Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της

Η Catherine Zeta-Jones αποκαλύπτει πώς η «Μάσκα του Ζορρό» άλλαξε την καριέρα της και την έφερε κοντά στον Michael Douglas

Με μια ματιά Η ταινία «Η Μάσκα του Ζορρό» ήταν καθοριστική για την καριέρα της Catherine Zeta-Jones.

Ο Steven Spielberg εντυπωσιάστηκε από την ηθοποιό, οδηγώντας στην επιλογή της για τον ρόλο.

Η προετοιμασία για την ταινία περιλάμβανε μαθήματα ιππασίας, ξιφασκίας και δύσκολες ενδυματολογικές απαιτήσεις.

Η «Μάσκα του Ζορρό» έφερε την Catherine Zeta-Jones κοντά στον Michael Douglas, τον μελλοντικό της σύζυγο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ταινία που σημάδεψε την επαγγελματική της πορεία, αλλά και την προσωπική της ζωή, θυμήθηκε η Catherine Zeta-Jones, αποκαλύπτοντας πώς η συμμετοχή της στη «Μάσκα του Ζορρό» το 1998 στάθηκε καθοριστική για το μέλλον της. Η διάσημη ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της στα γυρίσματα, τη γνωριμία της με τον Antonio Banderas, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη παραγωγή έφερε στη ζωή της τον άνθρωπο που έμελλε να γίνει σύζυγός της, τον Michael Douglas.

Σε συνέντευξή της στο βίντεο της σειράς «Building Character» του αμερικανικού Harper’s Bazaar, η Catherine Zeta-Jones έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της, ξεκινώντας από τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική και φτάνοντας σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της.

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Η ηθοποιός θυμήθηκε την πρώτη σημαντική τηλεοπτική της εμφάνιση στη βρετανική κωμικοδραματική σειρά «The Darling Buds of May», όπου υποδύθηκε τη Mariette από το 1991 έως το 1993.

Η μετακόμισή της στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσε ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα της. Ωστόσο, μια τηλεοπτική παραγωγή με θέμα τον Τιτανικό αποδείχθηκε απρόσμενα καθοριστική για την επαγγελματική της εξέλιξη.

Όπως αποκάλυψε, ο διάσημος σκηνοθέτης Steven Spielberg παρακολούθησε τυχαία ένα από τα πρώτα επεισόδια της σειράς και εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της. Η εντύπωση που του άφησε ήταν αρκετή ώστε να κινητοποιήσει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Μάσκα του Ζορρό», σε σκηνοθεσία Martin Campbell.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε σημείο καμπής. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η Catherine Zeta-Jones ξεκίνησε μαθήματα ιππασίας και ξιφασκίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου της, στο πλευρό του Antonio Banderas.

Ο κορσές, οι δύσκολες σκηνές και η χημεία με τον Antonio Banderas

Η προετοιμασία για την ταινία δεν ήταν καθόλου εύκολη. Η ηθοποιός θυμήθηκε με χιούμορ τις ιδιαίτερες ενδυματολογικές απαιτήσεις της παραγωγής, καθώς περνούσε καθημερινά πολλές ώρες φορώντας κορσέ, εσώρουχα και μεσοφόρια, όπως επέβαλλε η αισθητική της εποχής.

Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα κοστούμια δυσκόλευαν αρκετά τις κινήσεις της, ιδιαίτερα στις σκηνές που απαιτούσαν σωματική δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε πως το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό στην οθόνη.

Μάλιστα, αναφέρθηκε με παιχνιδιάρικη διάθεση και στις σκηνές με τον Antonio Banderas, σχολιάζοντας με χιούμορ τις στιγμές κατά τις οποίες ο συμπρωταγωνιστής της έσκιζε τα ρούχα της στο πλαίσιο της ταινίας.

Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την έφερε κοντά στον Michael Douglas

Η πιο προσωπική αποκάλυψη της Catherine Zeta-Jones αφορούσε, φυσικά, τον Michael Douglas. Η ηθοποιός εξήγησε πως ο μελλοντικός σύζυγός της την είδε στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη «Μάσκα του Ζορρό» και γοητεύτηκε από εκείνη.

Μάλιστα, αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ταινία είχε τελικά διπλή σημασία για τη ζωή της: της άνοιξε σημαντικές επαγγελματικές πόρτες και ταυτόχρονα την έφερε πιο κοντά στον άνθρωπο με τον οποίο δημιούργησε οικογένεια.

«Ήταν διπλό κέρδος!», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην αντίδραση του Michael Douglas όταν την παρακολούθησε στην ταινία.

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, τονίζοντας πως δεν πρόκειται απλώς για μια παραγωγή που συνέβαλε στην καριέρα της, αλλά για ένα έργο που άλλαξε πραγματικά την πορεία της ζωής της.

26 χρόνια γάμου για το ζευγάρι του Hollywood

Η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2000 και αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της διεθνούς showbiz.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επέτειο του γάμου τους, εξηγώντας πως η «Μάσκα του Ζορρό» έχει πλέον μια ακόμη πιο ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, καθώς συνδέεται με την αρχή της κοινής τους ιστορίας.

«Χρησιμοποιώ συνεχώς την έκφραση “μου άλλαξε τη ζωή”, αλλά αυτή η ταινία πράγματι μου άλλαξε τη ζωή», εξομολογήθηκε, πριν καταλήξει με μια χαρακτηριστική ατάκα: «Ποιος να ήξερε ότι ο Ζορρό θα ήταν τόσο σημαντικός;».

Μια ταινία, λοιπόν, που ξεκίνησε ως ένας ακόμη μεγάλος επαγγελματικός σταθμός, αποδείχθηκε τελικά καθοριστική και για την προσωπική ευτυχία της Catherine Zeta-Jones.

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