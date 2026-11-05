Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Τα απλά υλικά, η σωστή τεχνική ψησίματος και η γρήγορη εκτέλεση εξασφαλίζουν το πιο νόστιμο αποτέλεσμα για εσένα και την παρέα σου

Με μια ματιά Το smashed burger είναι μια γρήγορη street food συνταγή, ιδανική για το σπίτι.

Η τεχνική βασίζεται σε παγωμένο κιμά και καυτή επιφάνεια για τραγανή κρούστα.

Απαιτείται δυναμικό πρέσαρισμα του κιμά σε πολύ καυτό μαντέμι.

Η συνταγή περιλαμβάνει μοσχαρίσιο κιμά, ψωμάκια brioche και τυρί τσένταρ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι λάτρης του καλού φαγητού και αναζητάς πάντα την πιο αυθεντική εμπειρία street food στην άνεση του σπιτιού σου, τότε το smashed burger είναι η απόλυτη συνταγή που πρέπει να βάλεις στην κουζίνα σου. Σε αντίθεση με τα κλασικά, χοντρά μπιφτέκια που απαιτούν αργό ψήσιμο, αυτή η τεχνική στηρίζεται στην άμεση επαφή του παγωμένου κιμά με μια καυτή επιφάνεια, δημιουργώντας μια καραμελωμένη, τραγανή κρούστα εξωτερικά, ενώ παράλληλα εγκλωβίζει όλους τους χυμούς στο εσωτερικό.

Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην απλότητα των υλικών και στην ταχύτητα της εκτέλεσης, αφού μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχεις έτοιμο ένα γεύμα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα δημοφιλέστερα burger houses της πόλης. Η προετοιμασία δεν απαιτεί περίπλοκες διαδικασίες ούτε ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις, παρά μόνο τη σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας και το δυναμικό πρέσαρισμα των υλικών πάνω στο μαντέμι.

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Για να απολαύσεις και εσύ την πιο λαχταριστή εκδοχή με διπλό μπιφτέκι, αρωματικό τσένταρ και αφράτο ψωμάκι brioche, συγκεντρώσαμε όλα τα υλικά και τα βήματα που θα σε οδηγήσουν στο τέλειο αποτέλεσμα.

Τα απαραίτητα υλικά για 2 άτομα

350 gr μοσχαρίσιο κιμά μία φορά περασμένο στη μηχανή

μία φορά περασμένο στη μηχανή 2 αφράτα ψωμάκια brioche κομμένα στη μέση

κομμένα στη μέση 4 φέτες τυρί τσένταρ

1 κ.σ. μαγιονέζα

1 κ.σ. μουστάρδα

Αλάτι

Πιπέρι

Η διαδικασία εκτέλεσης βήμα προς βήμα

Βγάζεις τον κιμά από το ψυγείο, φροντίζοντας να είναι πολύ παγωμένος, και τον χωρίζεις σε 4 αφράτες μπάλες χωρίς να τον ανακατέψεις ή να τον πιέσεις. Σκεπάζεις τις μπάλες κιμά και τις αφήνεις στο ψυγείο μέχρι τη στιγμή του ψησίματος. Αλείφεις με ελάχιστο λάδι μια μαντεμένια κατά προτίμηση επιφάνεια ή πλάκα ψησίματος και την αφήνεις να κάψει στο μέγιστο μέχρι να αχνίζει. Ακουμπάς αμέσως επάνω, αραιά μεταξύ τους, τις αφράτες παγωμένες μπάλες κιμά. Χρησιμοποιώντας μια φαρδιά επίπεδη σπάτουλα, πιέζεις τις μπάλες με δύναμη να πλατύνουν τελείως. Πασπαλίζεις με αλάτι και πιπέρι τη μία πλευρά μόνο και ψήνεις για 1½ λεπτό. Αναποδογυρίζεις τα μπιφτέκια και ψήνεις για 1½ λεπτό ακόμα, ώστε να παραμείνουν πολύ ζουμερά με καψαλισμένη ροδοψημένη επιφάνεια. Ακουμπάς πάνω στο πρώτο μπιφτέκι μία φέτα τσένταρ, σκεπάζεις με το δεύτερο μπιφτέκι και τοποθετείς από πάνω μία ακόμη φέτα τσένταρ, βάζοντάς τα το ένα πάνω στο άλλο για να λιώσει το τυρί με τη θερμότητα. Ακολουθείς την ίδια ακριβώς διαδικασία για να φτιάξεις και τα υπόλοιπα μπιφτέκια. Κόβεις τα ψωμάκια στη μέση, τα καψαλίζεις στην καυτή επιφάνεια και στη συνέχεια τα αλείφεις με λίγη μαγιονέζα και μουστάρδα. Τοποθετείς επάνω τα διπλά smashed burgers με το λιωμένο τυρί και προσθέτεις, αν θέλεις, επιπλέον υλικά όπως καραμελωμένα κρεμμύδια, ντομάτα, λαχανικά ή μπέικον.

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