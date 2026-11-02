Zoë Kravitz: Η εμφάνιση στο πλευρό του Harry Styles που έκλεψε τις εντυπώσεις στο Halloween

Με μια ματιά Η Zoë Kravitz εμφανίστηκε ως διάβολος σε συναυλία του Harry Styles στο Madison Square Garden.

Ο Harry Styles μεταμφιέστηκε σε Elvis Presley για το Halloween show.

Η εμφάνιση της Kravitz προσέθεσε μια σκοτεινή και παιχνιδιάρικη νότα στο "Harryween".

Η συναυλία ήταν η προτελευταία από τις 30 εμφανίσεις του Styles στο Madison Square Garden. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη έκανε η Zoë Kravitz στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας μια ανατρεπτική μεταμφίεση για το Halloween. Η ηθοποιός βρέθηκε στην προτελευταία συναυλία του Harry Styles στο Madison Square Garden, φορώντας στολή διαβόλου και δίνοντας μια ξεχωριστή νότα στη βραδιά που είχε ήδη έντονο εορταστικό χαρακτήρα.

Η παρουσία της δεν ήταν, ωστόσο, το μοναδικό στοιχείο που έκανε τη συγκεκριμένη συναυλία να ξεχωρίσει. Ο Harry Styles επέλεξε να μεταμορφωθεί σε Elvis Presley, αποτίοντας φόρο τιμής στον θρυλικό «Βασιλιά του Rock ‘n’ Roll». Έτσι, το Halloween show απέκτησε μια ιδιαίτερη αισθητική, με τη Zoë Kravitz να υιοθετεί έναν πιο σκοτεινό και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και τον τραγουδιστή να στρέφει τα βλέμματα σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά είδωλα όλων των εποχών.

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Η Zoë Kravitz παρακολούθησε τη συναυλία επιλέγοντας μια μεταμφίεση που ταίριαζε απόλυτα στο κλίμα της βραδιάς. Η εμφάνισή της ως διάβολος έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο φετινό Harryween, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται η Halloween συναυλιακή παράδοση του Harry Styles. Και, φυσικά, όταν μια τέτοια βραδιά συνδυάζει εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, μουσική και διάσημους καλεσμένους, είναι δύσκολο να μη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον.

Από την άλλη πλευρά, η επιλογή του Harry Styles να εμφανιστεί ως Elvis Presley είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με τον δικό του τρόπο στην κληρονομιά του καλλιτέχνη που σημάδεψε τη μουσική ιστορία, ενώ η εγγονή του, Riley Keough, φάνηκε να εγκρίνει την εμφάνιση και τον φόρο τιμής στον παππού της.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εντυπωσιακής residency του Harry Styles στο Madison Square Garden, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 30 εμφανίσεις. Η συγκεκριμένη βραδιά ήταν η προτελευταία της σειράς, γεγονός που της έδωσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους θαυμαστές του.

Αν και ο Harry Styles είχε τον ρόλο του Elvis, η Zoë Kravitz κατάφερε να τραβήξει το δικό της μερίδιο προσοχής με τη μεταμφίεσή της. Άλλωστε, το Halloween είναι η ιδανική αφορμή για τις πιο απρόσμενες εμφανίσεις και η ηθοποιός έδειξε ότι ξέρει να μπαίνει στο κλίμα, ακόμη και όταν βρίσκεται σε μια συναυλία γεμάτη μουσικές αναφορές και εκπλήξεις.

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