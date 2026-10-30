H Άννα Ευθυμίου στο «Happy Living»: «Η μητρότητα είναι ο πιο δύσκολος ρόλος μου»

Με μια ματιά Η Άννα Ευθυμίου αναφέρει ότι οι γυναίκες στην πολιτική πρέπει να αποδεικνύουν την αξία τους περισσότερο.

Η μητρότητα είναι ο πιο δύσκολος ρόλος για την Άννα Ευθυμίου, νιώθει ενοχές για τον χρόνο μακριά από τα παιδιά της.

Η Άννα Ευθυμίου τονίζει την ανάγκη για ισότητα των φύλων και τον ρόλο της οικογένειας, της εκπαίδευσης και της πολιτείας.

Για την Άννα Ευθυμίου, το «Happy Living» είναι ο συνδυασμός αγάπης για τη δουλειά, προσφοράς, αγάπης και οικογενειακής ευημερίας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τη ζωή πίσω από την πολιτική ιδιότητα, τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, αλλά και την προσπάθεια να ισορροπήσει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με την οικογένειά της περιγράφει η Άννα Ευθυμίου στο νέο επεισόδιο του «Happy Living» του MAD TV, με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου. Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μιλά για τις προσωπικές της διαδρομές, τις επιλογές που καθόρισαν την πορεία της και τους διαφορετικούς ρόλους που καλείται να διαχειριστεί καθημερινά.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της συζήτησης έρχεται όταν αναφέρεται στα εμπόδια που έχει συναντήσει ως γυναίκα στην πολιτική. «Πάντοτε υπάρχουν εμπόδια όταν είσαι γυναίκα, γιατί πρέπει να αποδεικνύεις κάθε φορά την αξία σου παραπάνω», τονίζει, εξηγώντας ότι η ανάγκη να αποδεικνύει τις δυνατότητές της έγινε εντονότερη όταν ανέλαβε θέσεις ευθύνης, από τη δημοτική αυτοδιοίκηση μέχρι τη Βουλή και την κυβέρνηση.

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Παράλληλα, η Άννα Ευθυμίου μιλά για τη μητρότητα, τις ενοχές που αισθάνεται όταν βρίσκεται μακριά από τα παιδιά της και τη στήριξη που λαμβάνει από τον σύζυγό της. Μέσα από προσωπικές ιστορίες, αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της, μακριά από τα υπουργικά καθήκοντα, εξηγώντας τι σημαίνει για την ίδια να βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική ολοκλήρωση και την οικογενειακή ζωή.

Η συζήτηση ξεκινά από τα παιδικά της χρόνια και τη μετακόμιση από τα Γρεβενά στη Θεσσαλονίκη, όταν ήταν μόλις 10 ετών. Μια αλλαγή που, όπως θυμάται, δεν είχε δεχτεί καθόλου εύκολα. «Δε σας συγχώρεσα ποτέ που με πήρατε από τα Γρεβενά», λέει χαρακτηριστικά για τους γονείς της, εξηγώντας ότι ως παιδί είχε συνηθίσει να κινείται με μεγαλύτερη ελευθερία, να παίζει στις πλατείες και στα πάρκα και να περνά τον χρόνο της με τις φίλες της.

Η μετάβαση σε μια μεγαλύτερη πόλη σήμαινε για εκείνη λιγότερη ανεξαρτησία και την απώλεια της καθημερινής επαφής με το περιβάλλον που γνώριζε. Ωστόσο, μεγαλώνοντας, αναγνώρισε τις ευκαιρίες που της προσέφερε αυτή η αλλαγή. Η Θεσσαλονίκη έγινε η πόλη όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές της, έκανε μεταπτυχιακό, δημιούργησε την οικογένειά της και ξεκίνησε την επαγγελματική και πολιτική της πορεία. Τα καλοκαίρια στα Γρεβενά και στο χωριό της, το Σπήλαιο, παρέμειναν μέχρι σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι των αναμνήσεών της.

Η ενασχόλησή της με τα κοινά, όπως εξηγεί, ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Από την Πέμπτη Δημοτικού εκλεγόταν πρόεδρος της τάξης, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στα μαθητικά συμβούλια και στη φοιτητική πολιτική. Μάλιστα, θυμάται πως ήδη από τη Β’ Δημοτικού έγραφε στο χωριό της ολόκληρες σελίδες με σκέψεις για όσα θα ήθελε να αλλάξει στην Ελλάδα. «Ή θα γίνω δικηγόρος ή διπλωμάτης και θα ασχοληθώ με την πολιτική αν δεν ασχοληθώ με τη διπλωματία», ήταν η σκέψη που είχε από τότε. Τελικά, ακολούθησε τη Νομική, εργάστηκε ως δικηγόρος και παράλληλα ασχολήθηκε με την πολιτική, μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της ως Υφυπουργού.

