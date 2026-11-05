Maison Margiela: Γιορτάζει 20 χρόνια στο Τόκιο με ένα συλλεκτικό manga

Η Maison Margiela γιορτάζει 20 χρόνια στο Τόκιο με μια δωρεάν συλλεκτική έκδοση, αφιερωμένη στην ιστορία, την τέχνη και την εμβληματική αισθητική της

Με μια ματιά Η Maison Margiela γιορτάζει 20 χρόνια στο Τόκιο με ένα συλλεκτικό zine.

Το zine αφηγείται την ιστορία του οίκου, τη σχέση του με το Τόκιο και το Ebisu.

Περιλαμβάνει αναμνήσεις εργαζομένων, συνεντεύξεις και αναδρομή στα Tabi.

Η έκδοση συνοδεύεται από manga και κείμενα, και θα διατίθεται δωρεάν στο κατάστημα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είκοσι χρόνια δημιουργικής παρουσίας στην περιοχή Ebisu του Τόκιο συμπληρώνει φέτος η Maison Margiela και επιλέγει να γιορτάσει αυτή τη σημαντική επέτειο με έναν ιδιαίτερο τρόπο: μέσα από ένα συλλεκτικό έντυπο που αφηγείται την ιστορία του οίκου, τη σχέση του με την ιαπωνική πρωτεύουσα και την πολιτιστική ταυτότητα της γειτονιάς που τον φιλοξενεί.

Η επέτειος αφορά το κατάστημα της Maison Margiela στο Ebisu, το πρώτο κατάστημα του οίκου παγκοσμίως, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της μόδας. Στο πλαίσιο του δεύτερου κεφαλαίου του project «Maison Margiela/folders», ο οίκος δημιουργεί μια ξεχωριστή έκδοση, αφιερωμένη στις αναμνήσεις, στους ανθρώπους και στις δημιουργικές επιρροές που συνδέονται με τον συγκεκριμένο χώρο.

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Ένα συλλεκτικό zine αφηγείται την ιστορία της Maison Margiela

Το κεντρικό στοιχείο της επετειακής πρωτοβουλίας είναι ένα ειδικό zine, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν, προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετική ματιά στην ιστορία της Maison Margiela στο Τόκιο.

Στις σελίδες του περιλαμβάνονται προσωπικές αναμνήσεις εργαζομένων που βρίσκονται στο κατάστημα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, αλλά και μια αναδρομή στην πορεία των εμβληματικών Tabi, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια στην ιστορία του οίκου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι συνεντεύξεις με συλλέκτες Tabi από την περιοχή, καθώς και με ανθρώπους της τοπικής κοινότητας του Ebisu. Με αυτόν τον τρόπο, η έκδοση δεν περιορίζεται στην ιστορία ενός fashion brand, αλλά αναδεικνύει τη σύνδεσή του με την καθημερινότητα και την πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Το φωτογραφικό υλικό υπογράφει ο Takashi Homma, μέσα από ένα φωτογραφικό δοκίμιο αφιερωμένο στο Ebisu, ενώ ο συγγραφέας Yoshikatsu Yamato συμμετέχει με ένα προσωπικό κείμενο.

Η μόδα συναντά το manga και την καλλιτεχνική δημιουργία

Η έκδοση γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς συνοδεύεται από 2 επιπλέον έντυπα που εμπλουτίζουν το περιεχόμενό της. Το πρώτο είναι ένα πρωτότυπο manga από τον δημιουργό Gakuto Moriizumi, εμπνευσμένο από το κατάστημα της Maison Margiela στο Τόκιο. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα συνάντηση της ιαπωνικής κουλτούρας των comics με την αισθητική και τη δημιουργική φιλοσοφία του γαλλικού οίκου.

Το δεύτερο έντυπο συνδέεται με την πρωτοβουλία «Line 2» και παρουσιάζει την απομαγνητοφώνηση μιας συζήτησης ανάμεσα στην καλλιτέχνιδα Mio Suzuki και το ιστορικό γαλλικό εργαστήριο ταπισερί Les Manufactures Nationales – Sèvres & Mobilier National.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποκτά και φυσική παρουσία μέσα από μια ειδική εγκατάσταση στον χώρο της Maison Margiela Tokyo, η οποία θα είναι επισκέψιμη από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Πού και πότε θα διατίθεται η επετειακή έκδοση

Το συλλεκτικό zine θα είναι διαθέσιμο από τις 5 Νοεμβρίου στο κατάστημα της Maison Margiela στο Τόκιο, μέχρι εξαντλήσεως των αντιτύπων.

Παράλληλα, για μία μόνο ημέρα, στις 5 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί διανομή αντιτύπων σε ειδικά σημεία που θα διαμορφωθούν ως μικρά περίπτερα Τύπου στην περιοχή Ebisu. Οι ακριβείς τοποθεσίες θα ανακοινωθούν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Maison Margiela στο LINE στις 4 Νοεμβρίου.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Maison Margiela δεν γιορτάζει απλώς δύο δεκαετίες από την παρουσία της στο Τόκιο. Δημιουργεί ένα μικρό αρχείο μνήμης, στο οποίο συναντιούνται η μόδα, η τέχνη, η φωτογραφία και οι άνθρωποι μιας γειτονιάς που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της.

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