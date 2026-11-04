Celeb News 04.11.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Η χριστουγεννιάτικη έκπληξη που ξετρέλανε τη μικρή Ξένια

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Μια χριστουγεννιάτικη χιονόμπαλα έκλεψε την καρδιά της μικρής Ξένιας και η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε τη στιγμή με τους ακολούθους της
Ειρήνη Στόφυλα

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει ήδη μπει σε εορταστική διάθεση, μοιράζοντας με τους ακολούθους της στο Instagram μια γλυκιά στιγμή από την καθημερινότητά της με την κόρη της, Ξένια. Η παρουσιάστρια, η οποία δεν έχει διστάσει ποτέ να εκφράσει τον ενθουσιασμό της ως μητέρα, δημοσίευσε ένα Instagram Story που έδειχνε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο διακοσμητικό, το οποίο κατέκτησε αμέσως την καρδιά της μικρής.

Η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχεται τον Νοέμβριο με κομψό στυλ και ομπρέλα κάτω από τη βροχή.
https://www.instagram.com/katken85

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους μια περίτεχνη χιονόμπαλα, η οποία φαίνεται να προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στη μικρή Ξένια. Η στιγμή αυτή, αν και φαινομενικά ασήμαντη, αποτελεί μια ξεχωριστή υπενθύμιση της χαράς που φέρνουν τα πρώτα Χριστούγεννα και οι μικρές, καθημερινές ανακαλύψεις των παιδιών.

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Η παρουσιάστρια, θέλοντας να μοιραστεί αυτή την όμορφη εμπειρία, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ποιος να μου το έλεγε ότι μια χριστουγεννιάτικη χιονόμπαλα θα την ενθουσίαζε τόσο πολύ». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη συγκίνηση και την ευτυχία της Κατερίνας Καινούργιου να βλέπει την κόρη της να απολαμβάνει τις απλές χαρές της ζωής, ειδικά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

https://www.instagram.com/katken85
https://www.instagram.com/katken85

Η Κατερίνα Καινούργιου συχνά μοιράζεται στιγμές από την προσωπική της ζωή, επιτρέποντας στους ακολούθους της να πάρουν μια γεύση από την οικογενειακή της ευτυχία.

Η γλυκιά αγκαλιά ενός μωρού με τη μητέρα του, που υποδέχονται τον Νοέμβριο με τρυφερότητα.
https://www.instagram.com/katken85

Τέτοιες στιγμές, όπως αυτή με τη χιονόμπαλα, υπογραμμίζουν τη σημασία των απλών, καθημερινών απολαύσεων και τον τρόπο που μπορούν να δημιουργήσουν ανεξίτηλες αναμνήσεις.

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Instagram Κατερίνα Καινούριου
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