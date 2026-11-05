Fashion 05.11.2026

Maison Margiela: Γιορτάζει 20 χρόνια στο Τόκιο με ένα συλλεκτικό manga

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Maison Margiela γιορτάζει 20 χρόνια στο Τόκιο με μια δωρεάν συλλεκτική έκδοση, αφιερωμένη στην ιστορία, την τέχνη και την εμβληματική αισθητική της
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Maison Margiela γιορτάζει 20 χρόνια στο Τόκιο με ένα συλλεκτικό zine.
  • Το zine αφηγείται την ιστορία του οίκου, τη σχέση του με το Τόκιο και το Ebisu.
  • Περιλαμβάνει αναμνήσεις εργαζομένων, συνεντεύξεις και αναδρομή στα Tabi.
  • Η έκδοση συνοδεύεται από manga και κείμενα, και θα διατίθεται δωρεάν στο κατάστημα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είκοσι χρόνια δημιουργικής παρουσίας στην περιοχή Ebisu του Τόκιο συμπληρώνει φέτος η Maison Margiela και επιλέγει να γιορτάσει αυτή τη σημαντική επέτειο με έναν ιδιαίτερο τρόπο: μέσα από ένα συλλεκτικό έντυπο που αφηγείται την ιστορία του οίκου, τη σχέση του με την ιαπωνική πρωτεύουσα και την πολιτιστική ταυτότητα της γειτονιάς που τον φιλοξενεί.

maison_margiela_tokio (1)
https://www.instagram.com/maisonmargiela/

Η επέτειος αφορά το κατάστημα της Maison Margiela στο Ebisu, το πρώτο κατάστημα του οίκου παγκοσμίως, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της μόδας. Στο πλαίσιο του δεύτερου κεφαλαίου του project «Maison Margiela/folders», ο οίκος δημιουργεί μια ξεχωριστή έκδοση, αφιερωμένη στις αναμνήσεις, στους ανθρώπους και στις δημιουργικές επιρροές που συνδέονται με τον συγκεκριμένο χώρο.

Διάβασε επίσης: Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Περπάτησε ως νύφη στο catwalk του Βασίλη Ζούλια

Ένα συλλεκτικό zine αφηγείται την ιστορία της Maison Margiela

Το κεντρικό στοιχείο της επετειακής πρωτοβουλίας είναι ένα ειδικό zine, το οποίο θα διανέμεται δωρεάν, προσφέροντας στο κοινό μια διαφορετική ματιά στην ιστορία της Maison Margiela στο Τόκιο.

Στις σελίδες του περιλαμβάνονται προσωπικές αναμνήσεις εργαζομένων που βρίσκονται στο κατάστημα από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, αλλά και μια αναδρομή στην πορεία των εμβληματικών Tabi, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια στην ιστορία του οίκου.

https://www.instagram.com/maisonmargiela/
https://www.instagram.com/maisonmargiela/

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι συνεντεύξεις με συλλέκτες Tabi από την περιοχή, καθώς και με ανθρώπους της τοπικής κοινότητας του Ebisu. Με αυτόν τον τρόπο, η έκδοση δεν περιορίζεται στην ιστορία ενός fashion brand, αλλά αναδεικνύει τη σύνδεσή του με την καθημερινότητα και την πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Το φωτογραφικό υλικό υπογράφει ο Takashi Homma, μέσα από ένα φωτογραφικό δοκίμιο αφιερωμένο στο Ebisu, ενώ ο συγγραφέας Yoshikatsu Yamato συμμετέχει με ένα προσωπικό κείμενο.

