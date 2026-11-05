Celeb World 05.11.2026

Ο Bob Dylan στο Βατικανό: Το συμβολικό ραντεβού με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’

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Ο Bob Dylan είχε μια συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στο Βατικανό, ανταλλάσσοντας δώρα και εκφράζοντας αλληλοεκτίμηση
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Bob Dylan συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' στο Βατικανό.
  • Ο Dylan προσέφερε στον Πάπα την αυτοβιογραφία του, ενώ ο Πάπας του χάρισε ένα ροζάριο.
  • Ο Πάπας Λέων ΙΔ' έχει εκφράσει θαυμασμό για τον Dylan, χρησιμοποιώντας στίχους του σε βιβλίο του.
  • Η συνάντηση υπογραμμίζει κοινές αντιπολεμικές θέσεις και τη δύναμη των μηνυμάτων ειρήνης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερη συνάντηση έλαβε χώρα στο Βατικανό, όπου ο Bob Dylan, ο πολυβραβευμένος τραγουδοποιός και νομπελίστας λογοτεχνίας, έγινε δεκτός από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’. Η συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Bob Dylan στην Ιταλία, είχε συμβολικό χαρακτήρα, αντανακλώντας την αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των δύο προσωπικοτήτων.

https://www.instagram.com/bbcnews/
https://www.instagram.com/bbcnews/

Κατά την ακρόαση, ο 85χρονος Bob Dylan προσέφερε στον ποντίφικα ένα αντίτυπο της αυτοβιογραφίας του, με τίτλο «Chronicles – Volume One». Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, ο οποίος είναι ο πρώτος αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, χάρισε στον Bob Dylan ένα ροζάριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ιστότοπος Vatican News.

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Η σύνδεση μεταξύ του Πάπα και του Bob Dylan δεν είναι τυχαία. Ο Λέων ΙΔ’ έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για το έργο του τραγουδοποιού, ενσωματώνοντας μάλιστα στίχους του σε ένα από τα βιβλία του. Συγκεκριμένα, στον πρόλογο του βιβλίου του για την ειρήνη, με τίτλο «Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift» (Αφοπλισμένη και αφοπλιστική: Η ειρήνη είναι δώρο), ο ποντίφικας επικαλέστηκε στίχους από το αντιπολεμικό τραγούδι του Bob Dylan «Go Away you Bomb», το οποίο κυκλοφόρησε το 1963.

https://www.instagram.com/bbcnews/
https://www.instagram.com/bbcnews/

Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει τις κοινές αντιπολεμικές θέσεις που έχουν εκφράσει και οι δύο άνδρες. Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έχει υιοθετήσει μια σταθερή αντιπολεμική στάση, η οποία έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως αυτή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τον Πάπα «άσχετο» σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, όταν ο τελευταίος είχε επικρίνει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η συνάντηση αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Bob Dylan συναντά έναν Πάπα. Στο παρελθόν, είχε τραγουδήσει σε μια εκδήλωση για τη νεολαία στην Μπολόνια το 1997, παρουσία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’.

https://www.instagram.com/bbcnews/
https://www.instagram.com/bbcnews/

Η συνάντηση του Bob Dylan με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Βατικανό αποτελεί μια σημαντική στιγμή, που αναδεικνύει τη διαχρονική επιρροή της τέχνης και τη δύναμη των μηνυμάτων ειρήνης, τα οποία υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια και ενώνουν προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους.

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Bob Dylan Βατικανό Πάπας Λέων
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