Celeb News 05.11.2026

Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Catherine Zeta-Jones αποκαλύπτει πώς η «Μάσκα του Ζορρό» άλλαξε την καριέρα της και την έφερε κοντά στον Michael Douglas
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Η Μάσκα του Ζορρό» ήταν καθοριστική για την καριέρα της Catherine Zeta-Jones.
  • Ο Steven Spielberg εντυπωσιάστηκε από την ηθοποιό, οδηγώντας στην επιλογή της για τον ρόλο.
  • Η προετοιμασία για την ταινία περιλάμβανε μαθήματα ιππασίας, ξιφασκίας και δύσκολες ενδυματολογικές απαιτήσεις.
  • Η «Μάσκα του Ζορρό» έφερε την Catherine Zeta-Jones κοντά στον Michael Douglas, τον μελλοντικό της σύζυγο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ταινία που σημάδεψε την επαγγελματική της πορεία, αλλά και την προσωπική της ζωή, θυμήθηκε η Catherine Zeta-Jones, αποκαλύπτοντας πώς η συμμετοχή της στη «Μάσκα του Ζορρό» το 1998 στάθηκε καθοριστική για το μέλλον της. Η διάσημη ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της στα γυρίσματα, τη γνωριμία της με τον Antonio Banderas, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η συγκεκριμένη παραγωγή έφερε στη ζωή της τον άνθρωπο που έμελλε να γίνει σύζυγός της, τον Michael Douglas.

Η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas ποζάρουν τρυφερά μπροστά από ένα εντυπωσιακό κτίριο με τρούλους, γιορτάζοντας τα κοινά τους γενέθλια.
https://www.instagram.com/catherinezetajones/

Σε συνέντευξή της στο βίντεο της σειράς «Building Character» του αμερικανικού Harper’s Bazaar, η Catherine Zeta-Jones έκανε μια αναδρομή στην καριέρα της, ξεκινώντας από τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική και φτάνοντας σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της.

Διάβασε επίσης: Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Το όνομα που έδωσε στην κόρη του

Η ηθοποιός θυμήθηκε την πρώτη σημαντική τηλεοπτική της εμφάνιση στη βρετανική κωμικοδραματική σειρά «The Darling Buds of May», όπου υποδύθηκε τη Mariette από το 1991 έως το 1993.

Η μετακόμισή της στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτέλεσε ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα της. Ωστόσο, μια τηλεοπτική παραγωγή με θέμα τον Τιτανικό αποδείχθηκε απρόσμενα καθοριστική για την επαγγελματική της εξέλιξη.

Η Carys Douglas με τους Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones σε κόκκινο χαλί.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όπως αποκάλυψε, ο διάσημος σκηνοθέτης Steven Spielberg παρακολούθησε τυχαία ένα από τα πρώτα επεισόδια της σειράς και εντυπωσιάστηκε από την ερμηνεία της. Η εντύπωση που του άφησε ήταν αρκετή ώστε να κινητοποιήσει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Μάσκα του Ζορρό», σε σκηνοθεσία Martin Campbell.

Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε σημείο καμπής. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, η Catherine Zeta-Jones ξεκίνησε μαθήματα ιππασίας και ξιφασκίας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου της, στο πλευρό του Antonio Banderas.

Ο κορσές, οι δύσκολες σκηνές και η χημεία με τον Antonio Banderas

Η προετοιμασία για την ταινία δεν ήταν καθόλου εύκολη. Η ηθοποιός θυμήθηκε με χιούμορ τις ιδιαίτερες ενδυματολογικές απαιτήσεις της παραγωγής, καθώς περνούσε καθημερινά πολλές ώρες φορώντας κορσέ, εσώρουχα και μεσοφόρια, όπως επέβαλλε η αισθητική της εποχής.

Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα κοστούμια δυσκόλευαν αρκετά τις κινήσεις της, ιδιαίτερα στις σκηνές που απαιτούσαν σωματική δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε πως το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό στην οθόνη.

Η Carys Douglas με τους Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones σε κόκκινο χαλί.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μάλιστα, αναφέρθηκε με παιχνιδιάρικη διάθεση και στις σκηνές με τον Antonio Banderas, σχολιάζοντας με χιούμορ τις στιγμές κατά τις οποίες ο συμπρωταγωνιστής της έσκιζε τα ρούχα της στο πλαίσιο της ταινίας.

Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την έφερε κοντά στον Michael Douglas

Η πιο προσωπική αποκάλυψη της Catherine Zeta-Jones αφορούσε, φυσικά, τον Michael Douglas. Η ηθοποιός εξήγησε πως ο μελλοντικός σύζυγός της την είδε στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη «Μάσκα του Ζορρό» και γοητεύτηκε από εκείνη.

Μάλιστα, αντιμετώπισε με χιούμορ το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ταινία είχε τελικά διπλή σημασία για τη ζωή της: της άνοιξε σημαντικές επαγγελματικές πόρτες και ταυτόχρονα την έφερε πιο κοντά στον άνθρωπο με τον οποίο δημιούργησε οικογένεια.

Η Catherine Zeta-Jones ως Morticia Addams στη σειρά Wednesday του Netflix.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ήταν διπλό κέρδος!», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στην αντίδραση του Michael Douglas όταν την παρακολούθησε στην ταινία.

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, τονίζοντας πως δεν πρόκειται απλώς για μια παραγωγή που συνέβαλε στην καριέρα της, αλλά για ένα έργο που άλλαξε πραγματικά την πορεία της ζωής της.

26 χρόνια γάμου για το ζευγάρι του Hollywood

Η Catherine Zeta-Jones και ο Michael Douglas παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2000 και αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της διεθνούς showbiz.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επέτειο του γάμου τους, εξηγώντας πως η «Μάσκα του Ζορρό» έχει πλέον μια ακόμη πιο ξεχωριστή θέση στην καρδιά της, καθώς συνδέεται με την αρχή της κοινής τους ιστορίας.

Ο Michael Douglas και η Catherine Zeta-Jones περπατούν στο κόκκινο χαλί, με τον θρύλο του Χόλιγουντ να κρατάει το χέρι της ηθοποιού.
https://www.instagram.com/michaelkirkdouglas

«Χρησιμοποιώ συνεχώς την έκφραση “μου άλλαξε τη ζωή”, αλλά αυτή η ταινία πράγματι μου άλλαξε τη ζωή», εξομολογήθηκε, πριν καταλήξει με μια χαρακτηριστική ατάκα: «Ποιος να ήξερε ότι ο Ζορρό θα ήταν τόσο σημαντικός;».

Μια ταινία, λοιπόν, που ξεκίνησε ως ένας ακόμη μεγάλος επαγγελματικός σταθμός, αποδείχθηκε τελικά καθοριστική και για την προσωπική ευτυχία της Catherine Zeta-Jones.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Catherine Zeta-Jones
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Maison Margiela: Γιορτάζει 20 χρόνια στο Τόκιο με ένα συλλεκτικό manga

Maison Margiela: Γιορτάζει 20 χρόνια στο Τόκιο με ένα συλλεκτικό manga

05.11.2026
Επόμενο
Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης

05.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher
Celeb News

Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher

05.11.2026
Kaia Gerber: Επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά την απώλεια του αδελφού της
Celeb News

Kaia Gerber: Επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά την απώλεια του αδελφού της

05.11.2026
Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης
Celeb News

Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης

05.11.2026
Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου – Το μοντέλο των 90’s που άφησε το μόντελινγκ για την κεραμική
Celeb News

Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου – Το μοντέλο των 90’s που άφησε το μόντελινγκ για την κεραμική

05.11.2026
«Ο Νίκος ξεκίνησε την κόντρα»: Η Αννίτα Πάνια παίρνει θέση στο θέμα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα
Celeb News

«Ο Νίκος ξεκίνησε την κόντρα»: Η Αννίτα Πάνια παίρνει θέση στο θέμα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα

05.11.2026
Καλομοίρα: Οι φθινοπωρινές εικόνες από το οικογενειακό ταξίδι στις ΗΠΑ
Celeb News

Καλομοίρα: Οι φθινοπωρινές εικόνες από το οικογενειακό ταξίδι στις ΗΠΑ

05.11.2026
Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Το όνομα που έδωσε στην κόρη του
Celeb News

Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Το όνομα που έδωσε στην κόρη του

05.11.2026
Cardi B: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της και αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό του!
Celeb News

Cardi B: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της και αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό του!

05.11.2026
50 Cent: Το «αιχμηρό» μήνυμα στον Diddy για τα γενέθλιά του ενώ βρίσκεται στη φυλακή
Celeb News

50 Cent: Το «αιχμηρό» μήνυμα στον Diddy για τα γενέθλιά του ενώ βρίσκεται στη φυλακή

05.11.2026
Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη