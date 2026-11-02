Life 02.11.2026

Η Disney «κατακτά» το NFL με μια συλλεκτική συνεργασία για το Super Bowl LXI

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Μια νέα συνεργασία μεταξύ Disney και NFL φέρνει τους αγαπημένους χαρακτήρες Mickey & Friends σε αποκλειστικά προϊόντα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Disney Consumer Products συνεργάζεται με το NFL για μια συλλεκτική σειρά προϊόντων ενόψει του Super Bowl LXI.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει τρεις σειρές: Disney x Champion, Disney x FOCO και Disney Pinnacle by Dapper Labs.
  • Τα προϊόντα συνδυάζουν χαρακτήρες της Disney, όπως ο Mickey & Friends, με στοιχεία του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ομάδων του NFL.
  • Η συνεργασία αυτή αναμένεται να επεκταθεί με νέα προϊόντα από διάφορους συνεργάτες μέχρι το Super Bowl LXI.
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Η Disney Consumer Products, σε συνεργασία με το NFL, παρουσίασε μια σειρά από αποκλειστικά προϊόντα που συνδυάζουν τους εμβληματικούς χαρακτήρες της Disney με το πνεύμα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, λίγο πριν το Super Bowl LXI. Η νέα συλλογή, που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστές σειρές: Disney x Champion, Disney x FOCO και Disney Pinnacle by Dapper Labs.

https://thewaltdisneycompany.com
https://thewaltdisneycompany.com

Η συνεργασία Disney x Champion προσφέρει μια ποικιλία από T-shirts και φούτερ, τιμώντας τόσο το επερχόμενο Super Bowl όσο και την κυκλοφορία της σειράς Disney Pinnacle by Dapper Labs, η οποία περιλαμβάνει ψηφιακά συλλεκτικά pins με τους Mickey & Friends για το Super Bowl LXI. Παράλληλα, η Disney x FOCO δίνει τη δυνατότητα στους φίλους του NFL να εκφράσουν την υποστήριξή τους στις 32 ομάδες, συνδυάζοντας τα αγαπημένα τους franchises με τους Mickey & Friends. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει μαλακά παιχνίδια, φιγούρες, bobbleheads και διάφανες τσάντες γηπέδου, ιδανικές για να φέρουν οι φίλαθλοι τα απαραίτητα μαζί τους στους αγώνες.

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Σύνδεση με την κουλτούρα και τους αθλητικούς θεσμούς

Ο Paul Gitter, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Αδειοδοτήσεων στην Disney Consumer Products, δήλωσε ότι ο αθλητισμός αποτελεί έναν αναπτυσσόμενο τομέα για την εταιρεία, προσεγγίζοντας ένα εξαιρετικά αφοσιωμένο κοινό και βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης κουλτούρας. «Καθώς το ESPN μας συνοδεύει στο δρόμο προς το Super Bowl LXI, αυτά τα προϊόντα προσφέρουν στους φιλάθλους έναν επιπλέον τρόπο να συνδεθούν με τις ομάδες, τους αθλητές και τις ιστορίες που αγαπούν, ενώ οι Mickey & Friends προσφέρουν μια μοναδικά Disney έκφραση στην καρδιά της κουλτούρας του NFL,» ανέφερε ο Paul Gitter.

https://thewaltdisneycompany.com
https://thewaltdisneycompany.com

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να επεκταθεί καθώς πλησιάζει το Super Bowl LXI. Η αρχική κυκλοφορία της συλλογής Disney και NFL, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο, θα εμπλουτιστεί με νέα προϊόντα από συνεργάτες όπως η Crocs, η Just Play και η New Era, εκτός από την Champion.

Ο Casey Collins, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Καταναλωτικών Προϊόντων και Αδειοδοτήσεων στο NFL, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα φάση της συνεργασίας. «Το NFL και η Disney ξεκινούν ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια στην κοινή μας ιστορία,» δήλωσε. «Με νέα προϊόντα ήδη στην αγορά και περισσότερα να ακολουθούν μέχρι το Super Bowl LXI, που θα μεταδοθεί στα δίκτυα και τις πλατφόρμες της Disney, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να είναι κανείς φίλος αυτών των δύο εμβληματικών brands».

https://thewaltdisneycompany.com
https://thewaltdisneycompany.com

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί επίσης την 40η επέτειο της καμπάνιας «Disney’s Super Bowl What’s Next», μια επέτειος που θα γιορταστεί με την πρώτη μετάδοση του Super Bowl στο ESPN και το ABC, καθώς και με streaming στο Disney+.

Η συνεργασία Disney και NFL αναδεικνύει τη δύναμη των δύο αυτών κολοσσών να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στους φίλους τους, συνδυάζοντας τον ενθουσιασμό του αθλητισμού με τη μαγεία των αγαπημένων χαρακτήρων της Disney.

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Disney Super Bowl συνεργασία
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