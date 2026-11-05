«Ο Νίκος ξεκίνησε την κόντρα»: Η Αννίτα Πάνια παίρνει θέση στο θέμα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα

Η Αννίτα Πάνια σχολιάζει για πρώτη φορά την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα και αποκαλύπτει ποιος πιστεύει ότι έκανε την αρχή

Με μια ματιά Η Αννίτα Πάνια τοποθετήθηκε για την αντιπαράθεση Βίσση-Καρβέλα, αποδίδοντας την αρχή στον Νίκο Καρβέλα.

Η παρουσιάστρια δέχεται καθημερινά πολλά τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους για το θέμα.

Η Πάνια εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη φωνή της Άννας Βίσση.

Θεωρεί ότι οι καβγάδες δείχνουν ουσιαστικό ενδιαφέρον και ότι οι άνθρωποι υπολογίζουν ο ένας τον άλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με κάθε νέα τοποθέτηση γύρω από τους δύο καλλιτέχνες να προκαλεί συζητήσεις. Αυτή τη φορά, στο θέμα πήρε θέση η Αννίτα Πάνια, η οποία γνωρίζει καλά τον μουσικοσυνθέτη, καθώς στο παρελθόν υπήρξαν παντρεμένοι και έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο. Η παρουσιάστρια βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Γηροκομείο» του Ηλία Ψινάκη, μοιράστηκε τη δική της εκτίμηση για όσα έχουν συμβεί ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Χωρίς να αποφύγει την ερώτηση, άφησε να φανεί ποια πλευρά θεωρεί ότι έκανε την αρχή, ενώ δεν παρέλειψε να αντιμετωπίσει με το γνώριμο χιούμορ της το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει η υπόθεση.

Η συζήτηση με τον Ηλία Ψινάκη ξεκίνησε από την έντονη κινητικότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Όπως αποκάλυψε η Αννίτα Πάνια, οι δημοσιογράφοι επικοινωνούν καθημερινά μαζί της, προσπαθώντας να αποσπάσουν ένα σχόλιο για την εξέλιξη της αντιπαράθεσης.

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«Κάθε μέρα ξυπνάω με 50 αναπάντητες κλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως η υπόθεση έχει φέρει το τηλέφωνό της σε διαρκή κινητικότητα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι καταλαβαίνει το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων και δεν θεωρεί παράλογο το γεγονός ότι προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για ένα θέμα που απασχολεί έντονα τη δημοσιότητα.

Όταν, ωστόσο, η κουβέντα πέρασε στην ίδια τη διαφωνία των δύο καλλιτεχνών, η παρουσιάστρια δεν δίστασε να εκφράσει την προσωπική της άποψη. «Βασικά νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό», είπε, αποδίδοντας στον Νίκο Καρβέλα την αρχική κίνηση που οδήγησε στη δημόσια αντιπαράθεση.





Η αναφορά της στην Άννα Βίσση είχε, μάλιστα, έναν ιδιαίτερα θερμό τόνο, καθώς δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη φωνή της τραγουδίστριας. «Όταν ακούω Άννα Βίσση, μου κάνει σπα εγκεφαλικό η φωνή της. Τι να κάνω;», σχολίασε με χιούμορ, δίνοντας μια ακόμη χαρακτηριστική ατάκα στη συζήτηση.

Πέρα από τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση, η Αννίτα Πάνια μοιράστηκε και τη γενικότερη φιλοσοφία της για τις διαφωνίες ανάμεσα στους ανθρώπους. Για την ίδια, ένας καβγάς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια σχέση βρίσκεται σε κρίση. Αντίθετα, μπορεί να φανερώνει ότι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον και ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να υπολογίζουν η μία την άλλη.





«Θα τσακωνόμουν μόνο με άνθρωπο τον οποίο παίρνω στα σοβαρά. Με άνθρωπο που δεν παίρνω στα σοβαρά, δεν τσακώνομαι. Όταν τον υπολογίζω όμως, θα του την πω, θα έχω αντίλογο, θα μανουριάσω και μετά θα τα ξαναβρώ», εξήγησε.

Στη δική της προσέγγιση, λοιπόν, η σύγκρουση δεν αποτελεί πάντα λόγο απομάκρυνσης. Μπορεί να είναι και ένας τρόπος να εκφράσεις όσα σκέφτεσαι, να υπερασπιστείς τη θέση σου και τελικά να διατηρήσεις μια σχέση στην οποία εξακολουθείς να δίνεις αξία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το να τσακώνεσαι με κάποιον μπορεί να είναι ακόμη και απαραίτητο, καθώς δείχνει ότι τιμάς τη σχέση σου μαζί του.

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