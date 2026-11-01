Οι πιο απρόσμενες μεταμφιέσεις των celebrities για το Halloween 2026

Από την Kim Kardashian και τον Harry Styles μέχρι τη Lizzo και τη North West, αυτές είναι οι celebrity μεταμφιέσεις που ξεχώρισαν στο Halloween 2026

Με μια ματιά Οι celebrities επέλεξαν ευφάνταστες μεταμφιέσεις, εμπνευσμένες από άλλους celebrities, pop κουλτούρα και ιστορικές προσωπικότητες.

Η Kim Kardashian μεταμφιέστηκε στην κόρη της North West, ενώ Lizzo και Rita Ora τίμησαν τη Dolly Parton.

Ο Harry Styles αναβίωσε την εμφάνισή του από την audition του στο X Factor του 2010, ενώ η Olivia Rodrigo έγινε Marie Antoinette.

Οι KATSEYE ενσάρκωσαν ηρωίδες των DC Comics, ενώ η JENNIE έγινε Suki από το Fast and the Furious. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Halloween είναι κάθε χρόνο η αφορμή για μερικές από τις πιο ευφάνταστες εμφανίσεις της showbiz, όμως το 2026 οι celebrities αποφάσισαν να ανεβάσουν ακόμη περισσότερο τον πήχη. Αντί να περιοριστούν σε κλασικές τρομακτικές στολές, εμπνεύστηκαν από διάσημες προσωπικότητες, εμβληματικούς χαρακτήρες και στιγμές της pop κουλτούρας, δημιουργώντας μεταμφιέσεις που συζητήθηκαν στα social media.

Μία από τις τάσεις που ξεχώρισαν ήταν οι celebrity μεταμφιέσεις σε άλλους celebrities. Από την Kim Kardashian, η οποία επέλεξε να γίνει η ίδια της η κόρη, North West, μέχρι τη Lizzo και τη Rita Ora που τίμησαν τη Dolly Parton, οι φετινές επιλογές είχαν αρκετή νοσταλγία αλλά και χιούμορ. Παράλληλα, η μουσική και ο κινηματογράφος αποτέλεσαν βασικές πηγές έμπνευσης, με αναφορές σε θρυλικά video clips, αγαπημένες ταινίες και iconic εμφανίσεις προηγούμενων δεκαετιών.

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Ανάμεσα στις μεταμφιέσεις που ξεχώρισαν βρίσκονται εκείνες του Harry Styles, της Olivia Rodrigo, της Keke Palmer και της North West, αλλά και οι πιο απρόσμενες επιλογές της Lisa Rinna και της Doechii. Από τη Black Barbie μέχρι τη Marie Antoinette και τις ηρωίδες των DC Comics, συγκεντρώσαμε τις εμφανίσεις των celebrities που έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα στο Halloween του 2026.

1. Kim Kardashian ως North West

Η Kim Kardashian αποφάσισε να αντλήσει έμπνευση από το πιο κοντινό της πρόσωπο, την κόρη της North West. Με ηλεκτρικά μπλε μαλλιά και piercings, αναπαρέστησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά looks της 13χρονης, αποδεικνύοντας πως για το φετινό Halloween δεν χρειάστηκε να αναζητήσει έμπνευση έξω από την οικογένειά της.

2. Lizzo ως Dolly Parton

Η Lizzo τίμησε τη θρυλική Dolly Parton με μια εμφάνιση εμπνευσμένη από το χαρακτηριστικό στιλ της στις τηλεοπτικές εκπομπές της δεκαετίας του ’70. Η μεταμφίεσή της είχε, μάλιστα, ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία, καθώς τη συνόδευσε με ένα μήνυμα για τη σχέση τους. Η τραγουδίστρια θυμήθηκε πως η Parton την είχε προσκαλέσει να παίξει φλάουτο σε άλμπουμ της το 2024, σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της καριέρας της.

3. Hailey και Justin Bieber ως άγγελος και διάβολος

Η Hailey και ο Justin Bieber επέλεξαν να κινηθούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, υιοθετώντας τις φιγούρες ενός αγγέλου και ενός διαβόλου. Το ζευγάρι έδωσε τη δική του εκδοχή στο κλασικό Halloween δίπολο, με μια εμφάνιση που συνδύαζε τις δύο αντίθετες πλευρές.

