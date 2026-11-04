TV 04.11.2026

Ανδρική υπόθεση η αποχώρηση στο «GNTM 7» – Ποιος βρέθηκε εκτός μετά τη δοκιμασία με μαγιό

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Ο Νικολόζι είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το GNTM μετά από μια δύσκολη φωτογράφιση με μαγιό
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Τρία μοντέλα, Χρύσανθος, Ζαν και Νικολόζι, βρέθηκαν στο "bottom 3" μετά από δοκιμασία με μαγιό.
  • Ο Χρύσανθος σώθηκε λόγω ασυλίας, ενώ ο Ζαν κέρδισε την κριτική επιτροπή με την απόδοσή του.
  • Ο Νικολόζι αποχώρησε από το GNTM, εκφράζοντας τη λύπη του αλλά και την αποφασιστικότητά του για το μέλλον.
  • Ο Ακύλλας κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία, επαγγελματική ευκαιρία και 1.000 ευρώ.
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Η αγωνία χθες, 3 Νοεμβρίου, κορυφώθηκε στο «GNTM», καθώς 3 μοντέλα βρέθηκαν αντιμέτωπα με την πιθανότητα αποχώρησης. Η φωτογράφιση με μαγιό αποδείχθηκε καθοριστική για τους Χρύσανθο, Ζαν και Νικολόζι, οι οποίοι βρέθηκαν στο «bottom 3».

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Ο Χρύσανθος κατάφερε να γλιτώσει την αποχώρηση χάρη στην ασυλία που είχε κερδίσει από προηγούμενη δοκιμασία, αφήνοντας τους άλλους δύο να διεκδικήσουν την παραμονή τους στο ριάλιτι. Η κριτική επιτροπή, έχοντας αξιολογήσει τις φωτογραφίες τους, έδωσε τα εύσημα στον Ζαν, αναγνωρίζοντας την καλύτερη απόδοσή του στις απαιτήσεις της φωτογράφισης.

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Τα νέα, ωστόσο, δεν ήταν ευχάριστα για τον Νικολόζι. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το GNTM, με το μοντέλο να βιώνει έντονα τη στιγμή. Φορτισμένος συναισθηματικά, ο Νικολόζι αγκάλιασε τους κριτές και τους συμπαίκτες του, εκφράζοντας τη λύπη του, ιδιαίτερα για τον αδερφό του, ο οποίος πίστευε απόλυτα στις δυνατότητές του.

https://www.instagram.com/gntmgr
https://www.instagram.com/gntmgr

Παρά την απογοήτευση, ο Νικολόζι έδειξε αποφασισμένος για το μέλλον. «Δεν πρόκειται να τα παρατήσω, αυτή είναι μόνο η αρχή για τη νέα μου πορεία στον χώρο της μόδας», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.Στα θετικά της βραδιάς, οι Dean και Dan από τους Dsquared 2 ξεχώρισαν την προσπάθεια του Ακύλλα. Η φωτογραφία του κρίθηκε ως η καλύτερη στο σετ, επιβραβεύοντάς τον με μια επαγγελματική ευκαιρία και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

Η πορεία του GNTM συνεχίζεται με απρόβλεπτες εξελίξεις, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

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GNTM GNTM 7
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