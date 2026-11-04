Ανδρική υπόθεση η αποχώρηση στο «GNTM 7» – Ποιος βρέθηκε εκτός μετά τη δοκιμασία με μαγιό

Ο Νικολόζι είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το GNTM μετά από μια δύσκολη φωτογράφιση με μαγιό

Με μια ματιά Τρία μοντέλα, Χρύσανθος, Ζαν και Νικολόζι, βρέθηκαν στο "bottom 3" μετά από δοκιμασία με μαγιό.

Ο Χρύσανθος σώθηκε λόγω ασυλίας, ενώ ο Ζαν κέρδισε την κριτική επιτροπή με την απόδοσή του.

Ο Νικολόζι αποχώρησε από το GNTM, εκφράζοντας τη λύπη του αλλά και την αποφασιστικότητά του για το μέλλον.

Ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία, επαγγελματική ευκαιρία και 1.000 ευρώ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγωνία χθες, 3 Νοεμβρίου, κορυφώθηκε στο «GNTM», καθώς 3 μοντέλα βρέθηκαν αντιμέτωπα με την πιθανότητα αποχώρησης. Η φωτογράφιση με μαγιό αποδείχθηκε καθοριστική για τους Χρύσανθο, Ζαν και Νικολόζι, οι οποίοι βρέθηκαν στο «bottom 3».

Ο Χρύσανθος κατάφερε να γλιτώσει την αποχώρηση χάρη στην ασυλία που είχε κερδίσει από προηγούμενη δοκιμασία, αφήνοντας τους άλλους δύο να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο ριάλιτι. Η κριτική επιτροπή, έχοντας αξιολογήσει τις φωτογραφίες τους, έδωσε τα εύσημα στον Ζαν, αναγνωρίζοντας την καλύτερη απόδοσή του στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

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Τα νέα, ωστόσο, δεν ήταν ευχάριστα για τον Νικολόζι. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το GNTM, με το μοντέλο να βιώνει έντονα τη στιγμή. Φορτισμένος συναισθηματικά, ο Νικολόζι αγκάλιασε τους κριτές και τους συμπαίκτες του, εκφράζοντας τη λύπη του, ιδιαίτερα για τον αδερφό του, ο οποίος πίστευε απόλυτα στις δυνατότητές του.

Παρά την απογοήτευση, ο Νικολόζι έδειξε αποφασισμένος για το μέλλον. «Δεν πρόκειται να τα παρατήσω, αυτή είναι μόνο η αρχή για τη νέα μου πορεία στον χώρο της μόδας», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.Στα θετικά της βραδιάς, οι Dean και Dan από τους Dsquared 2 ξεχώρισαν την προσπάθεια του Ακύλλα. Η φωτογραφία του κρίθηκε ως η καλύτερη στο σετ, επιβραβεύοντάς τον με μια επαγγελματική ευκαιρία και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Η πορεία του GNTM συνεχίζεται με απρόβλεπτες εξελίξεις, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

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