4. Harry Styles ως ο εαυτός του το 2010

Ο Harry Styles επέλεξε να κάνει ένα ταξίδι πίσω στην αρχή της καριέρας του, φορώντας ξανά τα ρούχα που είχε επιλέξει για την audition του στο X Factor το 2010. Η εμφάνισή του στο Harryween είχε έντονο νοσταλγικό χαρακτήρα, καθώς ο τραγουδιστής αναβίωσε τη στιγμή που τον οδήγησε τελικά στη δημιουργία των One Direction. Στη διάρκεια της συναυλίας εμφανίστηκε επίσης ως Elvis Presley, προσθέτοντας ακόμη μία μουσική αναφορά στη βραδιά.

5. Olivia Rodrigo ως Marie Antoinette

Η Olivia Rodrigo επέλεξε να μεταμορφωθεί σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ιστορικές προσωπικότητες, τη Marie Antoinette. Η τραγουδίστρια παρουσίασε το look της κατά τη διάρκεια της στάσης της περιοδείας Unraveled Tour στο Columbus του Ohio, με μια εμφάνιση που παρέπεμπε στην αισθητική της γαλλικής βασιλικής αυλής.

6. JENNIE ως Suki από το The Fast and the Furious

Η JENNIE των BLACKPINK ταξίδεψε στα 00s, επιλέγοντας να ενσαρκώσει τη Suki από τη σειρά ταινιών «The Fast and the Furious». Ο χαρακτήρας είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από την ερμηνεία της Devon Aoki και το χαρακτηριστικό στιλ της, το οποίο η τραγουδίστρια αναβίωσε για το Halloween.

7. KATSEYE ως ηρωίδες και villains των DC Comics

Τα μέλη των KATSEYE συντονίστηκαν για μια ομαδική μεταμφίεση εμπνευσμένη από τον κόσμο των DC Comics. Η Daniela εμφανίστηκε ως Wonder Woman, η Megan ως Poison Ivy, η Lara ως Catwoman και η Yoonchae ως Harley Quinn. Οι τέσσερις καλλιτέχνιδες παρουσίασαν τις εμφανίσεις τους στο soundcheck της περιοδείας WildWorld Tour στο Montreal, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στην έννοια της ομαδικής στολής.

8. Karol G ως Corpse Bride

Η Karol G εμπνεύστηκε από τον σκοτεινό, παραμυθένιο κόσμο του Tim Burton και μεταμορφώθηκε σε Corpse Bride. Η τραγουδίστρια επέλεξε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες του σκηνοθέτη, αποδεικνύοντας πως οι ταινίες του εξακολουθούν να αποτελούν σταθερή πηγή έμπνευσης για τις Halloween εμφανίσεις.

9. LISA ως γοργόνα

Η LISA των BLACKPINK κινήθηκε σε πιο μυστηριώδη μονοπάτια, επιλέγοντας να μεταμορφωθεί σε μια σκοτεινή γοργόνα. Η εμφάνισή της ήρθε λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου EP της, PRESS PLAY, συνδυάζοντας τη μουσική της ταυτότητα με μια πιο φαντασμαγορική Halloween αισθητική.

10. Doechii ως Grace Jones

Η Doechii απέτισε φόρο τιμής στην Grace Jones, αναδημιουργώντας την ιδιαίτερη αισθητική της θρυλικής καλλιτέχνιδας. Η rapper μάλιστα αυτοχαρακτηρίστηκε «The Trap Grace Jones», συνδυάζοντας τη δική της μουσική ταυτότητα με την εκκεντρική εικόνα ενός από τα μεγαλύτερα fashion και music icons.

11. Lisa Rinna ως Kylie Jenner

Η Lisa Rinna απέδειξε πως η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, αναδημιουργώντας ένα από τα πρόσφατα red carpet looks της Kylie Jenner. Συγκεκριμένα, επέλεξε το πορτοκαλί φόρεμα του οίκου Chrome Hearts που φόρεσε η Jenner στην πρεμιέρα της ταινίας Marty Supreme, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακά πιστή αναπαράσταση.

Tyla ως λαγουδάκι

Η Tyla δεν άφησε το Halloween να περάσει απαρατήρητο, ακόμη κι ενώ βρίσκεται σε περιοδεία με το *A*POP World Tour*. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Oslo στις 30 Οκτωβρίου, εμφανίστηκε με μια χαριτωμένη στολή λαγουδάκι, επιλέγοντας μια πιο παιχνιδιάρικη εκδοχή της γιορτής.

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