«Υπάρχουν στερεότυπα» – Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες

Αναφερόμενη στην επαγγελματική της διαδρομή, η Άννα Ευθυμίου παραδέχεται ότι η αντιμετώπιση που είχε ως γυναίκα άλλαξε όσο προχωρούσε σε θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης. Όπως εξηγεί, στο σχολείο και στα πρώτα της βήματα στη φοιτητική πολιτική δεν αισθάνθηκε στον ίδιο βαθμό την ανάγκη να αποδείξει την αξία της λόγω του φύλου της. Αυτό, όμως, διαφοροποιήθηκε όταν έγινε δημοτική σύμβουλος, βουλευτής και στη συνέχεια υφυπουργός.

Σύμφωνα με την ίδια, τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν, ακόμη και στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς έχουν διαμορφωθεί μέσα από πολλά χρόνια κοινωνικών αντιλήψεων και συμπεριφορών. Μάλιστα, επισημαίνει ότι δεν δημιουργούνται αποκλειστικά μέσα στην οικογένεια, αλλά μπορούν να αναπαράγονται μέσα από το σχολείο, το κοινωνικό περιβάλλον, τις παρέες και τα social media.

Ως παράδειγμα αναφέρει τις συζητήσεις με τον γιο της, μέσα από τις οποίες έχει διαπιστώσει ότι ορισμένες πατριαρχικές αντιλήψεις μπορεί να επηρεάζουν τα παιδιά ακόμη και όταν δεν τις συναντούν άμεσα στο σπίτι τους. «Εγώ όλη την ώρα τους μιλάω για την ισότητα», αναφέρει, εξηγώντας ότι η οικογένεια, η εκπαίδευση και η πολιτεία έχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αλλαγής αυτών των αντιλήψεων.

Η ίδια αναγνωρίζει ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς την ισότητα των φύλων, ωστόσο θεωρεί ότι υπάρχει ακόμη δρόμος. «Πρέπει να είμαστε μία γροθιά», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή δεν αφορά μόνο το μέλλον των κοριτσιών, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας, αγοριών και κοριτσιών.

Η στήριξη του συζύγου της και οι απαιτήσεις της μητρότητας

Ιδιαίτερη θέση στη συνέντευξη έχει και η οικογένειά της. Η Άννα Ευθυμίου αναφέρεται στη στήριξη του συζύγου της, ο οποίος αναλαμβάνει σημαντικό μέρος των οικογενειακών υποχρεώσεων όταν εκείνη βρίσκεται στην Αθήνα για τις επαγγελματικές της δραστηριότητες. Όπως παραδέχεται, δεν είναι εύκολο για έναν άνδρα να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο, γι’ αυτό και αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τη στάση του.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι συζητούν συχνά για ζητήματα της δουλειάς της και ότι χρειάζεται τη δική του οπτική, ακόμη κι όταν διαφωνούν. «Πρέπει να υπάρχει μία άλλη διάσταση που θα σου τη δώσει κάποιος που σ’ αγαπάει πραγματικά», λέει, εξηγώντας ότι εκτιμά την ειλικρινή κριτική του και το γεγονός ότι μπορεί να της επισημάνει λάθη ή διαφορετικές προσεγγίσεις χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Όταν η συζήτηση περνά στους πολλαπλούς ρόλους που έχει να διαχειριστεί, από εκείνους της πολιτικού και της εργαζόμενης μέχρι της συζύγου και της μητέρας, δεν διστάζει να παραδεχτεί ποιος είναι ο πιο απαιτητικός. «Για ‘μένα κορυφαίος ρόλος που με δυσκολεύει πιο πολύ είναι αυτό της μητέρας», αναφέρει. Έχει δύο παιδιά, τον 13χρονο Χρήστο και την 7χρονη Αλεξάνδρα, ενώ η οικογένειά της ζει στη Θεσσαλονίκη και οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις την κρατούν συχνά μακριά τους.

Μάλιστα, μοιράζεται μια χαρακτηριστική συζήτηση με την κόρη της, η οποία της έχει ζητήσει να αλλάξει δουλειά για να βρίσκεται περισσότερο κοντά της. Σε μία από τις πιο αυθόρμητες στιγμές τους, η μικρή πρότεινε να χτιστεί ένα υπουργείο στη Θεσσαλονίκη, ώστε η μητέρα της να μπορεί να εργάζεται από εκεί, να έχει δίπλα της τους συνεργάτες και τον υπολογιστή της, αλλά και να συνεχίσει να βοηθά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. «Μαμά, γιατί δεν φέρνουμε να χτίσουμε ένα υπουργείο στη Θεσσαλονίκη;», ήταν η αφοπλιστική ερώτησή της, που έκανε την Άννα Ευθυμίου να ξεσπάσει σε γέλια.

Η ίδια παραδέχεται ότι αισθάνεται πολλές ενοχές για τον χρόνο που περνά μακριά από τα παιδιά της. Προσπαθεί, όμως, να παραμένει παρούσα ακόμη και από απόσταση, μέσα από βιντεοκλήσεις, συζητήσεις για την καθημερινότητά τους και διάβασμα με τον γιο της μέσω Viber. Όταν επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, επιδιώκει να περνά μαζί τους όσο περισσότερο χρόνο μπορεί, μαγειρεύοντας, φτιάχνοντας γλυκά, πηγαίνοντας σινεμά ή οργανώνοντας μικρές οικογενειακές εξορμήσεις. Ξεχωριστή θέση σε αυτές τις στιγμές έχει το Σπήλαιο Γρεβενών, το χωριό από το οποίο κατάγονται τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της και με το οποίο έχουν συνδέσει κοινές οικογενειακές αναμνήσεις.

Γιατί δεν επιλέγει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της

Σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, η Άννα Ευθυμίου μιλά και για τον χρόνο που αφιερώνει στον εαυτό της, αποκαλύπτοντας ότι αυτή την περίοδο δεν αποτελεί προτεραιότητά της η προσωπική διασκέδαση ή οι έξοδοι με φίλους. Όπως εξηγεί, η ενασχόληση με την πολιτική την γεμίζει και της προσφέρει προσωπική ικανοποίηση, ωστόσο γνωρίζει ότι οι απαιτήσεις της δουλειάς επηρεάζουν τον χρόνο που μπορεί να περνά με την οικογένειά της.

«Δεν μπορώ να τους πω ότι η μαμά θα λείψει, ας πούμε, για να βγει με τις φίλες της», αναφέρει χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είναι κάτι που επιλέγει να κάνει στην παρούσα φάση της ζωής της. Δεν αποκλείει, βέβαια, αυτό να αλλάξει στο μέλλον, όταν τα παιδιά της μεγαλώσουν και δεν θα έχουν τις ίδιες ανάγκες.

Όσο για όσα θέλει να μεταδώσει στα παιδιά της, η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: πάνω από όλα θέλει να γίνουν καλοί άνθρωποι. Να σέβονται τους άλλους, να έχουν αρχές, να προσφέρουν στο κοινό καλό και να μπορούν να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας. Παράλληλα, προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι η ζωή δεν είναι πάντα δίκαιη και ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και αδικίες. «Η ζωή είναι άδικη, αλλά αυτό δεν θα τους κάνει να τα βάλουν κάτω», σημειώνει, θέλοντας να τους δώσει το κίνητρο να διεκδικούν όσα κατακτούν με τη δική τους προσπάθεια.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε πώς θα ήθελε να τη χαρακτηρίζουν τα παιδιά της, η απάντησή της δεν αφορούσε την επαγγελματική της πορεία ή τις θέσεις που έχει αναλάβει. «Ότι είμαι μια καλή μαμά, ότι είμαι κοντά τους, παρότι μακριά τους», λέει, προσθέτοντας πως θα ήθελε να γνωρίζει ότι τους έχει δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής.

Το δικό της «Happy Living»

Κλείνοντας τη συζήτηση με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, η Άννα Ευθυμίου μιλά για το προσωπικό της νόημα του «Happy Living». Για την ίδια, σημαντικό είναι να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες, να ασχολείται με πράγματα που αγαπά και να αισθάνεται ότι η δουλειά της έχει ουσιαστικό αντίκτυπο. Παρά τις απαιτήσεις του χαρτοφυλακίου της, δηλώνει ότι αγαπά αυτό που κάνει και ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσωπικής της ολοκλήρωσης.

«Αυτό που καταπιάνεσαι να το αγαπάς είναι Happy Living», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι εξίσου σημαντικό είναι να μπορείς να δίνεις και να παίρνεις αγάπη, αλλά και να αναγνωρίζεται η προσπάθειά σου από τους ανθρώπους γύρω σου.

Για την ίδια, τελικά, το «Happy Living» δεν βρίσκεται σε μία μόνο πτυχή της ζωής, αλλά στον συνδυασμό της επαγγελματικής ικανοποίησης, της προσφοράς, της αγάπης και της οικογενειακής ευημερίας. Και, όπως ξεκαθαρίζει, το να μπορεί να κάνει αυτό που αγαπά και ταυτόχρονα να είναι καλά οι άνθρωποί της είναι όσα συνθέτουν τη δική της προσωπική ισορροπία.

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