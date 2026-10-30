HUGO x entire studios: Η συνεργασία που επαναπροσδιορίζει το σύγχρονο tailoring

Η HUGO συνεργάζεται με την entire studios και παρουσιάζει μια νέα capsule συλλογή για άνδρες και γυναίκες, με φουτουριστικό tailoring

Η HUGO ανακοινώνει την κυκλοφορία της HUGO x entire studios, μιας νέας capsule συλλογής για άνδρες και γυναίκες, εμπνευσμένης από την ατρόμητη ενέργεια που χαρακτηρίζει τα πρώτα βήματα της φιλοδοξίας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της HUGO στην υψηλή ραπτική με τη χαρακτηριστική προσέγγιση της entire studios στις αναλογίες και το σύγχρονο ντύσιμο, η συνεργασία παρουσιάζει μια ξεχωριστή γκαρνταρόμπα που περιλαμβάνει κοστούμια με φουτουριστική αισθητική, πανωφόρια με έντονο χαρακτήρα και αναβαθμισμένα κομμάτια που συνδυάζονται με ευελιξία. Με γλυπτές σιλουέτες και προσεγμένη κατασκευή, η συλλογή ισορροπεί ανάμεσα στον τολμηρό σχεδιασμό και την άνεση, προσκαλώντας τον καθένα να την ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο, μέσα από μια σύγχρονη και ευέλικτη προσέγγιση στο στιλ.

«Θέλαμε να διερευνήσουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί το σύγχρονο tailoring όταν το προσεγγίζεις με διαφορετική οπτική», δηλώνει ο Marco Falcioni, SVP Creative Direction της HUGO BOSS. «Η συλλογή φέρνει κοντά τους κόσμους της HUGO και της entire studios μέσα από τις αναλογίες, τον πειραματισμό και την κοινή πεποίθηση ότι αξίζει να δημιουργείς κάτι ξεχωριστό».

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Για τη HUGO, η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξη της προσέγγισής της στο tailoring, προσδίδοντας στην κατηγορία μια πιο σύγχρονη και τολμηρή σχεδιαστική ματιά, ενώ παράλληλα ενισχύει την κληρονομιά του brand. Η συλλογή απευθύνεται σε μια νέα γενιά που αναζητά ξεχωριστά κομμάτια, τα οποία συνδυάζουν τον ισχυρό σχεδιαστικό χαρακτήρα με την ευελιξία, την ακρίβεια με τη δυναμική και τη δομή με την ελευθερία.

Αντί να προτείνει έναν συγκεκριμένο τρόπο να φορεθούν τα κομμάτια της συλλογής, η HUGO x entire studios ενθαρρύνει την αυτοέκφραση μέσω των συνδυασμών. Τα σχέδια μπορούν να φορεθούν σε layers με πανωφόρια με σμιλεμένες γραμμές, ενώ τα φουτουριστικά κοστούμια μπορούν να αποκτήσουν μια πιο χαλαρή αισθητική, επηρεασμένη από το streetwear. Σε όλη τη συλλογή, τα κομμάτια έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους, διατηρώντας παράλληλα τον ξεχωριστό χαρακτήρα τους.

Τα ανδρικά κομμάτια της capsule συλλογής επαναπροσδιορίζουν το σύγχρονο tailoring μέσα από τολμηρούς όγκους και σχεδιαστικές αναφορές στον χρηστικό χαρακτήρα των workwear ενδυμάτων. Ένα μάλλινο σακάκι με μοτίβο ψαροκόκαλο και το αντίστοιχο tailored παντελόνι εισάγουν μια αρχιτεκτονική προσέγγιση στη σιλουέτα, ενώ ένα δομημένο μάλλινο παλτό και ένα εντυπωσιακό jacket από shearling προσθέτουν όγκο και πλούσιες υφές. Ένα jacket από βαμβακερό twill προσδίδει λειτουργικό χαρακτήρα, σε ισορροπία με εκλεπτυσμένα πλεκτά και αναβαθμισμένα jersey κομμάτια, που προσφέρουν άνεση και ευελιξία.

Στη γυναικεία συλλογή κυριαρχούν τόσο οι σιλουέτες με έμφαση στη μέση και οι ρευστές γραμμές. Ένα ελαφρώς oversized σακάκι και ένα αντίστοιχο παλτό ξεχωρίζουν για τους δομημένους ώμους και την χαρακτηριστική κατασκευή με πιέτες στο πίσω μέρος, ενώ τα παντελόνια με έντονο όγκο αναδεικνύουν τις υπερτονισμένες σιλουέτες, τις σατέν λεπτομέρειες και τις ειδικά σχεδιασμένες πτυχώσεις που δημιουργούν εντυπωσιακά draping εφέ. Οι απαλές αντιθέσεις εκφράζονται μέσα από ένα φόρεμα-κάπα με ντραπέ γραμμές και ένα αέρινο φόρεμα από σατέν και σιφόν, τα οποία συνδυάζονται με μια αυστηρά κομμένη pencil φούστα και ένα εφαρμοστό πλεκτό πουλόβερ με διαμορφωμένες ραφές και πένσες. Τη συλλογή ολοκληρώνει ένα oversized bomber jacket με γέμιση πούπουλου, που προσθέτει μια διάσταση workwear στη συνολική αισθητική.

Η συλλογή HUGO x entire studios θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα HUGO παγκοσμίως, στο hugo.com και μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής.

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