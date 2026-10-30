Celeb News 30.10.2026

Με ποιον γνωστό rapper φημολογείται ότι είναι ζευγάρι η Μαρίνα Σάττι; Η αποκάλυψη του Δημήτρη Ουγγαρέζου

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Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 τις φήμες που κυκλοφορούν για την προσωπική ζωή της τραγουδίστριας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Φήμες θέλουν τη Μαρίνα Σάττι να είναι ζευγάρι με τον ράπερ Rack.
  • Την είδηση αποκάλυψε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή «Το Πρωινό».
  • Κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επίσημα τις φήμες.
  • Η Μαρίνα Σάττι θέλει σύντροφο που να την εμπνέει, να τον σέβεται και να θαυμάζει.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τις τελευταίες ημέρες, φήμες θέλουν την Μαρίνα Σάττι να έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του γνωστού ράπερ Rack. Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ακούγεται ότι είναι μαζί και χαίρομαι πολύ για αυτό».

Η Mad VMA 2026 αναμένεται με αγωνία, καθώς η μάχη για το καλύτερο album της χρονιάς έχει ήδη ξεκινήσει.
https://www.instagram.com/marina_satti/

Μέχρι στιγμής, κανείς εκ των δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει επίσημα αυτές τις πληροφορίες. Η φήμη αυτή κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές της Μαρίνας Σάττι, η οποία είναι γνωστή για την προτίμησή της να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η ίδια η τραγουδίστρια, σε πρόσφατες δηλώσεις της στην διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο Youtube, είχε αναφερθεί στις ιδανικές συνθήκες που θα ήθελε να διέπει μια σχέση. «Θα ήθελα ο σύντροφός μου να με εμπνέει, να τον σέβομαι, να τον θαυμάζω και να έχουμε μια κοινή αισθητική και εικόνα για τα πράγματα και τη ζωή. Να θέλει και αυτός να βελτιώνεται, να βγαίνει έξω από τη ζώνη ασφάλειάς του, να προσπαθεί να γίνεται καλύτερος. Εννοείται έχω πέσει στα πατώματα για έρωτα», είχε εξομολογηθεί.

 

Ο Rack ποζάρει σε ένα τοίχο με γκράφιτι, ετοιμάζοντας το νέο του άλμπουμ και μια διεθνή συνεργασία.
https://www.instagram.com/rack.barcode

Η Μαρίνα Σάττι έχει αφήσει το δικό της στίγμα στη μουσική σκηνή, με την ιδιαίτερη φωνή και τις πρωτότυπες ερμηνείες της. Η συμμετοχή της στη Eurovision 2024 με το τραγούδι «ZARI» την έφερε στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και αγαπήθηκε από το κοινό.

marina_satti
https://www.instagram.com/marina_satti

Ο Rack, από την πλευρά του, είναι ένας αναγνωρισμένος καλλιτέχνης στον χώρο της hip-hop και της trap μουσικής, με φανατικό κοινό και επιτυχημένες συνεργασίες. Η πιθανή του σχέση με την Μαρίνα Σάττι θα αποτελούσε ένα ενδιαφέρον μουσικό και καλλιτεχνικό «πάντρεμα».

Ο ράπερ Rack καθιστός σε εξωτερικό χώρο προπόνησης με τατουάζ και χρυσή αλυσίδα
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ως έμπειρος δημοσιογράφος και παρουσιαστής, έχει αποδείξει την ικανότητά του να φέρνει στο φως ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τον χώρο της showbiz. Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, άλλωστε, έχει αποτελέσει συχνά πηγή αποκλειστικών ειδήσεων και αποκαλύψεων.

Η πορεία της Μαρίνας Σάττι στον καλλιτεχνικό χώρο είναι γεμάτη επιτυχίες, ενώ παράλληλα έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί με επιτυχία και την πορεία της καριέρας της, όπως και την προσωπική της ζωή, κρατώντας πάντα μια ισορροπία.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, οι φήμες για το νέο αυτό ειδύλλιο παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους θαυμαστές να περιμένουν με αγωνία για περισσότερες εξελίξεις.

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Rack Μαρίνα Σάττι
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