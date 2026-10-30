Celeb World 30.10.2026

Kim Kardashian: Γιατί απομονώνει τα παιδιά της από τις ειδήσεις που αφορούν τον Kanye West

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Kim Kardashian αποκαλύπτει πώς προστατεύει τα παιδιά της από αρνητικές ειδήσεις για τον Ye, εφαρμόζοντας το δικό της «lockdown»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian εφαρμόζει «lockdown» για να προστατεύσει τα παιδιά της από αρνητικές ειδήσεις για τον πρώην σύζυγό της.
  • Η πρακτική περιλαμβάνει περιορισμό στην τηλεόραση και αποφυγή ενημέρωσης για τρέχοντα γεγονότα.
  • Η Kardashian ανησυχεί για τον Ye, παρά τη βελτίωση της συν-γονεϊκότητας και τις απολογίες του.
  • Διατηρεί καλές σχέσεις με την οικογένεια του Ye, ενθαρρύνοντας την επαφή των παιδιών τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian έχει υιοθετήσει μια αυστηρή πρακτική, την οποία αποκαλεί «lockdown», για να διαφυλάξει τα τέσσερα παιδιά της από τις αρνητικές ειδήσεις που κυκλοφορούν για τον πρώην σύζυγό της, Ye (πρώην Kanye West), ή όταν ο ράπερ βρίσκεται σε περίοδο ψυχολογικής αποσταθεροποίησης. Αυτή η στρατηγική ουσιαστικά σημαίνει την απομόνωση των παιδιών από τον έξω κόσμο, όπως αποκάλυψε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η Kim Kardashian με ανατρεπτική εμφάνιση στη Ρώμη, ντυμένη Cruella de Vil, ποζάρει με δύο σκύλους Δαλματίας.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η Kim Kardashian περιέγραψε τη διαδικασία αυτή στο πλαίσιο της νέας βιογραφίας «Citizen Kim: The Woman Who Created the Future» του Jonathan Van Meter. Σύμφωνα με την ίδια, ολόκληρο το προσωπικό του σπιτιού της γνωρίζει τη σημασία του «lockdown» μόλις λάβει σχετικό μήνυμα. Η πρακτική περιλαμβάνει την απαγόρευση της τηλεόρασης, την προβολή μόνο ταινιών και την αποφυγή ραδιοφώνου ή υπηρεσιών όπως το Sirius XM, που μεταδίδουν τρέχοντα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. «Δεν χρειάζεται να συμμετέχουν σε αυτό», δήλωσε η Kim Kardashian, τονίζοντας την ανάγκη να προστατεύσει τα παιδιά της, North, Saint, Chicago και Psalm, από τις αρνητικές επιπτώσεις των δημοσιευμάτων.

Διάβασε επίσης: Γιατί η Anna Wintour δεν ήθελε την Kim Kardashian στο Met Gala – Ο ρόλος του Kanye West

Η ανησυχία για τον Ye

Παρόλο που η σχέση συν-γονεϊκότητας μεταξύ της Kim Kardashian και του Ye έχει βελτιωθεί το 2026, με τον ράπερ να δείχνει σημάδια σταθερότητας, η τηλεπερσόνα παραδέχεται ότι εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τον πρώην σύζυγό της. Ο Ye συνεχίζει να αντιμετωπίζει αντιδράσεις για τις αντισημιτικές του δηλώσεις, αν και έχει δημοσίως απολογηθεί και εξηγήσει τις πράξεις του σε διαφήμιση στην Wall Street Journal. «Ανησυχώ γι’ αυτόν όλη μέρα. Συνεχώς», εξομολογήθηκε η Kim Kardashian, αναγνωρίζοντας το βάρος του να έχει παιδιά με κάποιον με τον οποίο δεν έχει πλέον αρμονική σχέση, αλλά διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά της δεν θα βιώσουν ποτέ την ένταση αυτής της κατάστασης.

Η Kim Kardashian γιορτάζει τα γενέθλιά της με εντυπωσιακή εμφάνιση και οικογενειακό reunion.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Συνεργασία στη γονεϊκότητα και διατήρηση σχέσεων

Η Kim Kardashian τονίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αφήσει πίσω της τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος. Η ψυχοθεραπεύτριά της την έχει συμβουλεύσει να θέτει αυστηρά όρια, τα οποία και τηρεί, επιτρέποντας τη συν-γονεϊκότητα να κυλάει ομαλά, κυρίως λόγω της περιορισμένης επικοινωνίας τους. Επιπλέον, η Kim Kardashian διατηρεί στενές σχέσεις με μέλη της οικογένειας του Ye, ενθαρρύνοντάς τα να περνούν χρόνο με τα παιδιά. «Έχω ανοιχτή πολιτική. Όποτε βρίσκεστε στην πόλη, ελάτε για δείπνο με εμάς, δείτε τα παιδιά όσο θέλετε, βγείτε έξω, ελάτε και περάστε χρόνο μαζί. Είναι η οικογένειά τους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή της στη διατήρηση της σχέσης των παιδιών με τον πατέρα τους και την ευρύτερη οικογένειά του.

Η Kim Kardashian κάθεται στο κέντρο, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα μακρύ φόρεμα, με φόντο ένα βουνό και ένα τμήμα του Σινικού Τείχους.
https://www.instagram.com/krisjenner/

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως είχαμε γράψει, η Kim Kardashian και ο Ye είχαν καλύτερη επικοινωνία όσον αφορά τη μουσική καριέρα της κόρης τους, North West, διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή της σε πρότζεκτ εγκρίνεται και από τους δύο γονείς.

Η Kim Kardashian με γούνα και μαγιό αποκαλύπτει γιατί έμεινε single για πέντε χρόνια, κρατώντας το κινητό της.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η σχέση της Kim Kardashian και του Ye ξεκίνησε το 2012, με τον γάμο τους να τελείται στην Ιταλία το 2014. Η Kim Kardashian κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021, με τον διακανονισμό να ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2022.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Kanye West Kim Kardashian
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί πήγε ο Αντώνης Ρέμος στη ΓΑΔΑ – Όσα γνωρίζουμε

Γιατί πήγε ο Αντώνης Ρέμος στη ΓΑΔΑ – Όσα γνωρίζουμε

30.10.2026
Επόμενο
Το ζώδιό σου αποκαλύπτει γιατί δυσκολεύεσαι να πετύχεις τους στόχους σου

Το ζώδιό σου αποκαλύπτει γιατί δυσκολεύεσαι να πετύχεις τους στόχους σου

30.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Connor Cruise: Η σπάνια ανάρτηση του γιου των Tom Cruise και Nicole Kidman
Celeb News

Connor Cruise: Η σπάνια ανάρτηση του γιου των Tom Cruise και Nicole Kidman

30.10.2026
Σίλια Κριθαριώτη: Για πίτσα με τη Sofia Vergara και τη Heidi Klum στη Νέα Υόρκη!
Celeb News

Σίλια Κριθαριώτη: Για πίτσα με τη Sofia Vergara και τη Heidi Klum στη Νέα Υόρκη!

30.10.2026
Η Christina Aguilera ποζάρει στην μπανιέρα της και προετοιμάζει τους fans για το Halloween
Celeb News

Η Christina Aguilera ποζάρει στην μπανιέρα της και προετοιμάζει τους fans για το Halloween

30.10.2026
«Προσπαθώ να είμαι παρών»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για την αξία της οικογένειας
Celeb News

«Προσπαθώ να είμαι παρών»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μιλά για την αξία της οικογένειας

30.10.2026
Με ποιον γνωστό rapper φημολογείται ότι είναι ζευγάρι η Μαρίνα Σάττι; Η αποκάλυψη του Δημήτρη Ουγγαρέζου
Celeb News

Με ποιον γνωστό rapper φημολογείται ότι είναι ζευγάρι η Μαρίνα Σάττι; Η αποκάλυψη του Δημήτρη Ουγγαρέζου

30.10.2026
Katy Perry: Έκλεισε τα 42 και αποκάλυψε τι την κάνει να μη φοβάται το πέρασμα του χρόνου
Celeb News

Katy Perry: Έκλεισε τα 42 και αποκάλυψε τι την κάνει να μη φοβάται το πέρασμα του χρόνου

30.10.2026
Γιάννης Μπέζος: «Έχω κάνει πολλά πράγματα» – Η εξομολόγηση για την πορεία του και τις φιλοδοξίες του
Celeb News

Γιάννης Μπέζος: «Έχω κάνει πολλά πράγματα» – Η εξομολόγηση για την πορεία του και τις φιλοδοξίες του

30.10.2026
Χάρης Ρώμας: Η προσωπική εξομολόγηση που προκάλεσε αίσθηση – Όσα δεν γνωρίζαμε
Celeb News

Χάρης Ρώμας: Η προσωπική εξομολόγηση που προκάλεσε αίσθηση – Όσα δεν γνωρίζαμε

30.10.2026
Η Rosalía έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία
Celeb News

Η Rosalía έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ισπανία

30.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους