Σίλια Κριθαριώτη: Για πίτσα με τη Sofia Vergara και τη Heidi Klum στη Νέα Υόρκη!

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας συναντήθηκε ξανά με τη Sofia Vergara, μετά τη γνωριμία τους στη Μύκονο, σε μια λαμπερή βραδιά με οικοδέσποινα τη Heidi Klum

Με μια ματιά Η Σίλια Κριθαριώτη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για Halloween και για να δει τις κόρες της που σπουδάζουν εκεί.

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια δείπνησε με τη Sofia Vergara σε πιτσαρία της Νέας Υόρκης.

Η Heidi Klum ήταν η οικοδέσποινα του δείπνου, που έγινε για τα τρία χρόνια λειτουργίας του εστιατορίου.

Η γνωριμία Κριθαριώτη και Vergara ξεκίνησε το καλοκαίρι στη Μύκονο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Σίλια Κριθαριώτη βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα του Halloween και περνώντας χρόνο με αγαπημένα της πρόσωπα. Η γνωστή Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της στην αμερικανική μεγαλούπολη, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις εμπειρίες της.

Ένας από τους λόγους της επίσκεψής της στη Νέα Υόρκη είναι και οι κόρες της, οι οποίες σπουδάζουν εκεί. Η Σίλια Κριθαριώτη δεν έχασε την ευκαιρία να περάσει χρόνο μαζί τους και δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα σύντομο βίντεο με την κόρη της, Ελισάβετ Τσάκου.

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Η παραμονή της στη Νέα Υόρκη είχε, ωστόσο, και μια ιδιαίτερα λαμπερή συνάντηση. Η σχεδιάστρια μόδας βρέθηκε στην πιτσαρία Crazy Pizza, όπου απόλαυσε ένα ξεχωριστό δείπνο με τη διάσημη ηθοποιό Sofia Vergara.

Μάλιστα, η πρωταγωνίστρια της σειράς «Modern Family» μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της ένα βίντεο από τη βραδιά, στο οποίο εμφανίζεται να απολαμβάνει πίτσα με τρούφα μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη. Οι δύο γυναίκες φαίνεται πως διατηρούν μια όμορφη σχέση, η οποία ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο.

Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η Heidi Klum, η οποία συνδέεται με τη γνωστή πιτσαρία. Το dinner party πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων λειτουργίας του εστιατορίου, συγκεντρώνοντας γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας και του θεάματος.

Η γνωριμία στη Μύκονο που εξελίχθηκε σε φιλία

Η πρώτη συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με τη Sofia Vergara πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στη Μύκονο. Η Κολομβιανή ηθοποιός είχε επιλέξει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές, μοιράζοντας συχνά με τους followers της εικόνες από τις εξορμήσεις και τις στιγμές χαλάρωσής της στη χώρα μας.

Η νέα τους συνάντηση στη Νέα Υόρκη δείχνει πως η γνωριμία τους συνεχίζεται, αυτή τη φορά σε ένα διαφορετικό σκηνικό, με φόντο μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μόδα και διάσημες παρουσίες.

Για τη Σίλια Κριθαριώτη, άλλωστε, η Νέα Υόρκη αποτελεί πλέον έναν ιδιαίτερο προορισμό, καθώς συνδυάζει τις οικογενειακές στιγμές με τις κοινωνικές της επαφές σε μία από τις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις του κόσμου.

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