Suki Waterhouse: «Ήμουν καταθλιπτική» – Η δύσκολη εξομολόγηση για τον χωρισμό από τον Bradley Cooper

Η σχέση της Suki Waterhouse με τον Bradley Cooper έληξε το 2015, όμως οι συναισθηματικές συνέπειες του χωρισμού την ακολούθησαν για χρόνια

Με μια ματιά Η Suki Waterhouse περιέγραψε τον χωρισμό της από τον Bradley Cooper ως «καταστροφή» και βίωσε κατάθλιψη.

Μετά τον χωρισμό, απομονώθηκε και ένιωθε ασφυκτικά, θέλοντας να αφήσει πίσω της το μόντελινγκ.

Η Waterhouse δυσκολευόταν με τις συγκρίσεις της με τη νέα σύντροφο του Cooper και χρειάστηκε μια δεκαετία για να ξεπεράσει την περίοδο αυτή.

Σήμερα, είναι ευτυχισμένη με τον Robert Pattinson, με τον οποίο έχει μια κόρη, και χρησιμοποιεί τις εμπειρίες της στη μουσική της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Suki Waterhouse, η οποία πλέον ζει μια ευτυχισμένη ζωή στο πλευρό του Robert Pattinson με τον οποίο έχουν αποκτήσει μια κόρη, αποκάλυψε πτυχές από την προηγούμενη, δύσκολη σχέση της με τον Bradley Cooper. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η 34χρονη μοντέλο και τραγουδίστρια περιέγραψε την περίοδο που χώρισε από τον διάσημο ηθοποιό ως μια «καταστροφή», ενώ εξομολογήθηκε πως βίωσε κατάθλιψη εξαιτίας του πόνου του χωρισμού.

Η Suki Waterhouse, η οποία διατηρούσε σχέση με τον Bradley Cooper από το 2013 έως το 2015, έκανε λόγο για την έκπληξή της που νιώθει τόσο ευτυχισμένη τώρα, μετά από όση θλίψη βίωσε στο παρελθόν. «Ίσως εξεπλάγην, γιατί στο παρελθόν είχα βγει με κάποιον για δύο χρόνια και στο τέλος θα ήταν καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπονοώντας πως οι προηγούμενες σχέσεις της δεν είχαν αίσιο τέλος.

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Η «ασφυκτική» περίοδος και η κατάθλιψη

Μετά τον χωρισμό της από τον Bradley Cooper, η Suki Waterhouse βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Η ίδια παραδέχτηκε ότι κλειδώθηκε στο διαμέρισμά της στο Notting Hill, συνειδητοποιώντας παράλληλα ότι ήθελε να αφήσει πίσω της και το μόντελινγκ. «Ένιωθα πολύ ασφυκτικά από αυτό… Άρχισα να νιώθω, σαν, πρέπει να βρω έναν τρόπο να φύγω από εδώ αλλιώς θα πνιγώ. Σίγουρα θυμάμαι μια εποχή που ένιωθα αρκετά καταθλιπτική, αλλά το διοχέτευσα στη γραφή», εξήγησε.

Η Suki Waterhouse έχει περιγράψει προηγουμένως τον χωρισμό της από τον Bradley Cooper ως «κολοσσιαίο καρδιοχτύπι», αναφερόμενη σε αυτό το κεφάλαιο της ζωής της ως μια «ταραγμένη περίοδο». «Ήμουν κάπως καταθλιπτική για λίγο καιρό», είχε δηλώσει στο παρελθόν. «Επιμενε για πολύ καιρό. Νομίζω ότι ήταν απλώς ο χωρισμός και επίσης το να είμαι στα είκοσι μου και στις φρικτές μάχες».

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Συγκρίσεις και η πορεία προς την ευτυχία

Η σταρ παραδέχτηκε επίσης ότι είχε κουραστεί από τις συνεχείς συγκρίσεις με τη νέα σύντροφο του πρώην της. «Συνεχώς διαβάζεις πόσο πιο όμορφη είναι η νέα φίλη ή οτιδήποτε άλλο», είπε. «Αυτό ακούγεται χαζό, αλλά όταν είσαι πραγματικά αυτός που έχει σπάσει η καρδιά του, είναι αρκετά δύσκολο».

Σε συνέντευξή της στο British Vogue το 2024, η Suki Waterhouse τόνισε την ανθεκτικότητά της, αλλά αναγνώρισε την απομόνωση και τον αποπροσανατολισμό που ένιωσε. «Πραγματικά θα πω ότι είμαι αρκετά δυνατή σε αυτό το σημείο, αλλά όταν σου συμβαίνει κάτι πολύ δημόσιο και η ιστορία πίσω από αυτό είναι σκοτεινή και δύσκολη, και στην πραγματικότητα δεν τα πας καλά, και δεν μπορείς να εξηγήσεις τον εαυτό σου στον κόσμο, αυτό είναι πολύ απομονωτικό και αποπροσανατολιστικό». Πρόσθεσε ότι της πήρε περίπου μια δεκαετία για να «ξεκαθαρίσει τον εαυτό της» και να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. «Αν της έλεγες τότε πού θα ήταν τώρα, δεν θα σε πίστευε».

Η νέα εποχή με τον Robert Pattinson

Σήμερα, η Suki Waterhouse είναι αρραβωνιασμένη με τον Robert Pattinson και οι δυο τους μοιράζονται μια κόρη δύο ετών. Η σχέση τους περιγράφεται ως «όμορφη» και αν και τα σχέδια για τον γάμο τους είναι σε αναμονή για λίγους μήνες λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, η Suki Waterhouse έχει δηλώσει ότι όταν τελικά παντρευτούν, ο γάμος θα είναι «μαζικός» και όχι κάτι διακριτικό.

Ο Robert Pattinson, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Suki Waterhouse, δεν ζηλεύει καθόλου για τους πρώην της, καθώς γνωρίζει ότι «κανείς δεν είναι καλύτερος από αυτόν». Η τραγουδίστρια, η οποία κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της «I Can’t Let Go» το 2022, χρησιμοποιεί τις προηγούμενες ερωτικές της απογοητεύσεις ως μοτίβο σε πολλά από τα τραγούδια της, κάτι που ο Robert Pattinson βρίσκει αστείο. «Έχει πολύ χιούμορ για τέτοια πράγματα. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Λέει, «Κανείς δεν είναι καλύτερος από εμένα, οπότε ό,τι θέλεις». Η Suki Waterhouse έχει επίσης αναφερθεί σε προηγούμενες σχέσεις της, όπως με τον Βρετανό μουσικό Miles Kane (2011-2013) και τον Diego Luna (2015-2017), πριν την εμφάνιση του Robert Pattinson στη ζωή της.

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