
Pexels
Pexels

Το μυστικό για να γίνει αφράτη και νόστιμη

Αν θέλεις η πρωτεϊνική τυρόπιτά σου να έχει ακόμη πιο ωραία υφή, φρόντισε να στραγγίξεις καλά το cottage cheese, εφόσον έχει αρκετά υγρά. Επίσης, μην παραλείψεις το μπέικιν πάουντερ, καθώς βοηθά το μείγμα να φουσκώσει και να γίνει πιο αφράτο. Μπορείς ακόμη να προσθέσεις λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι, άνηθο ή δυόσμο, αν θέλεις να δώσεις στη συνταγή πιο παραδοσιακό χαρακτήρα.

Pexels
Pexels

Γιατί αξίζει να τη δοκιμάσεις;

Αυτή η τυρόπιτα χωρίς φύλλο είναι μια πρακτική επιλογή όταν θέλεις να αυξήσεις την πρόσληψη πρωτεΐνης μέσα στην ημέρα σου, χωρίς να στερηθείς τη γεύση. Τα αυγά, το cottage cheese, η φέτα και το γιαούρτι προσφέρουν πρωτεΐνη, ενώ το αλεύρι βρώμης δίνει σώμα στο μείγμα και προσθέτει φυτικές ίνες. Μπορείς να τη διατηρήσεις στο ψυγείο για 2-3 ημέρες και να την απολαμβάνεις είτε κρύα είτε ελαφρώς ζεσταμένη. Κόψε τη σε μερίδες και έχεις έτοιμο ένα γρήγορο σπιτικό σνακ για τις ημέρες που δεν προλαβαίνεις να μαγειρέψεις. Μια διαφορετική εκδοχή της αγαπημένης σου τυρόπιτας, με απλά υλικά και χωρίς καθόλου φύλλο!

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συνταγή τυρόπιτα
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