Η μόδα συναντά το manga και την καλλιτεχνική δημιουργία

Η έκδοση γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή, καθώς συνοδεύεται από 2 επιπλέον έντυπα που εμπλουτίζουν το περιεχόμενό της. Το πρώτο είναι ένα πρωτότυπο manga από τον δημιουργό Gakuto Moriizumi, εμπνευσμένο από το κατάστημα της Maison Margiela στο Τόκιο. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα συνάντηση της ιαπωνικής κουλτούρας των comics με την αισθητική και τη δημιουργική φιλοσοφία του γαλλικού οίκου.

https://www.instagram.com/maisonmargiela/
https://www.instagram.com/maisonmargiela/

Το δεύτερο έντυπο συνδέεται με την πρωτοβουλία «Line 2» και παρουσιάζει την απομαγνητοφώνηση μιας συζήτησης ανάμεσα στην καλλιτέχνιδα Mio Suzuki και το ιστορικό γαλλικό εργαστήριο ταπισερί Les Manufactures Nationales – Sèvres & Mobilier National.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποκτά και φυσική παρουσία μέσα από μια ειδική εγκατάσταση στον χώρο της Maison Margiela Tokyo, η οποία θα είναι επισκέψιμη από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Πού και πότε θα διατίθεται η επετειακή έκδοση

Το συλλεκτικό zine θα είναι διαθέσιμο από τις 5 Νοεμβρίου στο κατάστημα της Maison Margiela στο Τόκιο, μέχρι εξαντλήσεως των αντιτύπων.

Παράλληλα, για μία μόνο ημέρα, στις 5 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί διανομή αντιτύπων σε ειδικά σημεία που θα διαμορφωθούν ως μικρά περίπτερα Τύπου στην περιοχή Ebisu. Οι ακριβείς τοποθεσίες θα ανακοινωθούν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Maison Margiela στο LINE στις 4 Νοεμβρίου.

https://www.instagram.com/maisonmargiela/
https://www.instagram.com/maisonmargiela/

Με αυτή την πρωτοβουλία, η Maison Margiela δεν γιορτάζει απλώς δύο δεκαετίες από την παρουσία της στο Τόκιο. Δημιουργεί ένα μικρό αρχείο μνήμης, στο οποίο συναντιούνται η μόδα, η τέχνη, η φωτογραφία και οι άνθρωποι μιας γειτονιάς που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Maison Margiela Τόκιο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«SMS of Death»: Η νέα απειλή που μπορεί να «ρίξει» τα Android κινητά

«SMS of Death»: Η νέα απειλή που μπορεί να «ρίξει» τα Android κινητά

05.11.2026
Επόμενο
Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της

Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της

05.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής
Life

Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

05.11.2026
STABILO x KIKO MILANO: Τα lip markers που θα γίνουν το νέο beauty obsession
Beauty

STABILO x KIKO MILANO: Τα lip markers που θα γίνουν το νέο beauty obsession

05.11.2026
Met Gala 2027: Πώς το T-shirt και το αδιάβροχο γίνονται η νέα θεματική του πιο glam θεσμού
Fashion

Met Gala 2027: Πώς το T-shirt και το αδιάβροχο γίνονται η νέα θεματική του πιο glam θεσμού

05.11.2026
MadWalk 2026: Οι νέες αφίξεις στο line-up και οι καλλιτέχνες που θα απογειώσουν τη βραδιά
Life

MadWalk 2026: Οι νέες αφίξεις στο line-up και οι καλλιτέχνες που θα απογειώσουν τη βραδιά

05.11.2026
Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά
Food

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

05.11.2026
Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!
Life

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

05.11.2026
Ποιος είπε ότι η τεχνολογία έχει ηλικία; Ο 102χρονος George και η 89χρονη Annie αποδεικνύουν το αντίθετο!
Life

Ποιος είπε ότι η τεχνολογία έχει ηλικία; Ο 102χρονος George και η 89χρονη Annie αποδεικνύουν το αντίθετο!

05.11.2026
Πήγε να μετρήσει την αρκούδα και κατέληξε στην αγκαλιά της – Το πιο απρόσμενο «φιλί»!
Life

Πήγε να μετρήσει την αρκούδα και κατέληξε στην αγκαλιά της – Το πιο απρόσμενο «φιλί»!

05.11.2026
Πεντικιούρ τον χειμώνα; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις
Beauty

Πεντικιούρ τον χειμώνα; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις

05.11.2026
Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη