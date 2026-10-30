Kim Kardashian: Γιατί απομονώνει τα παιδιά της από τις ειδήσεις που αφορούν τον Kanye West

Με μια ματιά Η Kim Kardashian εφαρμόζει «lockdown» για να προστατεύσει τα παιδιά της από αρνητικές ειδήσεις για τον πρώην σύζυγό της.

Η πρακτική περιλαμβάνει περιορισμό στην τηλεόραση και αποφυγή ενημέρωσης για τρέχοντα γεγονότα.

Η Kardashian ανησυχεί για τον Ye, παρά τη βελτίωση της συν-γονεϊκότητας και τις απολογίες του.

Διατηρεί καλές σχέσεις με την οικογένεια του Ye, ενθαρρύνοντας την επαφή των παιδιών τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Kim Kardashian έχει υιοθετήσει μια αυστηρή πρακτική, την οποία αποκαλεί «lockdown», για να διαφυλάξει τα τέσσερα παιδιά της από τις αρνητικές ειδήσεις που κυκλοφορούν για τον πρώην σύζυγό της, Ye (πρώην Kanye West), ή όταν ο ράπερ βρίσκεται σε περίοδο ψυχολογικής αποσταθεροποίησης. Αυτή η στρατηγική ουσιαστικά σημαίνει την απομόνωση των παιδιών από τον έξω κόσμο, όπως αποκάλυψε η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η Kim Kardashian περιέγραψε τη διαδικασία αυτή στο πλαίσιο της νέας βιογραφίας «Citizen Kim: The Woman Who Created the Future» του Jonathan Van Meter. Σύμφωνα με την ίδια, ολόκληρο το προσωπικό του σπιτιού της γνωρίζει τη σημασία του «lockdown» μόλις λάβει σχετικό μήνυμα. Η πρακτική περιλαμβάνει την απαγόρευση της τηλεόρασης, την προβολή μόνο ταινιών και την αποφυγή ραδιοφώνου ή υπηρεσιών όπως το Sirius XM, που μεταδίδουν τρέχοντα γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. «Δεν χρειάζεται να συμμετέχουν σε αυτό», δήλωσε η Kim Kardashian, τονίζοντας την ανάγκη να προστατεύσει τα παιδιά της, North, Saint, Chicago και Psalm, από τις αρνητικές επιπτώσεις των δημοσιευμάτων.

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Η ανησυχία για τον Ye

Παρόλο που η σχέση συν-γονεϊκότητας μεταξύ της Kim Kardashian και του Ye έχει βελτιωθεί το 2026, με τον ράπερ να δείχνει σημάδια σταθερότητας, η τηλεπερσόνα παραδέχεται ότι εξακολουθεί να ανησυχεί βαθιά για τον πρώην σύζυγό της. Ο Ye συνεχίζει να αντιμετωπίζει αντιδράσεις για τις αντισημιτικές του δηλώσεις, αν και έχει δημοσίως απολογηθεί και εξηγήσει τις πράξεις του σε διαφήμιση στην Wall Street Journal. «Ανησυχώ γι’ αυτόν όλη μέρα. Συνεχώς», εξομολογήθηκε η Kim Kardashian, αναγνωρίζοντας το βάρος του να έχει παιδιά με κάποιον με τον οποίο δεν έχει πλέον αρμονική σχέση, αλλά διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά της δεν θα βιώσουν ποτέ την ένταση αυτής της κατάστασης.

Συνεργασία στη γονεϊκότητα και διατήρηση σχέσεων

Η Kim Kardashian τονίζει ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αφήσει πίσω της τις αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος. Η ψυχοθεραπεύτριά της την έχει συμβουλεύσει να θέτει αυστηρά όρια, τα οποία και τηρεί, επιτρέποντας τη συν-γονεϊκότητα να κυλάει ομαλά, κυρίως λόγω της περιορισμένης επικοινωνίας τους. Επιπλέον, η Kim Kardashian διατηρεί στενές σχέσεις με μέλη της οικογένειας του Ye, ενθαρρύνοντάς τα να περνούν χρόνο με τα παιδιά. «Έχω ανοιχτή πολιτική. Όποτε βρίσκεστε στην πόλη, ελάτε για δείπνο με εμάς, δείτε τα παιδιά όσο θέλετε, βγείτε έξω, ελάτε και περάστε χρόνο μαζί. Είναι η οικογένειά τους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την υποστήριξή της στη διατήρηση της σχέσης των παιδιών με τον πατέρα τους και την ευρύτερη οικογένειά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως είχαμε γράψει, η Kim Kardashian και ο Ye είχαν καλύτερη επικοινωνία όσον αφορά τη μουσική καριέρα της κόρης τους, North West, διασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή της σε πρότζεκτ εγκρίνεται και από τους δύο γονείς.

Η σχέση της Kim Kardashian και του Ye ξεκίνησε το 2012, με τον γάμο τους να τελείται στην Ιταλία το 2014. Η Kim Kardashian κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο του 2021, με τον διακανονισμό να ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2022.

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