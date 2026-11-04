Ανδρική υπόθεση η αποχώρηση στο «GNTM 7» – Ποιος βρέθηκε εκτός μετά τη δοκιμασία με μαγιό

Με μια ματιά
- Τρία μοντέλα, Χρύσανθος, Ζαν και Νικολόζι, βρέθηκαν στο "bottom 3" μετά από δοκιμασία με μαγιό.
- Ο Χρύσανθος σώθηκε λόγω ασυλίας, ενώ ο Ζαν κέρδισε την κριτική επιτροπή με την απόδοσή του.
- Ο Νικολόζι αποχώρησε από το GNTM, εκφράζοντας τη λύπη του αλλά και την αποφασιστικότητά του για το μέλλον.
- Ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία, επαγγελματική ευκαιρία και 1.000 ευρώ.
Η αγωνία χθες, 3 Νοεμβρίου, κορυφώθηκε στο «GNTM», καθώς 3 μοντέλα βρέθηκαν αντιμέτωπα με την πιθανότητα αποχώρησης. Η φωτογράφιση με μαγιό αποδείχθηκε καθοριστική για τους Χρύσανθο, Ζαν και Νικολόζι, οι οποίοι βρέθηκαν στο «bottom 3».
Ο Χρύσανθος κατάφερε να γλιτώσει την αποχώρηση χάρη στην ασυλία που είχε κερδίσει από προηγούμενη δοκιμασία, αφήνοντας τους άλλους δύο να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο ριάλιτι. Η κριτική επιτροπή, έχοντας αξιολογήσει τις φωτογραφίες τους, έδωσε τα εύσημα στον Ζαν, αναγνωρίζοντας την καλύτερη απόδοσή του στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.
Διάβασε επίσης: GNTM: Ηχηρή αποχώρηση από την κριτική επιτροπή – Η ανακοίνωση που δεν περίμενε κανείς
Τα νέα, ωστόσο, δεν ήταν ευχάριστα για τον Νικολόζι. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το GNTM, με το μοντέλο να βιώνει έντονα τη στιγμή. Φορτισμένος συναισθηματικά, ο Νικολόζι αγκάλιασε τους κριτές και τους συμπαίκτες του, εκφράζοντας τη λύπη του, ιδιαίτερα για τον αδερφό του, ο οποίος πίστευε απόλυτα στις δυνατότητές του.
Παρά την απογοήτευση, ο Νικολόζι έδειξε αποφασισμένος για το μέλλον. «Δεν πρόκειται να τα παρατήσω, αυτή είναι μόνο η αρχή για τη νέα μου πορεία στον χώρο της μόδας», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.Στα θετικά της βραδιάς, οι Dean και Dan από τους Dsquared 2 ξεχώρισαν την προσπάθεια του Ακύλλα. Η φωτογραφία του κρίθηκε ως η καλύτερη στο σετ, επιβραβεύοντάς τον με μια επαγγελματική ευκαιρία και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.
Η πορεία του GNTM συνεχίζεται με απρόβλεπτες εξελίξεις, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.
Διάβασε επίσης:
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.