«The Employee»: H νέα σειρά του NHK που αμφισβητεί τα στερεότυπα για τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο

Μάθε πώς η νέα σειρά του NHK «The Employee» ανατρέπει τα στερεότυπα για τις γυναίκες στην εργασία και αμφισβητεί παγιωμένες αντιλήψεις

Με μια ματιά Η σειρά «The Employee» αμφισβητεί τα στερεότυπα για τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο.

Εξερευνά τη «διπλή δέσμευση» γυναικών που φιλοδοξούν επαγγελματικά.

Απεικονίζει γυναίκες που αγωνίζονται ενάντια σε συστήματα που ορίζουν την αξία τους.

Η σειρά αντιμετωπίζει ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως παρενόχληση και διακρίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα ιαπωνική δραματική σειρά, με τίτλο «The Employee», έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην Ιαπωνία, καθώς εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό στίβο και αμφισβητεί τα παραδοσιακά στερεότυπα. Σύμφωνα με την Akiko Ueda, ανώτερη παραγωγό στο τμήμα παραγωγής περιεχομένου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK, η σειρά επιχειρεί να απεικονίσει τη «διπλή δέσμευση» που βιώνουν οι γυναίκες κατά την ανέλιξή τους στην καριέρα.

Η σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα πριν από 2 εβδομάδες, επικεντρώνεται στην Eriko, μια 50χρονη στέλεχος που φιλοδοξεί να ανέλθει στο διοικητικό συμβούλιο. Η Eriko έχει αφιερώσει την καριέρα της στην προσπάθεια να πετύχει σε έναν εταιρικό κόσμο που κυριαρχείται από άνδρες, πιστεύοντας ότι έχει κάνει όλα τα σωστά βήματα. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη ενός σημαντικού έργου που θα της εξασφάλιζε τη θέση της, ένα ανώνυμο απειλητικό γράμμα ανατρέπει την πορεία της, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την καριέρα της όσο και τον οργανισμό στον οποίο έχει αφοσιωθεί.

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Η Akiko Ueda εξήγησε ότι η κεντρική ιδέα της σειράς πηγάζει από το ερώτημα: «Μπορεί ένα άτομο που έχει εσωτερικεύσει τις αξίες ενός οργανισμού ποτέ πραγματικά να απελευθερωθεί από αυτές;». Στην Ιαπωνία, οι γυναίκες στον εργασιακό χώρο συχνά βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου, παρά τις υψηλές τους ικανότητες και φιλοδοξίες, αναμένεται να μην τις προβάλλουν υπερβολικά. Αυτό το περιβάλλον μπορεί εύκολα να οδηγήσει στο να συνδέουν οι γυναίκες την αυτοεκτίμησή τους με την αξιολόγηση που λαμβάνουν από τον οργανισμό τους, δημιουργώντας μια ισχυρή ανάγκη για αναγνώριση και έγκριση.

Η Akiko Ueda χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση ως «περιοριστική και παράλογη» και ανέφερε ότι οι σεναριογράφοι επιδίωξαν να την αποδομήσουν, δημιουργώντας μια ιστορία όπου μια γυναίκα, «που επέτρεψε η αξία της να ορίζεται από τον οργανισμό της… τελικά αγωνίζεται ενάντια σε αυτό το σύστημα για να διεκδικήσει ξανά τον εαυτό της».

Η συμβολή των πρωταγωνιστριών και η εξέλιξη του σεναρίου

Η παραγωγή του NHK αντιμετώπισε τη «μεγάλη πρόκληση» της προσέγγισης ευαίσθητων κοινωνικών θεμάτων, όπως η παρενόχληση, η διάκριση μεταξύ θυτών και θυμάτων, και οι δυναμικές του φύλου στον εργασιακό χώρο. Η Akiko Ueda εξήρε τη συμβολή του καστ, και ιδιαίτερα της Yoh Yoshida, η οποία ενσαρκώνει την Eriko με «ειλικρίνεια», αποτυπώνοντας έναν χαρακτήρα που «ταλαντεύεται μεταξύ της εταιρικής και της ανθρώπινης δικαιοσύνης». Η Sara Minami, στον ρόλο της Ruri, «εισάγει συνεχώς νέες δυναμικές» στην κατάσταση της Eriko, προσδίδοντας στον χαρακτήρα της «υποβόσκουσα ευαλωτότητα». Η Akiko Ueda τόνισε ότι, υπό την καθοδήγηση των δύο πρωταγωνιστριών, όλο το καστ απέδωσε τους χαρακτήρες του ως πολυδιάστατα όντα, προσδίδοντας βάθος και αξιοπιστία στην ιστορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό σενάριο της σειράς ήταν διαφορετικό. Ξεκίνησε ως μια σύντομη περιγραφή τριών γραμμών και αρχικά διαδραματιζόταν σε μια κοινότητα μητέρων που συνδέονταν μέσω των παιδιών τους, αντί για ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Ωστόσο, το NHK διέκρινε «μεγάλο δυναμικό σε μια ιστορία για γυναίκες με διαφορετικές αξίες και βιώματα που συναντιούνται και επηρεάζουν η μία την άλλη». Η μεταφορά της δράσης σε εταιρικό περιβάλλον επέτρεψε την εξερεύνηση όχι μόνο των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά και των δομικών ζητημάτων εντός των οργανισμών και των δυναμικών εξουσίας, προσδίδοντας στην ιστορία μεγαλύτερη κοινωνική συνάφεια.

Η σειρά «The Employee» κέρδισε τη δεύτερη χρονιά του προγράμματος WDR (Writers’ Development Room) του NHK, επικρατώντας έναντι οκτώ άλλων σεναρίων που είχαν προκριθεί. Το πρόγραμμα WDR δημιουργήθηκε λόγω ανησυχιών ότι το καλύτερο νεανικό ταλέντο της ιαπωνικής σεναριογραφίας κατευθυνόταν προς τα είδη manga, βιντεοπαιχνιδιών και κωμωδίας. Η πρώτη παραγωγή του WDR, «30,000,000 Yen», είχε επαινεθεί για την «γρήγορη πλοκή και την απρόβλεπτη εξέλιξή της».

Το σενάριο του «The Employee» υπογράφουν οι Tomomi Naka, Shu Matsui, Tomoe Asaka και Sou Tateya, ενώ τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Keita Hosaka, Keisuke Oshima και Yuki Nishio. Την παραγωγή επιμελήθηκε η Akiko Ueda μαζί με τον Shouta Ishimura.

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