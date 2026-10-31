Celeb News 31.10.2026

Το ιστορικό σμαραγδένιο κολιέ της Elizabeth Taylor πέρασε στα χέρια της Kim Kardashian

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Η Kim Kardashian φόρεσε στη Ρώμη το ιστορικό σμαραγδένιο κολιέ Bvlgari που είχε χαρίσει ο Richard Burton στην Elizabeth Taylor
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Kim Kardashian φόρεσε το ιστορικό σμαραγδένιο κολιέ του οίκου Bvlgari, δώρο του Richard Burton στην Elizabeth Taylor.
  • Η εμπειρία οργανώθηκε από τον στιλίστα της, Law Roach, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον οίκο κοσμημάτων στη Ρώμη.
  • Το κολιέ δόθηκε στην Taylor το 1962 για τον αρραβώνα τους και ένα άλλο παρόμοιο το 1964 για τον γάμο τους.
  • Μετά τον θάνατο της Taylor, το κόσμημα δημοπρατήθηκε για 6,13 εκατομμύρια δολάρια και επέστρεψε στη συλλογή του Bvlgari.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα πραγματικά αξέχαστο δώρο γενεθλίων περίμενε την Kim Kardashian στη Ρώμη, καθώς είχε την ευκαιρία να φορέσει ένα από τα πιο εμβληματικά κοσμήματα στην ιστορία της υψηλής κοσμηματοποιίας. Ο λόγος για το εντυπωσιακό σμαραγδένιο κολιέ του οίκου Bvlgari, που είχε χαρίσει ο Richard Burton στην Elizabeth Taylor.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η ξεχωριστή εμπειρία οργανώθηκε από τον προσωπικό στιλίστα της, Law Roach, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψης στον ιστορικό οίκο κοσμημάτων. Η Kim Kardashian δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν αντίκρισε το πολύτιμο κόσμημα, ενώ η μητέρα της, Kris Jenner, δεν έχασε την ευκαιρία να τη ρωτήσει χαριτολογώντας: «Πώς αισθάνεσαι, Liz;», αναφερόμενη στη θρυλική ηθοποιό.

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Η ίδια χαρακτήρισε την επίσκεψη ως το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσε να ζητήσει, ενώ εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Elizabeth Taylor, σχολιάζοντας πως πλέον μπορεί να ξεκινήσει τη νέα χρονιά της με την ενέργειά της.

Η ιστορία πίσω από το εμβληματικό κόσμημα

Το κολιέ έχει μια ξεχωριστή ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1960. Τότε, η Elizabeth Taylor και ο Richard Burton βρίσκονταν στη Ρώμη για τα γυρίσματα της ταινίας «Cleopatra» και είχαν αναπτύξει στενή σχέση με τον οίκο Bvlgari.

https://www.instagram.com/kimkardashian/
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Το 1962, ο Burton χάρισε στην ηθοποιό ένα εντυπωσιακό σμαραγδένιο κόσμημα για τον αρραβώνα τους. Δύο χρόνια αργότερα, με αφορμή τον γάμο τους, της προσέφερε ένα αντίστοιχο κολιέ από πλατίνα, διακοσμημένο με 16 σμαράγδια και διαμάντια.

Μετά τον θάνατο της Elizabeth Taylor το 2011, το κόσμημα δημοπρατήθηκε από τον οίκο Christie’s έναντι 6,13 εκατομμυρίων δολαρίων. Στη συνέχεια επέστρεψε στη συλλογή του Bvlgari, διατηρώντας τη θέση του ανάμεσα στα πιο ιστορικά δημιουργήματα του οίκου.

Η Kim Kardashian με ανατρεπτική εμφάνιση στη Ρώμη, ντυμένη Cruella de Vil, ποζάρει με δύο σκύλους Δαλματίας.
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Για την Kim Kardashian, η ευκαιρία να φορέσει ένα κόσμημα με τόσο σπουδαία ιστορία αποτέλεσε κάτι πολύ περισσότερο από μια εντυπωσιακή στιγμή μόδας: ήταν μια συνάντηση με την κληρονομιά μιας από τις μεγαλύτερες σταρ του Hollywood.

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Elizabeth Taylor Kim Kardashian
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