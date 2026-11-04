Θέλεις αλλαγή στα μαλλιά σου; Αυτά είναι τα 5 κουρέματα που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα

Από το φιλαριστό shag μέχρι το ρετρό καρέ και το bixie, ανακάλυψε τα 5 κουρέματα που θα κυριαρχήσουν τον χειμώνα

Με μια ματιά Μακριά φιλαριστά μαλλιά με όγκο, εμπνευσμένα από τα 90s, για φυσική κίνηση.

Rocker shag με σύγχρονη εκδοχή, ιδανικό για σπαστά μαλλιά και edgy διάθεση.

Blunt cut με καθαρές γραμμές, δημιουργεί την αίσθηση πυκνότητας και μίνιμαλ στυλ.

Ρετρό καρέ με όγκο και άκρες που γυρίζουν, για παιχνιδιάρικη και κομψή εμφάνιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε αλλαγή εποχής φέρνει μαζί της την ίδια σκέψη: μήπως ήρθε η στιγμή να ανανεώσω τα μαλλιά μου; Ένα νέο κούρεμα έχει τον δικό του τρόπο να αλλάζει τη διάθεσή μας και να δίνει διαφορετικό χαρακτήρα ακόμη και στα πιο απλά looks. Για τον χειμώνα του 2026, οι τάσεις κινούνται ανάμεσα στα μακριά μαλλιά με όγκο, τα ανεπιτήδευτα φιλαρίσματα και τα κοντά κουρέματα με ρετρό αναφορές.

Αυτό που ξεχωρίζω στις φετινές προτάσεις είναι η έμφαση στη φυσική υφή και την κίνηση, χωρίς την ανάγκη για ένα απόλυτα στημένο αποτέλεσμα. Είτε θέλεις να διατηρήσεις το μήκος σου είτε σκέφτεσαι μια πιο τολμηρή αλλαγή, αυτά είναι τα πέντε κουρέματα που αξίζει να έχεις αποθηκεύσει πριν από το επόμενο ραντεβού σου στο κομμωτήριο.

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1. Μακριά φιλαριστά μαλλιά με όγκο

Αν αγαπάς τα μακριά μαλλιά και δεν είσαι ακόμη έτοιμη να αποχωριστείς το μήκος σου, το φιλάρισμα είναι η ιδανική επιλογή. Με έμπνευση από τα supermodel looks των 90s, οι απαλές στρώσεις χαρίζουν όγκο και κίνηση, ενώ τα κομμάτια που πλαισιώνουν το πρόσωπο δημιουργούν ένα θηλυκό και ανεπιτήδευτα glamorous αποτέλεσμα.

Η φετινή εκδοχή αποφεύγει τις υπερβολικά έντονες διαβαθμίσεις, διατηρώντας την αίσθηση πυκνότητας στις άκρες. Το συγκεκριμένο κούρεμα προσαρμόζεται τόσο σε ίσια όσο και σε σπαστά ή σγουρά μαλλιά, αρκεί το φιλάρισμα να ακολουθεί τη φυσική τους υφή.

2. Rocker shag για μια ανεπιτήδευτη εμφάνιση

Το shag επιστρέφει με μια πιο σύγχρονη εκδοχή, διατηρώντας τον rock χαρακτήρα του αλλά αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία στην καθημερινότητα. Οι κοντύτερες στρώσεις στην κορυφή, οι ανάλαφρες αφέλειες και οι λεπτές άκρες δημιουργούν ένα αποτέλεσμα με προσωπικότητα, που δεν χρειάζεται να είναι απόλυτα φορμαρισμένο για να δείχνει όμορφο.

Αν έχεις φυσικά σπαστά μαλλιά, το shag μπορεί να αναδείξει την υφή τους με ελάχιστη προσπάθεια. Αν, πάλι, τα μαλλιά σου είναι ίσια, μερικοί χαλαροί κυματισμοί αρκούν για να ενισχύσουν την κίνηση. Είναι η κατάλληλη επιλογή αν θέλεις ένα κούρεμα με λίγο πιο edgy διάθεση, χωρίς να χάσεις την ανεπιτήδευτη αισθητική σου.

3. Το blunt cut επιστρέφει δυναμικά

Για όσες προτιμούν τις καθαρές γραμμές, το blunt cut αποτελεί μία από τις πιο κομψές επιλογές της σεζόν. Πρόκειται για ένα κούρεμα με ίσιο, συμπαγές τελείωμα, που αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε μήκη μέχρι τους ώμους ή λίγο πιο πάνω. Το αυστηρό περίγραμμα δημιουργεί την αίσθηση πιο πυκνών μαλλιών, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα παραμένει μίνιμαλ και σύγχρονο.

Η ομορφιά του βρίσκεται στην ευελιξία του, καθώς μπορείς να το φορέσεις με sleek, ίσιο styling ή να αφήσεις τη φυσική υφή των μαλλιών σου να πρωταγωνιστήσει. Ταιριάζει επίσης σε σγουρά μαλλιά, αρκεί να ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο σχηματίζονται οι μπούκλες όταν στεγνώνουν. Αν αναζητάς μια ανανέωση χωρίς πολλές στρώσεις, αυτό είναι το κούρεμα που αξίζει να δοκιμάσεις.

4. Το ρετρό καρέ που επιστρέφει

Το καρέ παραμένει σταθερή αξία, όμως τον χειμώνα του 2026 αποκτά μια πιο παιχνιδιάρικη, ρετρό διάθεση. Τα κοντά καρέ που φτάνουν περίπου στο ύψος του πηγουνιού συνδυάζονται με ανάλαφρο όγκο και άκρες που γυρίζουν ελαφρώς προς τα έξω, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα εμπνευσμένο από τις προηγούμενες δεκαετίες, χωρίς να δείχνει παλιομοδίτικο.

Αν θέλεις να αποχωριστείς λίγο από το μήκος σου χωρίς να περάσεις σε ένα πολύ κοντό κούρεμα, αυτή είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση. Με μια στρογγυλή βούρτσα μπορείς να δώσεις στις άκρες το χαρακτηριστικό γύρισμα, ενώ ένα πιο φυσικό styling χαρίζει στο look μια ανεπιτήδευτη κομψότητα. Είναι από εκείνα τα κουρέματα που μπορούν να μεταμορφωθούν εύκολα από πρωινά σε βραδινά looks.

5. Bixie

Αν βρίσκεσαι ανάμεσα στο καρέ και το pixie, το bixie είναι ο ιδανικός συμβιβασμός. Συνδυάζει στοιχεία και από τα δύο κουρέματα, με πιο κοντό μήκος στον αυχένα και γύρω από τα αυτιά, αλλά και μακρύτερες τούφες στην κορυφή που προσφέρουν κίνηση και ευελιξία. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο, ανάλαφρο και ιδανικό για όσες θέλουν να αλλάξουν εμφάνιση χωρίς να επιλέξουν ένα αυστηρά κοντό κούρεμα.

Αυτό που κάνει το bixie ξεχωριστό είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές αισθητικές. Μπορείς να το χτενίσεις με πιο λεία υφή για ένα κομψό αποτέλεσμα ή να αφήσεις μερικές τούφες ατημέλητες για μια πιο cool εμφάνιση. Πριν το επιλέξεις, συζήτησε με τον κομμωτή σου ποια εκδοχή ταιριάζει καλύτερα στα χαρακτηριστικά του προσώπου σου και στη φυσική υφή των μαλλιών σου.

Κεντρική Εικόνα: @bomanesalon

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