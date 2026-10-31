Fashion 31.10.2026

Τα 6 bag trends που θα φορέσουν όλες οι fashionistas αυτό το φθινόπωρο

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Κροκό υφές, εντυπωσιακά clutches και τσάντες-έργα τέχνης συνθέτουν τα κορυφαία must-have σχέδια που κυριάρχησαν στις πασαρέλες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η υφή κροκό προσδίδει πολυτέλεια σε διάφορα σχήματα και μεγέθη τσαντών.
  • Τα μινιμαλιστικά clutches διατηρούν χαμηλό όγκο αλλά μεγάλο στυλ για βραδινές εξόδους.
  • Επιστρέφουν τα XL flap bags, συνδυάζοντας κομψότητα και εντυπωσιακό όγκο.
  • Οι τσάντες-έργα τέχνης, σε σχήματα φρούτων ή ζώων, προσθέτουν χιούμορ και ραπτική.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι κορυφαίες τσάντες του φθινοπώρου δεν είναι ποτέ απλώς βασικά αξεσουάρ, αλλά η απόλυτη δήλωση στυλ που ορίζει ολόκληρη τη σεζόν. Οι πασαρέλες για το Φθινόπωρο 2026 έφεραν στο προσκήνιο μια τεράστια ποικιλία από φρέσκες εκδοχές σε κλασικά και αγαπημένα σχήματα, αποδεικνύοντας ότι η μόδα στα αξεσουάρ φέτος κινείται ανάμεσα στην απόλυτη λειτουργικότητα και την υψηλή πολυτέλεια. Από κομψές τσάντες γραφείου και oversized σχέδια που χωράνε τα πάντα, μέχρι παιχνιδιάρικα βραδινά κομμάτια που μαγνητίζουν τα βλέμματα, οι μεγαλύτεροι οίκοι επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει να κρατάς μια εντυπωσιακή τσάντα σήμερα.

https://www.instagram.com/prada/?hl=el
https://www.instagram.com/prada/?hl=el

Από τη μια πλευρά έχουμε τις διαχρονικές, σοφιστικέ κατασκευές με αυστηρές γραμμές και από την άλλη τα τολμηρά, απροσδόκητα σχέδια που λειτουργούν σαν έργα τέχνης. Είτε αναζητάς την τέλεια τσάντα για την καθημερινότητά σου στην πόλη είτε το statement κομμάτι που θα απογειώσει τη βραδινή σας έξοδο, οι τάσεις προσφέρουν αμέτρητες επιλογές. Ας ανακαλύψουμε αναλυτικά ποια είναι τα κορυφαία trends στις τσάντες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και θα πρωταγωνιστήσουν στις εμφανίσεις μας φέτος το φθινόπωρο.

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1. Η πολυτέλεια του Croc

Τα σχέδια με κροκό υφή κυριάρχησαν στις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων, όπως οι Chanel, Dior, Celine, Prada και Valentino. Είτε πρόκειται για μια σκούρα σοκολατί καθημερινή tote είτε για μια κομψή shoulder bag, η croc υφή προσθέτει αυτόματα μια αίσθηση ακριβής πολυτέλειας σε κάθε εμφάνιση, προσφέροντας παράλληλα τεράστια ποικιλία σε σχήματα και μεγέθη.

khaite_kroko_tsantaki
https://www.instagram.com/khaite/?hl=el

2. Μινιμαλιστικά clutches

Για τις ώρες της βραδινής εξόδου, οι σχεδιαστές επέλεξαν να αφήσουμε τον φορητό υπολογιστή στο σπίτι. Κομψοί φάκελοι και λεπτά clutches σε ζωηρά ή κλασικά χρώματα από οίκους όπως οι Celine, Saint Laurent, Khaite και Michael Kors αποδεικνύουν ότι τα βραδινά τσαντάκια διατηρούν χαμηλό προφίλ σε όγκο αλλά τεράστιο δυναμικό στο στυλ.

https://www.instagram.com/celine/?hl=el
https://www.instagram.com/celine/?hl=el

3. Η επιστροφή των XL flap bags

Κάνοντας ένα νεύμα στη δεκαετία του 2000, brands όπως η Chanel και ο Gucci επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ανανεωμένα, εξαιρετικά μεγάλα flap bags. Οι ευρύχωρες αυτές τσάντες ώμου και χιαστί συνδυάζουν τη διαχρονική κομψότητα με μια πιο σύγχρονη, εντυπωσιακή αίσθηση όγκου.

gucci_flap_bag
https://www.instagram.com/gucci/?hl=el

4. Έργα Τέχνης

Τα βραδινά τσαντάκια ξεπερνούν κάθε φαντασία φέτος, παίρνοντας τη μορφή αντικειμένων εκτός κουτιού. Eμφανίζονται ως φρούτα, όπως το απαγορευμένο φρούτο της Chanel, ή ως αφηρημένα ζώα και αντικείμενα (όπως η χελώνα του Dior και τα σχέδια των Loewe, Alexander McQueen και Dries Van Noten), προσθέτοντας μια απολαυστική δόση χιούμορ και υψηλής ραπτικής.

mcqueen_tsanta
https://www.instagram.com/alexandermcqueen/?hl=el

5. Δομημένες τσάντες χειρός

Με έμπνευση από τις κλασικές ιατρικές τσάντες, οι structured top-handle bags έκαναν δυναμική εμφάνιση στις συλλογές των Prada, Miu Miu, Bottega Veneta και Calvin Klein. Πρόκειται για αυστηρά, γεωμετρικά σχέδια με διπλές λαβές που αποπνέουν σοφιστικέ και retro δυναμισμό.

prada_tsanta
https://www.instagram.com/prada/?hl=el

6. Λάμψη

Για τη γυναίκα που αγαπά τη νυχτερινή ζωή και τα φώτα της πόλης, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια λαμπερή party bag. Οι οίκοι Valentino, Gucci, Dior και φυσικά ο Rabanne παρουσίασαν εκθαμβωτικά σχέδια από μεταλλικό πλέγμα, αλυσίδες και λαμπερές παγιέτες που κλέβουν την παράσταση.

party_bag_valentino
Valentino

Κεντρική Εικόνα: @gucci

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